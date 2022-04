Lezersbrieven | Dementie; toch liever thuis waardig sterven | Behalve oplichter ook slachtoffer straffen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 14 april in de krant verschenen.

Afscheid Ploumen met integriteit

Het opstappen van Lilianne Ploumen als partijleider en kamerlid van de PvdA is te respecteren. Opmerkelijk is wel dat haar vertrek op de dag van aankondiging meteen is ingegaan. Met haar lange staat van dienst is het jammer dat zij haar werk niet afmaakt. Want zij, als geen ander heeft wel begrepen dat nieuwe bestuurscultuur, op het Binnenhof noodzakelijk is. Zij heeft ook in haar afscheidsspeech met transparantie en met integriteit gehandeld.

Erik Wils, Valkenswaard

Niet dienstplicht maar opkomstplicht afgeschaft

Volgens Jos Kessels is de dienstplicht al lang afgeschaft (ED 12-4). Deze is echter niet afgeschaft, de wet is nog steeds actief. De opkomstplicht is echter al jaren geleden opgeschort.

Giel Habraken, Veldhoven

Toch liever thuis waardig sterven

Angela de Jong schrijft over de documentaire Liefsteling (ED 13-4). Inderdaad prachtig, liefdevol, herkenbaar en zelfs humoristisch af en toe. Ik zit al 8 jaar in de zelfde verdrietige situatie. Ik heb mijn man altijd zelf verzorgd en bijgestaan, heel zwaar. Onlangs is hij opgenomen in het verpleeghuis. Je krijgt het makkelijker zeiden de mensen goed bedoeld. Maar ik vind dit net zo zwaar. Hij wordt goed verzorgd, maar elke dag naar het verpleeghuis is zo moeilijk. Mijn man weet nog niet waar hij zit en wil naar huis. Hij vraagt naar mij als ik een dag oversla. Nee achteraf had ik hem toch liever thuis gehouden. Ook zei de hoofdpersoon in Liefsteling dat ze liever had dat haar vriendin waardig zou overlijden. Zo denk ik er ook over.

Gerrie van Dijk, Deurne

Eindhovense stuntfilm vanuit je autostoel

Een drive-in show op Ketelhuisplein ontstond als idee tijdens corona om de Eindhovenaren een hart onder de riem te steken. dat was afgelopen weekend, maar we zagen het helaas niet in de papieren editie van het ED terug. Een echte Eindhovense stuntfilm vanuit je heerlijke autostoel met geweldig geluid en vlotte bediening van de rolschaatsers. We waren even terug in de tijd en zagen Eindhoven in al zijn aspecten voorbij vliegen in deze actiefilm met Ivo, Henk en Mike Weerts.

Femke Dijkstra, Eindhoven

Minivaatwasser zorgt voor vervuiling

Vol verbazing las ik dat de Consumentenbond “Bob” aanprijst: een minivaatwasser voor 2 personen (Mezza 9-4). Zijn de Consumentenbond en de fabrikant van de Bob er nog niet achter dat het 1 voor 12 is, kijkend naar de vervuiling en afbraak van onze leefomgeving. We zouden toch echt moeten stoppen met het maken en gebruiken van allerlei overbodige producten. Het maken en het vervoeren en het gebruik kosten onnodig veel energie en grondstoffen. En jawel, ook alle kleine beetjes helpen.

Dirk van Tellingen, Geldrop

Russen niet tot op het bot uitgekleed

Nederland, het Walhalla der vermogenden want door het optuigen van schimmige fiscale constructies heeft ons land het vermogen van veel rijken binnengesleept, zo ook van veel rijke Russen. Diezelfde fiscale constructies zorgen er nu voor dat het een haast ondoenlijke zaak is om al die Russische tegoeden te bevriezen omdat het blijkbaar mogelijk is om ze aan het zicht te onttrekken en geen haan die er naar kraaide. Tot op heden is er slechts voor 516 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren terwijl het daadwerkelijk om 20 miljard zou gaan, geen peanuts dus. Hoe anders ging het er bij de toeslagenaffaire aan toe. Onschuldige mensen kwamen op een fraudelijst, niets was voor de belastingdienst een geheim en zij werden tot op het bot uitgekleed en vernederd. Is dit de kloof tussen arm en rijk in het ‘gave’ Nederland van Rutte?

Marleen van Hooff, Eindhoven

Ga je eigen vader of moeder oplichten

In het spoor van de gewiekste bankfraudeurs (ED 9-4). Vorige week kreeg ik een Whatsappje van ‘mijn’ dochter: Pap ik ben weg en heb mijn telefoon met in het hoesje mijn betaalpas verloren. Ik heb van iemand een telefoon geleend. En ik vraag je om bij AH even 6 bonnen van Paysafe van €100 per stuk te kopen. Wil je er dan een foto van maken met het nummer van de bon erop en dat sturen naar dit tijdelijke nummer? (0626013830) Gelukkig had ik snel door wat er aan de hand was en stuurde een berichtje dat hij z’n eigen vader of moeder maar moest oplichten. Toen kreeg ik de nodige scheldwoorden van de oplichter terug.

Zeger Wijnans, Helmond

Behalve oplichter ook slachtoffer straffen

“Je wordt niet opgelicht maar laat je oplichten”. Deze stelling klopt helemaal en zou strafbaar gesteld moeten worden. Uniek: dader en slachtoffer bestraffen. Klinkt een beetje vreemd en zal zowel verbazing als verontwaardiging opwekken. Toch heb ik al veel vaker aangegeven dat slachtoffers strafbaar en financieel aansprakelijk gesteld moeten worden. (Kosten onderzoek) In het artikel van afgelopen zaterdag van Chiel Timmermans komt heel duidelijk naar voren dat “slachtoffers” goedgelovig en zeer beperkt zijn. Type’s van “Ja, maar” en “Ik dacht dat” en “Ik wist niet” en vul maar in. Zolang slachtoffers niet worden aangepakt blijven het hoogtij dagen voor oplichters. “Men” zou zich veel meer moeten richten op zgn slachtoffers. Deze zijn beter te bereiken dan de meestal ongrijpbare daders. Zo fout en snel de slachtoffers op daders reageren zo snel zouden zij ook op “hulpverleners” moeten reageren.

Nanko Veenbrink, Gepen. rechercheur Veldhoven