Lezersbrieven | De Afghanen gaan ons verwijten maken | Olympische medailles kostten vele miljoenen euro's

De Afghanen gaan ons verwijten maken

De Amerikanen en de andere bondgenoten hadden nauwelijks hun hielen gelicht of de Taliban begon zich met het te verwachten geweld te manifesteren. Van alle goede bedoelingen en gedane beloftes is bitter weinig terecht gekomen. Geen vrede en veiligheid, maar terreur en geweld staan de Afghaanse bevolking te wachten. Wat het Westen heeft bereikt is teleurstelling, woede en een diep wantrouwen van de Afghanen jegens het Westen. De Taliban zal dit ten volle uitbuiten! De Afghanen gaan ons verwijten maken net als de mensen van Srebrenica en de Papoea’s in nu Irian Jaya dat na eerdere missies al deden. En ze hebben nog gelijk ook, want zij zijn uiteindelijk de dupe!

Peter Rufi, Geldrop

Doe iets, dat zijn we aan Afghanen verplicht

Ik zou verwachten dat onze Afghaanse veteranen kwaad zijn op regering en defensie. Natuurlijk weet defensie wie voor hen gewerkt hebben. Ze staan met hen op film en foto. Ze zijn voor hun diensten betaald en zitten in de administratie van defensie. Wat Nederland daar gepresteerd heeft is mede aan hen te danken. Je kunt en mag ze niet aan de Taliban overlaten. Doe iets en snel. Dat zijn we aan hen verplicht.

Jean Peeters, Eindhoven

Sportzomer is nog helemaal niet voorbij

De Paralympics komen er nog aan ook al zal daar bijna geen aandacht aan worden besteed op tv en in de krant. Ook deze sporters verdienen meer aandacht, zei hebben hier ook jaren voor getraind.

Maria de Jong, Vessem

Fietspad met haakse onoverzichtelijk bocht

Volledig scherm De haakse bocht in het nieuwe fietspad naast de Kempenbaan-west in de richting van de Plank - Heerseweg in Veldhoven. © Mies Jansen

Veldhoven heeft een verkeers- en vervoersplan met een module fiets waarin wordt gesteld dat fietsroutes comfortabel en veilig worden ingericht. Maar in een deel van het nieuwe fietspad naast de Kempenbaan-west in de richting van de Plank - Heerseweg wordt duidelijk dat wielrijders ondanks het ambitieuze voornemen van het gemeentebestuur in de praktijk niet serieus genomen worden. In het bedoelde fietspad zit een haakse volledig onoverzichtelijke bocht. Het fietspad is ter plekke versmald, voldoet niet aan de landelijke advies-breedte-afmetingen van een dubbelzijdig fietspad en het zicht over de haakse hoek wordt volledig ontnomen door de geluidsmuur. Wie kan zo iets met gezond verstand bedenken?

Mies Jansen, Fietsersbond, Veldhoven

Duitse straaljagers waren er pas na 1944

Mooi verhaal over de vliegtuigcrash op 14 Maart 1941 (ED 9-8) van de familie Crommentuijn in Helenaveen. Maar het klopt niet helemaal v.w.b. de Duitse straaljager. De Duitsers hadden in 1941 nog geen straaljagers. Die hadden ze pas in de loop van 1944.

Henk Klerkx, Eindhoven

Medailles kostten vele miljoenen euro's

Ooit waren de Olympische Spelen er voor echte amateursporters. Daar is er geen meer van te vinden tegenwoordig. NOCNSF spendeerde in de periode 2017-2021 maar liefst zo’n 375 miljoen euro aan de nog geen 300 uitgezonden sporters. Daar legden sportbonden nog eens verplicht minimaal 30% bovenop. De sporters ontvingen daarnaast zogenaamde topsportstipendia, leeftijd-afhankelijk tot € 2.500 bruto per maand. Volgens sporthotemetoten als Maurits Hendriks moet het nieuwe Kabinet een extra vracht euro’s beschikbaar stellen voor de Spelen van 2024. Rupsjes-nooit-genoeg in die kringen. Als daar geld voor is, zorg dan dat alle kinderen in ons land structureel aan sporten toe komen. De oorspronkelijke Olympische gedachte was ‘Mee mogen doen is belangrijker dan winnen’.

Sjef Smeets, Geldrop

Verantwoordelijkheid thuis die geluk brengt

Vaak zie ik op TV beelden en hoor ik stemmen van moeders en kinderen uit kampen, vernielde dorpen en steden, provisorische ziekenhuisjes en barakken. De moeders hebben kind na kind op de wereld gezet en leven in angst, armoede en met honger. De kinderen smeken om eten; velen halen de leeftijd van 5 jaren niet eens. Elke keer weer opnieuw denk ik, zal ik weer wat geven. Tegelijkertijd denk ik: waar zijn de mannen? Zijn ze aan het vechten, ‘oorlogje spelen’ en vernielen. Waarom? Wat krijgen ze daarvoor? Weegt dat op tegen het leed, dat ze veroorzaken. Wie brengt die mannen aan het verstand dat ze thuis een verantwoordelijkheid hebben die meer geluk brengt dan de ellende?

Henk van Dooren, Valkenswaard