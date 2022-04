Lezersbrieven | Cruyff faalde in finale 1974 89 minuten lang | Agressie ook door tekenfilms, spelcomputers en vloggers

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 29 april in de krant verschenen.

Wie neemt voortouw tot seniorenprotest?

Ik heb het stuk van Dré Rennenberg gelezen en ben het helemaal eens met hem (ED 26-4). Maar om als eenling te protesteren heeft geen zin. Dat moet samen gebeuren. Maar hoe? De ouderen berusten er teveel in. Als ze nu eens allemaal stoppen met vrijwilliger zijn en ook gaan protesteren. Maar iemand moet het voortouw nemen. Wie wil dit doen? Want er moet iets gebeuren en niet alleen met de pensioenen.

Nico vd Heuvel, Eindhoven

Vuist naar overheid en pensioenfondsen

Dré Rennenberg heeft met het grootste gelijk van de wereld. Alleen, ik kan zelf wel beginnen te piepen over jaarlijks terugvallende pensioen, zo zijn er nog wel een paar miljoen. Maar, bij wie kunnen wij ons melden of verenigen om een vuist te maken naar de overheid en de pensioenfondsen? Een kopersstaking onder ouderen, zou dat helpen?

Ruud van de Vliert, Helmond

Cruyff faalde in finale 1974 89 minuten lang

De adoratie van Cruyff wordt langzamerhand stuitend, de verafgoding is inmiddels grenzeloos. Natuurlijk was Cruyff een begenadigde speler maar er is ook heel wat kritiek op hem te uiten. Echte grote spelers zijn in belangrijkste wedstrijden prominent aanwezig zoals Pele, Maradonna, Beckenbauer en Zidane. Dat kan van JC helaas niet gezegd worden. Hij faalde in de finale van 1974 89 minuten lang hopeloos en werd door de beperkte Vogts uit de wedstrijd gespeeld. Daarna nooit meer een WK gespeeld om over het ene EK in 1972 maar te zwijgen. Trainer van Nederlands elftal is hij nooit geworden, met Weisweiler (een van de beste trainers ooit) ruzie gemaakt omdat Hennis vond dat Cruyff in uitwedstrijden van El Barca te weinig zichtbaar was. Bij Ajax veel ruzie en onvrede gesticht evenals bij Barcelona na het eerste trainingsjaar. Technisch is er ook wel wat aan te merken want naast zijn enorme startsnelheid en wendbaarheid kon je niet spreken van een verwoestend schot, Cruyff was allesbehalve een schutter en koppen was niet aan hem besteed. Een pass over 40 meter zat ook niet in zijn repertoire. Genoeg redenen dus om enige terughoudendheid te betrachten in de bewieroking van deze goede speler.

Jan Dams, Helmond

Brussel mag blij zijn met Macron

Emmanuel Macron heeft een tweede termijn afgedwongen en Marine le Pen heeft het nakijken. Volgens veel kiezers was het kiezen tussen de pest en de cholera. Brussel ergo Europa mag zich gelukkig prijzen met de oude nieuwe president. Links Frankrijk kan de wonden likken en een zucht van verlichting slaken nu het Rassamblement National is afgeserveerd. De oude nieuwe president mag nog een keer vijf jaar alles op alles te zetten om een verscheurd Frankrijk bij elkaar te brengen. De gedoodverfde president van de Franse hoop mag een herstart maken. Het is te wensen dat de gele hesjes niet weer te hoop lopen tegen de nieuwe oude president!

Antoine Theijs, Waalre

Buizenversterker maakt wel gelukkig

In ‘buizenversterker is dure en energievretende elektronica’ (ED 16-4) mist de schrijver in zijn geheel waar het om gaat, namelijk om emotie en genieten. Iets wat niet is uit te drukken in vervorming en dynamiek. En ja, deze versterkers hebben een laag rendement en verbruiken veel energie. Als je echt energie wilt besparen, schaf vlieg- en autovakanties af, stop met de formule 1 en voetbal. Allemaal zaken die meer energie kosten dan strikt noodzakelijk. Maar wel zaken waar erg veel mensen bijzonder gelukkig van worden. Mijn advies is dan ook, maak je niet druk over zaken waar anderen gelukkig van worden en geniet van het leven. Dan zal ik ter compensatie de verwarming uit zetten. Mijn buizenversterker verwarmt de ruimte toch wel naar een aangename temperatuur.

Frank van Lierop, Eindhoven

Agressie ook door tekenfilms, spelcomputers en vloggers

Stapstraat na corona vol van incidenten (ED 25-4). Na het lezen van dit artikel vroeg ik mijzelf serieus af waar het misgaat met het moraal van deze losgeslagen jeugd die zich beestachtig gedragen tijdens een avond stappen.

Wat ligt er naast overmatig alcoholgebruik nog meer ten grondslag aan dit idiote gedrag. Waar wordt er thuis aan de keukentafel over gesproken, welke waarden en normen wordt ze in de basis bijgebracht, of gaat het al mis bij de vaak agressieve, schreeuwerige en ophitsende tekenfilmpjes die veel kinderen al op heel jonge leeftijd krijgen voorgeschoteld?

En wat te denken van de spelcomputers met spellen die eveneens veelal gebaseerd zijn op agressie en geweld. En dan de vele hyperactieve, veel te snel pratende vloggers met een taalgebruik dat vaak te wensen overlaat. Of worden ze té veel in de watten gelegd, worden ze té vaak op hun wenken bediend, wordt ze het idee gegeven dat het leven maakbaar is waardoor ze niet met tegenslagen om kunnen gaan.

In plaats van deze jeugd te bevestigen in hun zieligheid na hun ‘ontberingen’ tijdens coronatijd zouden we beter op zoek kunnen gaan naar de échte oorzaak van de verloedering van onze toekomst want van een brein dat zo jong al wordt beschadigd door alcohol valt niet veel te verwachten.

Marleen van Hooff, Eindhoven