Lezersbrieven | Dat corona niet over is werd pijnlijk duidelijk | Hoelang duurt feestvreugde pensioenen?

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 29 januari in de krant verschenen.

Hoelang zal feestvreugde pensioenfondsen duren

Het gaat eindelijk weer wat beter met de dekkingsgraad van de pensioenen (ED 28-1). Volgens het ABP zouden de pensioenen dit jaar al, na 11 jaar, weer eens verhoogd kunnen worden. Nu ben ik van nature goedgelovig maar met deze regering aan het roer echt benieuwd hoelang de feestvreugde gaat duren. Met kreten als ‘het geld zit bij de 65-plusser’ hebben regeringspartijen VVD en D66 zich al duidelijk uitgesproken over hun intenties met de 65-plusser. Transparantie of niet: ‘Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen’.

Hans Spierings, Helmond

Debat met respect kan vertrouwen herstellen

Het debat tussen de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf en de Tweede Kamer was een verademing. Ik zag respect dat in debatten de laatste tijd nogal eens te wensen over liet en menigeen de wenkbrauwen deed fronsen. Een debat waarin ook sprake was van luisterend en vooral ook invoelend vermogen bij minister en kamerleden. Zo dienen debatten gevoerd te worden, eerst dan bestaat er kans om het gekelderde vertrouwen in de politiek enigszins te herstellen.

Leo Wijnen, Geldrop

Petje af voor snelle ontwikkeling van vaccin

Maaike van Wijgerden heeft uiteraard gelijk, zonder Vaccin hadden veel vooral senioren het niet gered (Brieven 27-1). Dus petje af voor de ontwikkeling in zo’n korte periode. Dat mag eigenlijk wat meer de krant in. In plaats van al die geluiden dat ze het zat zijn en alles weer willen van voor de pandemie. Jammer ook dat er nog zoveel mensen rondlopen die verkondigen dat ze geen vaccin willen.

Warner Ceelen, Reusel

Alarmbellen bij PostNL onterecht niet afgegaan

Bij de duizenden verdwenen poststukken in Eindhoven en Geldrop (ED 27-1) heeft PostNL volgens hun woordvoerder geen alarmbellen horen afgaan. Ik adviseer dan toch een ander alarmsysteem. Over de bewuste bezorger zijn de afgelopen jaren meerdere meldingen gedaan. Het serieus nemen van die meldingen had ertoe kunnen leiden dat de bezorger eerder hulp en duizenden anderen hun post hadden gekregen.

Jantine Janssen, Geldrop

Conflict over Oekraïne over onszelf afgeroepen

Het Westen is bezorgt over een conflict met Rusland in verband met Oekraïne (ED 27-1). Maar hebben we dat niet over onszelf afgeroepen door ons niet aan onze gemaakte afspraken te houden die we na de val van de muur met elkaar waren overeengekomen. Het Westen heeft in tussentijd voormalige Warschaupact landen binnen geharkt en ze onder de paraplu van de EU en NAVO geplaatst. Het Westen knabbelt alsmaar aan deze zwaarbevochten afspraken. Rusland wil eigenlijk door deze aanpak simpelweg bewerkstelligen, dat we de destijds gemaakte afspraken nog eens goed gaan overdenken.

Mario Verhees, Asten

Straf na knal op auto van politieagent uit Asten

Je loopt met een brandende fakkel voor het huis van een minister te roepen. Uitspraak van de Rechtbank: 6 maanden onvoorwaardelijk. Een vergelijking: Terwijl je aan het autorijden bent zit je op je telefoon te kijken, knal je op een politieauto die met zwaailichten aan op de weg staat en daardoor komt er een einde aan het leven van een jonge politieagent uit Asten. De straf?: 2 maanden cel, 240 uur (6 weken dus) taakstraf en 3 jaar niet mogen rijden. Wie kan dat met droge ogen uitleggen?

Henk Panhuizen, Asten

Dat corona nog niet over is werd pijnlijk duidelijk

Corona is nog niet over. Dit werd me vorige week pijnlijk duidelijk. Ik bracht mijn dochter voor een eenvoudige ingreep naar de dagopname in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Er is een enorme werkdruk op de afdeling. De verpleegster wil patiënten niet teleurstellen! Ze rent het vuur uit de sloffen om alle taken van haar zieke collega’s over te nemen, zodat de zorg door kan.

Tijdens de intake met mijn dochter wordt de verpleegster drie keer opgeroepen. Patiënt A moet weg gebracht, meneer B kan van de uitslaapkamer, meneer C ook. De spanning en haar worsteling was voelbaar. Ze wil kwalitatieve zorg leveren maar dit is bijna niet mogelijk. Deze verpleegster wordt op dagen tussendoor opgeroepen te helpen op de IC. Taken waarvoor ze niet is opgeleid. Maar ze doet het, voor ons, voor de patiënten.

Een schaamte overspoeld mij. Schaamte over ons geklaag. Daarom wil ik aandacht vragen voor deze zorgmedewerkers. En ze bedanken voor hun niet aflatende zorg. Ze verdienen alle lof en complimenten. Dus laten we ze steunen en niet laten vallen. Respecteer de regels, respecteer onze zorgmedewerkers. We hebben ze nodig.

Lenny Witvliet, Eindhoven