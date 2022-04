Lezersbrieven | BTW op accijns heeft geen rechtsgrond | Groeizame stikstof herstelt juist natuur

BTW op accijns heeft geen rechtsgrond

Helaas is het historisch beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de accijns op autobrandstoffen (ED 1-4) maar het gedeeltelijke verhaal. Onze overheid presteert het immers om over de accijns ook nog eens BTW te heffen, belasting over belasting dus. Nu is BTW een belasting over de toegevoegde waarde in het productieproces naar de consument. Wat de toegevoegde waarde van accijnsheffing in dat proces is, is volstrekt onduidelijk. Sterker nog, deze is in feite negatief: er ontstaat een door de overheid gecreëerde extra administratieve lastendruk die er anders niet zou zijn geweest. Mijn conclusie is dan ook dat BTW over accijns (of over energiebelasting) geen rechtsgrond heeft.

Anton van den Brink, Eindhoven