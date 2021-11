Lezersbrieven | Complete bommen maken vuurwerkverbod nodig | Floraplein met bloemen mooie binnenkomer

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 23 november in de krant verschenen.

Maak Floraplein met bloemen mooie binnenkomer

Regelmatig fiets ik over het Floraplein en kijk ik met grote bewondering naar de renovatie van de flatjes daar. Ze hebben een echte metamorfose ondergaan en de verandering van ietwat saaie en sombere flatjes in appartementen met allure is werkelijk prachtig. Wat zou de gemeente Eindhoven bijdragen aan de allure van het plein als zij, nu de financiële middelen het wellicht toelaten, het Floraplein te veranderen in een echt Floraplein. Het hele jaar door een bloemenzee, een prachtige binnenkomer in onze fijne stad.

Truus van Vessem, Eindhoven

Fietsen altijd voorrang met wat extra witte verf

Recentelijk gelezen hoe Waalre en Eindhoven worstelen met stoplichten (ED 18-11). Wel of niet geautomatiseerd, om beiden partijen tevreden te houden. Wij bezochten Goes vorig jaar waar overal fietsen voorrang hebben voor auto’s. Met geen enkel stoplicht, alleen wat extra witte verf op de weg en veel voorrangsborden. Resultaat: nergens oponthoud, maar goed stromend auto- en fietsverkeer in de hele stad! Waarom niet proberen in onze regio?

Mike Naan, Waalre

Complete bommen maakt vuurwerkverbod nodig

Een vuurwerkverbod voor de jaarwisseling scheelt naast slachtoffers ook een hoop overlast en luchtvervuiling. De vuurwerkoverlast die al sinds eind september in onze wijk duurt is daarmee niet opgelost. Elke avond en nacht wordt er volop geknald. Complete bommen gaan af. Afgelopen vrijdag van half zeven in de avond tot 5 uur in de nacht. Vandaag bij ons rondje Berkendonk zagen wij het trieste resultaat van zo’n actie. Dit is wat rest van het infobord bewegingsrondje Rijpelberg. Het bord is van ongeveer 5 mm dik plaatstaal gemaakt. Kun je nagaan hoeveel kracht er achter deze bommen heeft gezeten. Gemeente en politie treedt hier eens tegen op. Maanden knallen geeft meer overlast dan oudejaarsavond.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Groene energie buiten prijsverhoging van gas

Energieleveranciers die zich laten voorstaan op de levering van 100% groene energie en die hun prijs verhogen omdat het gas zo duur is mogen verdacht worden van WOEKEREN, immers: groene energie wordt opgewekt zonder gebruik van gas.

Piet van Genuchten, Asten

Auto's te snel en fietsers rijden zonder licht

Die enkele keer dat ik in de auto zit verbaas ik me continu over de snelheid van mede weggebruikers. Meer dan de helft heeft echt lak aan de voorgeschreven maximum snelheid, vooral de 80/100 lm wordt ruim overschreden. Het lijkt er steeds meer op dat die 100 alleen maar voor de bühne is voor uitstoot rekensommetjes. En Tesla rijders vinden helemaal dat ze boven de wet staan. Over handhaving en veiligheid gesproken; vorige week even een telling gedaan fietsend van Oirschot naar Eindhoven. Van de 22 fietsers die ik geteld heb hadden er 5 fietsers de verlichting op order, 7 maar 1 enkele lamp en 10 geen enkele verlichting. Met miezer in donker weer is dit gewoon heel gevaarlijk. Waar zijn onze handhavers?

Jan Ruigrok, Eindhoven

Samenvoegen bibliotheek na gebrekkig onderhoud

De bibliotheek in Best wordt een dependance van die van Eindhoven (ED 19-11). Ten minste, als het aan de partijen zelf en de gemeente ligt. Bij het samengaan van de bibliotheken hoort een kostenplaatje van 577.600 euro aan eenmalige investeringen in de Bestse bieb. Zo moet de boekencollectie en het inventaris worden vernieuwd, dienen digitale systemen te worden omgezet en is het pand aan het Raadhuisplein dringend toe aan een opknapbeurt. Dat is het nou altijd bij gemeentes en overheid, jaren geen onderhoud uitvoeren en dan wordt het te duur voor de gemeente en is de oplossing aansluiten bij grote broer Eindhoven.

Jan Wallenburg, Best