Lezersbrieven | Dure brandstoffen prijs die we betalen | Wel Oekraïense, geen Syrische gezinnen in paleis

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 25 maart in de krant verschenen.

Ook geen olie meer uit Saudi-Arabië

We gaan minder of geen olie meer halen uit Rusland, maar blijven wel importeren uit Saudi-Arabië. Dat verdient een protest. Want wat Rusland in Oekraïne doet, doet Saudi-Arabië al jaren in Jemen: volkerenmoord. Het is onbegrijpelijk dat we daar als westerse wereld niet hartstochtelijk tegen protesteren en ook Saudi-Arabië sancties opleggen die gevolgen hebben voor de machthebbers. Dat dat nooit gebeurd is heeft, heb ik begrepen, ook met olie te maken, niet met mensenrechten en humaniteit! Want een Jemenitisch mensenleven is even waardevol als dat van ons of van een Oekraïner.

Jean Peeters, Eindhoven

Vluchtelingen van een andere god

Het bewustzijn wordt door de Russische inval in de Oekraïne op de proef gesteld. De Oekraïense vluchtelingen worden met open armen ontvangen terwijl vluchtelingen uit Syrië tot voor kort veel minder welkom waren. Mensen die voor Vladimir de Verschrikkelijke op de vlucht zijn, zijn klaarblijkelijk kinderen van een andere God. Daar komt nog bij dat Nederland plotseling niet meer vol is. En niemand heeft het nog over integratieproblemen. Een onvervalste humanist heeft sympathie voor elke vluchteling ongeacht ras, religie en huidskleur.

Antoine Theijs, Waalre

Dure brandstoffen prijs die we betalen

De prijzen voor al onze brandstoffen stijgen als nooit tevoren. Er zijn meer redenen maar vooral de oorlog in Oekraïne is hier de oorzaak van. Tot nu toe was het vanzelfsprekend dat alles er altijd zou zijn en we gingen ermee om alsof de voorraad eindeloos was. Kabinetten hebben ons wijsgemaakt dat het allemaal wel mee zou vallen, de gewone burger zou weinig merken van de energietransitie. De CO2 uitstoot zou teruggedrongen worden en de techniek lost alles op, was de geruststelling uit Den Haag. We wilden het maar al te graag geloven! Maar we hebben blijkbaar een Poetin nodig om wakker geschud te worden. Ook zonder hem was het al keihard nodig om onze leefstijl aan te passen en eenvoudiger te gaan leven. Dat is de prijs die we gewoon samen dienen te betalen. Wen er maar vast aan!

Gonnie van der Vorst, Geldrop

Winst op bier in Rusland naar goed doel

Dat Bavaria, of zoals ze zich sinds enige tijd noemen: ‘Royal Swinkels Family Brewers’, de bierproductie in Rusland voortzet doet menig wenkbrauw fronsen. Bedrijven zijn commerciële instellingen maar hebben daarnaast ook een maatschappelijke functie, met name waar het werkgelegenheid betreft. Als zodanig is het verdedigbaar dat Bavaria zijn Russische werknemers niet in de steek laat. Niet elke Rus immers is schuldig aan de misdaden die hun leiders laten plegen. Of zoals Mark Rutte laatst zei: ‘wij zijn in oorlog met Poetin, niet met het Russische volk’. Het behouden van die werkgelegenheid echter is geen ‘liefdewerk oud papier’. Er zal ongetwijfeld een bedrag aan winst richting Lieshout vloeien. Om nu alle critici de mond te snoeren zou het de brouwer sieren wanneer zij dit geld volledig ten goede laten komen aan Oekraïense vluchtelingen.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Das moet beter beschermd worden

Voor de tweede keer en op dezelfde plek werd een volwassen das doodgereden in de Lekerstraat in Beek en Donk. Het leef-en foerageergebied van de beschermde das wordt door de gemeente Laarbeek niet serieus genomen. Op meldingen aan de gemeente Laarbeek dat een das is doodgereden wordt onvoldoende antwoord gegeven. Laten we hopen dat een nieuw aan te treden college de flora en fauna van Laarbeek wel een warm hart toedraagt en serieus werk gaat maken om beschermde diersoorten ook de bescherming te bieden die ze erg hard nodig hebben.

Jef van Hout, Beek en Donk

Onvoldoende rijlessen toch rijbewijs

Ik lees en hoor dat studenten die geen Havo of Atheneum diploma hebben gehaald toch naar HBO of Universiteit zouden kunnen. Misschien is het een idee om mensen die niet voldoende autorijlessen hebben gehad, geen examen hebben gedaan bij het CBR, het rijbewijs te geven. Ook zij mogen toch per slot van rekening niet de dupe van de coronamaatregelen worden?

Felix Peters, Heeze

Wel Oekraïense, geen Syrische gezinnen in paleis

Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. In Nederland is deze dag zelfs de aftrap van de nationale week tegen racisme. Het is terecht dat hier altijd en heel veel aandacht aan wordt besteed. Want het bestaat en zal altijd blijven bestaan.

Maar discrimineren en discriminatie is bij de meeste naties net hoe het uitkomt. Daar kwam ik afgelopen maandag, de 21 ste, die specifieke dag dus, achter. De oorlog die Rusland voert in Oekraïne is heel heftig en Poetin ziekelijk in de fout. Heel belangrijk is dat we vluchtelingen opvangen en ondersteunen. Nu zijn het de Oekraïners, eerder waren het de vele Syriërs die moesten vluchten.

En ik hoorde en zag meteen de ver van mijn bed show: Koning Willem-Alexander biedt vanaf midden april ruimte aan om zes tot acht Oekraïense gezinnen op te vangen. Het Belgische koningspaar heeft besloten om drie gevluchte gezinnen zelf onderdak te bieden.

Al deze berichten op de dag van de internationale discriminatie. Daar krijg ik toch gemengde gevoelens bij. Alle vluchtelingen zijn mensen, noodgedwongen hun eigen land te Ontvluchten. Vluchtelingen zijn mensen die hun eigen vaderland niet willen verlaten, maar moeten verlaten voor eigen veiligheid. Maak dan van internationaal wereldwijd en maak daar ook plaats voor.

Els van Loon, Geldrop