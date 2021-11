Lezersbrieven | Bouw parkeergarage om naar huurwoningen | Test mannen op prostaatkanker als vrouwen op borstkanker

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 25 november in de krant verschenen.

Angela verwoordt mijn mening over Aboutaleb

Wat een super goede column van Angela de Jong (ED 24-11)! Zij verwoordt precies hoe ik denk over burgemeester Aboutaleb van Rotterdam! Een man naar mijn hart. Deze burgervader durft te benoemen waar de problematiek in Nederland ligt. Als je orde in de maatschappij wilt heb je daadkracht nodig en geen twijfelaars en meelopers! Geweldig hoe Angela in haar columm heeft weergegeven wie in Nederland de touwtjes in handen moet gaan nemen!

Mieke Breuer, Valkenswaard

Het Haags ge-jo-jo is ongelooflijk

‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ las ik in een overzicht (ED 24-11) van de gewelddadige uitspattingen in diverse steden. Niets is minder waar. Het Haags ge-jo-jo kan niet beter omschreven worden. De ene dag maakt men bekend dat er geen vuurwerkverbod komt, de volgende dag wél! Gommers waarschuwt voor een pikzwart scenario wanneer er niet ingegrepen wordt, Hugo de Jonge bagatelliseert dit op basis van bevindingdingen van het OMT. De mateloze besluiteloosheid wordt nog eens onderstreept door het formatierecord, het één jarig demissionair kabinet komt in zicht! Bovendien zetelt in Den Haag een politieke partij die corona naar het rijk der fabelen verwijst. De voorman kickt op publiciteit, verder is hij van geen enkel nut. Een goede kennis uit Australië vindt het nieuws van hier ongelooflijk!

Bernard Janssen, Gemert

Column van Özcan Akyol goudeerlijk

Met veel plezier lees ik de colums van Özcan Akyol. We zijn het niet altijd met elkaar eens maar dit hoeft ook niet. De column over het zetten van de schoen door de moeder van Akyol (ED 23-11) vind ik geweldig. Goudeerlijk. Dankjewel voor de glimlach op mijn gezicht Özcan.

Gaby van Heugten, Eindhoven

Bouw parkeergarages om naar huurwoningen

Een lege P+R parkeergarage mag wel 20 miljoen kosten, maar wat dacht de gemeente van investeren in goedkope huurwoningen of huur appartementen? Wij hebben 4 kinderen, waarvan 2 geen eigen woonruimte hebben. Zij zijn 27 en 31 jaar! Alleenstaand. 1 van de 2 heeft nog een studieschuld, door de regering gestimuleerd, en mogelijkheden voor gecreëerd. De ander is schuldenvrij. Ze hebben en hadden beiden een vaste baan in Eindhoven, maar ja ze hebben geen recht op woonruimte in Eindhoven. Verbouw ALLE leegstaande kantoor of winkel panden EN lege parkeergarages maar naar goedkope huurwoningen voor de categorie woningzoekenden die overal buiten de boot valt.

Karin Heijboer, Eindhoven

Prachtige column over overleden zoon

Wat een prachtige column van Annemarie Haverkamp uit 2016 over haar onlangs op 17-jarige leeftijd overleden gehandicapte zoon (ED 23-11). En hoe toepasselijk in deze woelige tijden van verdeeldheid en geweld. Zet die column op de voorpagina, plak hem op bushokjes en reclameborden. Lees hem voor in de klas en praat erover in kringgesprekken. Agendeer de column in de Tweede Kamer en elk partijoverleg. Job raakte in alle eenvoud de kern van het leven. Annemarie en familie wens ik veel sterkte en steun bij het verlies van Job.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Pensioenen politie zag je al 40 jaar komen

De politieleiding is onverwachts overvallen. Met verbazing stellen zij vast dat er zomaar uit het niets een pensioengolf op hen afkomt. Ineens is ie daar! Alom verbazing want hoe kan dat nou en hoe nu verder? Even snel “nieuwe” agenten op straat “gooien” gaat niet. Er zal eerst flink gestudeerd moeten worden. De eerste jaren: onervarenheid troef. Een kind kan berekenen wanneer iemand met pensioen gaat. Je weet dat al 40 jaar van tevoren! Nu dus verbazing alom. Wat overblijft is klagen over politiemensen te kort! En dat, naar mijn eigen ervaring, al 40 jaar lang.

Nanko Veenbrink, gepensioneerd politieman, Veldhoven

Cadeau tips niet bepaald duurzaam

Zaterdag gelezen in Mezza: ‘Vraag het een pro’. Hoewel ik geen persoon ben die met een heel kleine voetdruk leeft (hier is ook nog wel enige ruimte voor verbetering), heb ik me toch verbaasd over de tips van de ‘pro’s’. Ten eerste de gift shopper: is het werkelijk een goed idee om een 60-jarige een peper en zoutstel te geven alleen vanwege een gevatte tekst daarop? Op deze leeftijd ben je gegarandeerd al voorzien van deze producten en staat het verder alleen maar onnuttig te wezen. Dan de outfit shopper: koop ieder jaar een nieuwe kersttrui. Ook jammer, als je zo’n kledingstuk maar paar dagen per jaar aanhebt (en dan jaarlijks weer afdanken). En dan hebben we de professionele inpakster nog, die het ouderwets vindt om mooie cadeaupapiertjes te hergebruiken. Wat is daar mis mee, als een papiertje er nog mooi uitziet en je daar een cadeautje voor een ander mee inpakt? Net als mooie linten ook heel goed her te gebruiken.

Jacqueline van Loon, Eindhoven

Test mannen op prostaatkanker zoals vrouwen op borstkanker

Omdat ik prostaatkanker heb gehad wil ik als ervaringsdeskundige reageren op het artikel ‘Hoe pak je een sluipmoordenaar’ (ED 23-11). Alle bekende standpunten komen hierin aan bod zoals: je kunt het niet voorkomen, een hoge PSA waarde zegt niet dat je prostaatkanker hebt (een lage waarde trouwens niet dat je het niet hebt). Testen maakt vaak mannen alleen maar onnodig ongerust en er gaan meer mannen dood met prostaatkanker dan door de kanker.

Ook veel huisartsen gebruiken deze argumenten om geen PSA test aan te raden in plaats van juist aan te dringen op een jaarlijkse test. Jaarlijks wordt bij ongeveer 13.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. Google leert mij dat ongeveer evenveel vrouwen borstkanker krijgen. Vrouwen krijgen iedere twee jaar een mammografie, terwijl er bij mannen door de huisarts niet wordt aangedrongen op een jaarlijks PSA test. Terwijl bekend is dat als in twee jaar de PSA waarde verdubbelt het mis is.

Gelukkig heb ik wel een verstandige huisarts, die mij direct naar het ziekenhuis verwees toen dat na jarenlange bloedtests bij mij het geval bleek. Na de behandeling in 2013 ben ik genezen en heb nergens last van. Ik stelde de uroloog de vraag: wat gebeurt er als ik niks zou laten doen? Zijn antwoord was: dan krijg je binnen 5 jaar ernstige problemen en geef ik je daarna misschien nog een paar zware jaren.

Rob Plesman, Best