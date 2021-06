Lezersbrieven | Burgemeester hoort niet op stoel van rechter | Charta 77 voor mensenrechten in Oostblok

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 25 juni in de krant verschenen.

Burgemeester hoort niet op de stoel van de rechter

Bestuurlijk Nederland heeft nog niets opgestoken van de toeslagenaffaire. Dat lijkt de conclusie uit de affaire met het uit huis plaatsen van een man uit Westerhoven om één wietplant (ED 18-6).

Iedereen heeft trouw zijn werk gedaan en gehandeld naar de letter van de wet. Goed toch? Een burgermeester die goede sier kan maken met een daadkrachtig optreden want de dader moet gestraft worden. De verhuurder die het convenant trouw uitvoert, hoe onredelijk de beslissing ook moge zijn. Justitie die weegt en vaststelt dat het hier om een handelshoeveelheid gaat, hoewel niemand weet wat er nou eigenlijk gewogen is en of er überhaupt sprake is van handel. Een afgezaagde plant is kennelijk iets heel anders dan diezelfde plant in een pot. Kortom het algoritme is geschreven en dient klakkeloos en gedachteloos uitgevoerd te worden. Wat een waanzin! Waar blijft de mens in deze? Fijn dat betrokkenen hier op gewezen hebben, maar niemand is echt voor het slachtoffer gegaan. Door het ontbreken van de menselijke maat is de schade groot voor de betrokkene, baan kwijt, huis kwijt en vertrouwen kwijt. Jarenlange hulpverlening te grabbel gegooid

Burgermeesters op de stoel van de rechter, gauw mee ophouden. Teveel burgermeesters gaan ermee de fout in. De opmerking dat het slachtoffer in beroep had kunnen gaan en dat nagelaten heeft , maakt het alleen maar erger. Deze beslissing had zo nooit genomen mogen worden. Het zou deze burgemeester sieren dit te erkennen en het even daadkrachtig te herstellen.

Ad Schuit, Heeze

Hogere huur door subsidie gecompenseerd

Mensen klagen dat de door hen bewoonde huizen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw (ED 21-6). De oude huur was 387 euro en de nieuwe zou 755 euro gaan bedragen. Dat is een forse stijging, maar de huizen zouden wel voldoen aan de huidige eisen. Wat mij opviel, was dat geen van de klagende heren sprak over de mogelijkheden van huursubsidie. Komen zij niet in aanmerking omdat ze een te hoog inkomen hebben en zijn ze mogelijk bang dat ze hun dure hobby’s zich niet langer kunnen permitteren?

Jack Serton, Deurne

Laat coronatest onder basisverzekering vallen

De gratis testen voor vakantiegangers die door de Tweede kamer zijn afgedwongen gaan 249 miljoen euro kosten (ED 21-6). Geschat wordt dat hier 3,5 miljoen mensen gebruik van gaan maken. Waarom kan de vergoeding voor de test voor reizigers niet onder de basisverzekering vallen, net als sommige injecties. Immers, de test moet onder medisch toezicht worden afgenomen. Elke reiziger/verzekerde kan zelf ‘de behandelaar’ en teststraat kiezen. Kosten worden op declaratiebasis vergoed. Geen aanbesteding en juridische procedures meer nodig. De markt zal voor de 3,5 miljoen reizigers haar werk doen.

Trix Effting, Eindhoven

Charta 77 voor mensenrechten in Oostblok

Zo’n 40 jaar terug in de geschiedenis, in het voormalige Oostblok, werden de burgerrechten ook al regelmatig bruut geschonden. Er heerste een angstpolitiek, gedicteerd door de heersende autocratische heerschappij met moedertje Rusland aan het roer. Je leefde je leven volgens gedicteerde richtlijnen. Voor velen een uitzichtloos bestaan. Mede door dit uitzichtloos en ondemocratisch bestaan heeft in voormalig Tsjechoslowakije een dissidente groep vooraanstaande Tsjechen en Slowaken het manifest Charta 77, een beweging voor de verdediging van de mensenrechten, opgericht en ondertekend. Laten we dit manifest als voorbeeld ter hand nemen en proberen de huidige schendingen van burgerrechten binnen Wit Rusland, Polen, Hongarije, Oekraïne en andere landen politiek op hoog niveau onder de aandacht te brengen! We moeten alert blijven en proberen, in Europees verband, solidair te zijn uit respect voor Roman Protasevitsj en Aleksej Navalnhy.

Ted Piskora, Eindhoven

Volledig scherm De Russische oppositieleider Alexei Navalny op 23 juni tijdens een hoorzitting in de Moskouse rechtbank. © AFP

Minder vervorming bij 170.000 km/sec

Het artikel over glasvezels (ED 21-6) wil ik even aanvullen. De grotere capaciteit en snelheid van een glasvezel komt niet door de snelheid van het licht in een glasvezel. De lichtsnelheid in de vrije ruimte is 300.000 km/sec, door glas 170.000 km/sec. Sterker nog: de signaalsnelheid in een koperkabel is zelfs nog hoger, nl. 200.000 km/sec. De werkelijke reden voor de grotere capaciteit en snelheid is dat het signaal in een glasvezel minder demping en vervorming ondervindt. Deze zijn vele malen kleiner dan in een koperkabel.

Tom Lammers, Valkenswaard

Maak wonen mogelijk in leegstaande winkels

Er is een nijpend gebrek aan woningen in Eindhoven. Tegelijk is een grote groep mensen tegen futuristische plannen voor hoogbouw in het centrum en vreest onleefbaarheid. Ook is er angst voor verloedering door het grote aantal leegstaande panden in de binnenstad (ED 18-6). Veel panden zijn niet alleen door Corona ten offer gevallen, ook de opkomst van de populaire webwinkels is niet meer te stuiten met onvermijdelijke leegstand tot gevolg. Verbouw die leegstaande winkels tot (lage) appartementen en woningen, met respect voor de oorspronkelijke bouwstijl. Daar wordt de stad pas leefbaar van. Minder verloedering en meer woningen in de binnenstad: twee vliegen in één klap.

Marion Haima, Riethoven

Aflaten verdienen heet nu sponsoring

Een voor katholieken beruchte en gevreesde praktijk om een stoeltje in de hemel te verdienen, zo dicht mogelijk bij de Allerhoogste. Hoe meer aflaten, hoe groter de kans op een mooie plaats. Tegenwoordig heet dat ‘sponsoring’ en ‘invloed kopen’. En ook nu geldt: voor wat, hoort wat! Hoe meer er betaald wordt, hoe meer de invloed! Hans van der Wind zal met zijn ruim een miljoen sponsoring wel een hele boel aflaten hebben verdiend.

Peter Rufi, Geldrop