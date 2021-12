Lezersbrieven | De ballen om zich door naaldjes te laten prikken | Broer, vriend, dé vriend, het maakt niet uit

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 7 december in de krant verschenen.

De ballen om zich door naaldjes te laten prikken

De betekenis van een kerstboom is mij nu duidelijk. Als Iedereen de ’ballen’ had om zich door een paar ‘naaldjes’ te laten prikken, dan hadden we de ‘piek’ op de IC’s wellicht kunnen voorkomen! GEZONDE FEESTDAGEN 🎄

Arno Raijmakers, Gemert

Jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd

Met veel interesse heb ik het opiniestuk van Henk van Rees over de connectie tussen jongeren en de vakbond gelezen (ED 4-12). Je kunt je afvragen of jongeren niets meer voelen bij een vakbond omdat deze niet zichtbaar is of te weinig contact maakt. Veel jongeren voelen zich ook inhoudelijk niet vertegenwoordigd. Vakbonden komen vaak op voor generaties die zoeken naar vastigheid en houvast op de arbeidsmarkt, de primaire arbeidsvoorwaarden. Terwijl een steeds grotere groep jongeren op zoek is naar flexibiliteit, autonomie en persoonlijke ontwikkeling, de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Robin Verleisdonk, Eindhoven

Niet gevaccineerden in subgroepen indelen

Helaas worden met grote regelmaat alle niet gevaccineerden over één kam scheert. Grofweg kan deze groep echter in vier subgroepen worden onderverdeeld. Om te beginnen zij die reeds natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd door een besmetting. Dan zij die een ziekte hebben waardoor vaccinatie niet mogelijk is of geen baat heeft. Vervolgens zij die niet tot de kwetsbare doelgroep behoren (dus niet op vergevorderde leeftijd, geen onderliggend lijden en/of een slechte gezondheid/conditie). Tot slot mensen die wel tot de kwetsbare doelgroep behoren en bij een besmetting een bovengemiddelde kans hebben om in het ziekenhuis te belanden. Bij deze onderverdeling worden gelovigen of complotdenkers dus bewust niet als subgroepen gezien. En dat helpt wellicht om het gesprek over de noodzaak om wel of niet te vaccineren met meer nuance en wederzijds begrip te voeren. Inzicht in de omvang van deze vier subgroepen kan tevens helpen om een betere afweging te maken of (en zo ja welke en voor wie) eventueel extra maatregelen daadwerkelijk van substantiële meerwaarde zijn om de druk op de zorg te verminderen.

Bart Manders, Eindhoven

Broer, vriend, dé vriend, het maakt niet uit

Wat een mooie foto van Olaf Kraak (ED 6-12). Eerst dacht ik wel wat jammer dat er niet bijstaat hoe of wat. Maar even daarna kwam ik tot de conclusie dat dat juist het mooie aan de foto is. De matroos rechts kan een broer, een vriend of dé vriend van de andere man zijn. Net zoals de vrouw links ook een zus, vriendin of dé vriendin van de andere matroos kan zijn. En het maakt niet uit. Het is het blije moment dat telt en duidelijk te zien is. En zo hoort het te zijn!

Coen van den Heuvel, Eindhoven

Omgangsvormen voor hetero en homo

Als homo’s zich gedragen als doorsnee hetero’s hebben zij niets te vrezen in Qatar (ED 2-12). Hun gedrag wijkt normaal toch ook niet af van dat van hetero's? Ik geef je op een briefje dat als een hetero zich niet houdt aan de daar geldende omgangsvormen hij of zij linea recta in de boeien wordt geslagen. Datzelfde geldt voor een homo.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Als het kabinet niet afwacht is het nieuws

De krantenkop ‘Prijzen door het dak, kabinet wacht af’ (ED 3-12) bevat volledig overbodige informatie en wel in het deel ‘kabinet wacht af’. Het huidige kabinet wacht immers altijd af. Het was nieuws geweest als er had kunnen staan ‘het kabinet wacht niet af’.

Jasper Goedbloed, Helmond

Berichten over ongeluk tieners eenzijdig

De afgelopen weken heeft het ED behoorlijk wat aandacht besteed aan het auto-ongeluk met vier jonge tieners in Helmond. De verslaggeving vond ik - en meer mensen- nogal eenzijdig en tendentieus. De jongens werden welhaast heroïsch op de kaart gezet. Als medewerker in de zorg had ik daar vanuit mijn nachtdienst ook kunnen rijden met mijn kleine Toyota Yaris. Ook ik was er dan niet meer geweest. Die reflectie heb ik behoorlijk gemist bij het ED en ook de feitelijke berichtgeving rondom joyriding en gebruik van lachgas. Deze week weer behoorlijk in het algemene nieuws.

Carine van den Heuvel, Vessem

Snelle fiets al lang gedwongen van het fietspad af

De vier grote steden willen binnen de bebouwde kom de snelheid op de weg terugbrengen tot 30 km/u (ED 1-12). Amsterdamse wethouder Egbert de Vries stelt hierbij dat speed pedelecs (snelle fietsen) en andere lichte elektrische voertuigen moeten ‘verhuizen’ naar de rijbaan en niet langer welkom zijn op het fietspad.

Als frequent berijder van een speed pedelec raak ik de weg werkelijk kwijt. Deze rijdt al vier jaar verplicht op de rijbaan tussen auto’s, stadsbussen en vrachtwagens. En ja; dat komt al vier jaar onze verkeersveiligheid niet ten goede. Ik kies daarom regelmatig bewust voor het - voor mij illegale - fietspad. Met mij doen veel snelle fietsers dat. Wij zouden veel liever keuzevrijheid hebben: rustig op het fietspad, snel op de rijbaan waar dat veilig kan.

Vanuit die praktijk heb ik geen enkel vertrouwen in de haalbaarheid van het 30 km/u-plan. Goed bedoeld maar praktisch onrealistisch. Met name de handhaving van de snelheid gaat niet lukken. Geloof dat maar van een ervaringsdeskundige.

De brief van de G4 is geen brandbrief maar een proefballonnetje. Immers onvoldoende onderbouwd, zonder kennis-van-de-straat en zonder sluitende aanpak. Daarom een oplossingsgericht advies: help liever mee ons kabinet ervan te overtuigen dat de speed pedelec HET gezonde, duurzame en economische alternatief is voor woon-werkverkeer op vier wielen, in plaats van ons van de weg te pesten.

Paul Strack van Schijndel is docent Sport & Communicatie aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg, schrijver van een boek over speed pedelecs en initiatiefnemer van de petitie ‘Stop de levensgevaarlijke speed pedelec wetgeving’.

Paul Strack van Schijndel, Eindhoven