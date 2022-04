Lezersbrieven | De hond is geen schijtend beest dat alles opjaagt | Gemetselde cilinder krijgt eeuwige roem

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 7 april in de krant verschenen.

Laat directeur NS orde op zaken stellen

Moet een vrouw, directeur van de NS, een topbaan krijgen bij KLM? Honderdduizenden euro’s achterlatend door gestrande treinreizigers die compensatie vragen door de treinstoring van 3 april? Nee! Een valse start die gedoemd is tot een crash. Laat haar eerst maar orde op EIGEN zaken stellen bij de NS en een andere baan zoeken.

J. van Holstein, Best

Zogenaamde BN’ers verdienen geen aandacht

De ‘quote van de dag’, een uitspraak van Maxime Meiland (ED 6-4). Ik vind deze geheel misplaatst in een tijd waarin veel mensen alleen máár op prijskaartjes moeten letten en misschien helemaal geen trui kunnen kopen. Deze zogenaamde BN’ers (u noemt ze ‘sterren’) verdienen geen aandacht in de krant. Deze mensen zijn de realiteit al lang voorbij en weten in het geheel niet wat er speelt onder de mensen. Hun programma ‘Chateau Bijstand’ voegt daaraan niets toe.

Ronald Hogenbirk, Eindhoven

Boycot open deuren en terrasverwarming

Hoe is het mogelijk dat er nog zoveel winkeldeuren open staan terwijl de warmte naar buiten vliegt. Dat er nog zoveel terrassen verwarmd worden terwijl al jaren geroepen wordt dat we de CO2 uitstoot moeten verlagen. Als iedere klant dit bespreekbaar maakt met de eigenaren/verkopers en als iedereen vanaf nu alle winkels met open deuren en terrassen met verwarming boycot dan merken de eigenaren vanzelf dat ze het anders moeten aanpakken.

Ine Chatrou, Eindhoven

Stop robotmaaier en pak de handmaaier

In alle overheidsgebouwen gaat de thermostaat naar beneden en roept ons allen op dit ook te doen (ED 5-4). Ik denk dat alle minder bedeelden met een krappe beurs dit al lang doen. Ik kan zo ideeën opnoemen waarmee ook echt energie bespaard kan worden en gewoon puur luxe is. Winkelpuien en deuren niet de hele dag open laten staan. Terrasverwarming uit laten (wat zijn we toch verwend). Robotmaaiers die hele dagen op prachtig groene gazonnetjes rond sluipen uit (pak zelf de maaier ter hand dan krijg je het vanzelf warm).

Ine van Dommelen, Middelbeers

Ook aantal honden en paarden halveren

Mari de Bijl kan niet op een synoniem voor poep komen (ED 4-4). Wat te denken van stront, bijvoorbeeld paardenstront. Naast de meer dan 2 miljoen honden lopen er in Nederland zo’n 1 miljoen paarden in de wei. Dat heeft een geweldige productie van stikstof en CO2 ten gevolge. Ik stel voor om in navolging van onze veestapel ook de honden- en paardenstapel te halveren. GroenLinks en D66 moeten daar toch wel oren naar hebben?

Gerke Dijkstra, Heeze

Grootheidswaanzin van Ruslands president

Ik denk dat de president in Rusland het boek heeft gelezen uit de tweede wereldoorlog ‘Mein Kampf’. Hij heeft net zo'n grootheidswaanzin als de schrijver van dat boek, alleen nu over een groot Russisch rijk.

Jan Wallenburg, Best

Tussenkopjes helemaal niet zo belangrijk

Arjen Vos kan kunt zien wat ik met de verhalen op de website doe en trekt de conclusie dat tussenkopjes belangrijk zijn (Beste Lezer 2-4). Ik denk dat het niet klopt. ’s Morgens blader ik de papieren krant eerst door om in grote lijnen te beoordelen wat ik wil lezen. Dan doe ik eerst andere dingen, bijvoorbeeld mijn mail checken en dan staat daar ook ed.nl en Topics bij. Heerlijk vind ik dat, al die links waarbij ik snel kan beoordelen of ik het interessant vind. En nu komt het: juist bij een interessant artikel klik ik op de link, lees een paar regels en weet dan: dat lees ik dadelijk op papier; vind ik fijner. Dan heb ik nog geen tussenkopje gezien! Uw data oordelen dan dat ik het artikel niet interessant vind, terwijl ik het hele artikel op papier lees!

Marian Holla, Eindhoven

Gemetselde cilinder krijgt eeuwige roem

Eind jaren 60 was ik betrokken bij de restauratie van een historisch pand in Veldhoven. De gemeente vond sloop de beste optie maar Monumentenzorg had de beslissende stem. Dankzij een particulier initiatief werd dit historisch pand van de sloopkogel gered. Het is er in die 50 jaar niet beter op geworden, zo bewijst het verhaal over de Jozeftoren in Veldhoven (ED 1-4). Zelfs de rechter moest eraan te pas komen. Nu Monumentenzorg van het toneel is verdwenen lijkt alles te mogen. Zelfs een simpele gemetselde cilinder krijgt nu de status van eeuwige roem en bescherming ( lees euro’s ).

Jos Rombouts, Veldhoven

Joe Biden typeert Russiche bandient juist

Oorlogsmisdadiger, slager. Joe Biden trok de enig juiste conclusie. De weerzinwekkende beelden uit Boetsja van de walgelijke genocide van de Russische schoften geeft Poetin zelf de woorden van de Amerikaanse president draagkracht. Deze Russische bandiet is rijp voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Bernard Janssen, Gemert

Respect en dankbaarheid voor zusters

Ik heb al eens betoogd hoe belangrijk de inzet van religieuzen is geweest voor gezondheidszorg en onderwijs voor met name kansarmen. Het beeld dat we vaak van hen hebben is van een uitstervend ras, dat braaf zijn gebedjes prevelt tot ze echt uitgestorven zijn. Uit het prachtige verhaal ‘Zusters Aarle-Rixtel zetten hun hart, en hun huis, weer open’ (ED 2-4), blijkt: ze mogen dan oud(er) zijn, ze staan nog steeds midden in de maatschappij en kunnen noodhulp bieden, waartoe wij zelf veel minder in staat zijn. Ze verdienen nog steeds respect en dankbaarheid voor hun inzet.

Jean Peeters, Eindhoven

De hond is geen schijtend beest dat alles opjaagt

De hond is een monster dat niet in een natuurlijk ecosysteem hoort (Opinie 5-4). Ondertekend door diverse natuur liefhebbers/clubjes. Inderdaad zijn er door corona helaas veel co-puppies aangeschaft. Ondoordacht en voor de hond het ergste. Die is de dupe en krijgt daarbij de negatieve naam van een roofdier zijnde er gratis bij. Als schijtend beest dat alles opjaagt en het stikstofgehalte verhoogt. En ook het fosfaat gehalte. Daardoor kom ik snel bij het ‘roofdier mens’.

Iedere dag loop/fiets ik in het bos met m’n hond. Ik weet waar ze zijn: reeën, weidevogels, konijnen en andere bosbewoners. Ik weet ook hoe het roofdier mens zich gedraagt: buiten HUN shit, blikjes, mondkapjes en dergelijke achterlatend.

Zo ook mountainbikers. Hele kuddes met het verstand op nul die door natuurgebieden de boel verstieren. Waar ik woon zijn diverse routes veranderd ook doordat bospercelen verkocht zijn. Met palen, draad, hek en sluitwerk en een reflecterend bord en met de tekst: PRIVE BOS. Heel diervriendelijk allemaal. En waardoor onze bikers denken dat ze hun nieuwe paadjes zelf moeten pakken. Dat zijn dan net de smalle reeënpaadjes die ze claimen voor hun fietsrit. Met daarbij in groepsverband de luidruchtige conversatie.

Dat zijn voor mij de natuurverstoorders. En kijk goed uit voor witte zakdoekjes; daar liggen dan gewoon de uitwerpselen van een mens.

Els van Loon, Geldrop

Gemeente voldoet vaak niet aan zorgplicht ten opzichte van veteranen

Vorig jaar heb ik met veel plezier samen met burgemeester Elly Blanksma van de gemeente Helmond het ‘Witte Anjer Perkje’ mogen openen. Maar de witte anjers toonden slechts kort een bloeiend tafereel.

In augustus 2021 heb ik voorgesteld om een gemeentelijke Veteranen-coin te ontwikkelen en deze met een bijpassende brief aan alle 653 Helmondse veteranen te sturen. Dit omdat kort nadat de Amerikanen uit Afghanistan waren vertrokken de Taliban het land heeft overgenomen. U herinnert zich de beelden van Afghanen die zich vastgrepen aan de vertrekkende vliegtuigen. Militairen/veteranen die met de Nederlandse krijgsmacht in Afghanistan werden uitgezonden, zullen veel pijn hebben ervaren. Alles is voor niets geweest.

Nu bij de oorlog in Oekraïne hebben vele veteranen een machteloos gevoel. Opkomende PTSS zal snel zichtbaar gaan worden. Vandaar dat ik in herhaling aan het Helmondse gemeentebestuur heb verzocht vanuit de zorgplicht actie te ondernemen. Een veteraan met PTSS werd opgevangen bij SMO Helmond maar kon daar niet blijven. Hij woont noodgedwongen bij zijn hoogbejaarde ouders in Stiphout. De gemeente kent ook voor deze mensen een zorgplicht.

Al maanden probeer ik een brief te laten zenden aan alle Helmondse militairen. Dat kan alleen via de gemeente die op haar beurt de adressen krijgt aangeleverd vanuit het VI te Doorn. Ook hier zit geen beweging in.

Op 9 april wordt bij het instituut in Doorn een bijeenkomst gehouden voor veteranen die behoefte hebben aan professionele begeleiding. Dat bekend maken aan onze veteranen, potverdikke zo moeilijk is dat toch allemaal niet? Informeren en helpen waar nodig!

No hard feelings verder naar B&W, ik hoop wel dat nu eens echt wordt waargemaakt dat ‘zij die voor onze vrijheid hun leven hebben gewaagd, het gevoel krijgen dat dit wordt gewaardeerd en zij alle steun krijgen die nodig is’.

Wilbert Linders uit Helmond is veteraan

Alles moet meer, maar al die mensen moeten wonen, eten, leven

Ik begrijp niets meer van dit land. Rechts worden er bomen gekapt en links worden er bomen geplant. De boeren worden uitgekocht vanwege Co2 uitstoot en wat komt er in de plaats? Huizenbouw? Is dat dan beter voor de natuur? Veeteelt moet gehalveerd worden en in Spoordonk wil iemand een megastal bouwen!

De zorgkosten rijzen de pan uit en alle vluchtelingen krijgen gratis zorg, hoezo kan dat nu ineens wel? Onze schoolklassen zijn te groot en er zijn te weinig leerkrachten en ineens komen er duizenden leerlingen bij! Hebben we dan ineens meer leerkrachten? Of moeten die zich uit de naad gaan werken? Mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt, worden afgescheept met een klein beetje geld en zij, die nooit hebben gewerkt, krijgen gratis geld.

Wij zijn het drukst bevolkte land van Europa en krijgen er steeds meer mensen bij. Ik lees dat in Italië en Spanje hele dorpen leeglopen, kunnen daar dan geen mensen wonen? Ruimte zat. Alles komt hier terecht; gooi maar op de grote hoop! De fastfoodrestaurants moeten worden geweerd, maar de coffeeshops mogen blijven. Roken moet verboden worden, maar er wordt niets gedaan aan de drugsfeesten.

Vleestax? Dat voelen we in onze portemonnee, maar niemand denkt aan de lijdensweg die de bio industrie veroorzaakt. Niemand wil een varken horen schreeuwen! Niemand wil weten dat onze bio-dieren onder de antibiotica zitten. Wat niet weet, wat niet deert.

Het kan niet op in dit land. Van alles moet er meer: meer politie, meer zorgmedewerkers, meer bouwvakkers, meer, meer, meer. Maar al deze mensen moeten wonen, eten, leven! Hebben energie nodig, voedsel, woningen enzovoort.

Waar strand het schip? Och, we zien wel!

Annelies van der Horst, Eindhoven