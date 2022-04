Lezersbrieven | Eigenwaarde en ethiek Derksen en Van der Gijp | Gratis vlaggenstokhouder en driekleur met korting

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 30 april in de krant verschenen.

Eigenwaarde en ethiek Derksen en Van der Gijp

Waar is bij de heren Derksen en Van der Gijp het gevoel voor eigenwaarde en ethiek gebleven? Ze gaan met de belangen van hun opdrachtgevers om op een manier die niet boven dat van een spugende voetballer uitgaat. Ik beveel ze aan om een zelfonderzoek te starten naar de volgende thema’s: Hoe kunnen zij dames nog met zelfrespect tegemoet treden na het schandelijke verhaal op tv en de misplaatste lachbui van Van der Gijp? Hoe kunnen ze er nog voor zorgen dat de opgroeiende jeugd bij hen positieve impulsen kan opdoen? Hebben ze ooit gehoord van de uitdrukking ‘Noblesse Oblige’? Hun positie in de maatschappij zou een voorbeeldfunctie moeten uitstralen. Misschien is het nog niet te laat, alhoewel of ze met excuses maken weer respect en achting bij dames en het kijkerspubliek kunnen afdwingen valt te bezien.

Rolf Eijck, Helmond

Het vrije woord om zeep geholpen

Het is oorlog aan de andere kant van Europa maar in Nederland wordt de talkshow van het vrije woord om zeep geholpen, en dat vanwege een kletsverhaal waarvan ieder mens met gezond verstand begrijpt dat het onzin was. Maar de woke beweging in Nederland grijpt elke gelegenheid aan om de stemmen van de normale, hardwerkende Nederlander te laten zwijgen. Ik begrijp de keus van de mannen om te stoppen maar al te goed, maar hoe ver moeten we dit nog laten gaan? Het begon met Zwarte Piet, en straks mag er helemaal niks meer in dit land. Wat een zwarte dag is dit.

Joris Biemans, Veldhoven

Ophef over iets wat wel of niet gebeurd is

Wat een ophef over iets wat vele jaren wel of niet daadwerkelijk gebeurd zou zijn. Het is brandend nieuws in deze tijd van normoverschrijdend gedrag maar ik mag aannemen dat het niet om een brandende kaars ging. Als we allemaal in ons verleden duiken dan denk ik dat we nog veel te melden hebben wat volgens de hedendaagse normen niet meer door de beugel kan. Laten we elkaar en ons rechtssysteem niet te veel belasten met dit soort oude zaken en ons visier op een zuivere toekomst richten.

Peter Snijders, Valkenswaard

Laat scholen Speciaal Onderwijs later beginnen

Kinderen op het Speciaal Onderwijs komen te laat op school door chauffeurstekort (ED 26-4). Misschien kunnen deze scholen de dag wat later starten. Meer rust voor de taxichauffeurs en voor de leerlingen, die vaak twee maal daags een uur of langer in de taxi doorbrengen. Er zijn ouders die hun kind eerder laten stoppen op het Speciaal Onderwijs, hoofdzakelijk vanwege het onchristelijke tijdstip waarop hun kind ’s morgens gewassen, gestreken en liefst uitgeslapen het taxibusje in moeten. En dat is toch eeuwig zonde. Overigens niks dan lof voor de taxichauffeur die onze zoon altijd vervoerde.

Ine Koppens, Liessel

Oorlogscommercial voor Bavaria

Patrick Wiercx gebruikt zijn ED column om een harde, sarcastische oorlogscommercial voor Bavaria te bedenken (ED 27-4). Voor mij zit de wereld anders in elkaar. Na het zien van de vreselijke oorlogsbeelden en de bedenkelijke opstelling van onze Lieshoutse brouwer dacht ik: Zo. Nu even geen Bavaria.

Hans van der Linden, Nuenen

Halve liter azijn voor Limburgs zuur vlees

Mijn mond viel open bij het lezen van jullie recept (ED 28-4)! Een halve liter azijn? Ik weet dat ze het een nacht in water met azijn zetten om het zuur in te laten trekken maar om er een halve liter azijn én een halve liter water bij te doen dat word véél te zuur. Ook als je er 130 gram ontbijtkoek bij doet en de appelstroop. De Limburgers zelf zullen er hooguit 2,5 dl azijn bij doen. En het zal een natte stoofpot worden met een liter vocht, wetende dat er uit het vlees ook nog veel vocht komt.

Doriet Janssen, Gemert

In Spanje jaloers op ons koningshuis

Na een mooie Koningsdag het journaal aangezet. Waarom toch blijven zeuren dat het vertrouwen van het koningshuis blijft dalen. Wat heeft dat voor een meerwaarde op zo’n dag. In andere landen (waaronder Spanje waar wij wonen) zijn ze jaloers op ons hoe ons koningshuis functioneert.

Tom Evers, Monte Pego

Gratis vlaggenstokhouder en driekleur met korting

In mijn jeugd in de jaren ‘50 en ‘60 was Koninginnedag ook al een speciale dag. Niet in de uitbundigheid van het heden maar meer gebaseerd op een vorm van saamhorigheid.

Er was een ochtendritueel waarbij de keukentrapjes voor de voordeur werden geplaatst en ‘vaders’ met de nodige durf de Nederlandse driekleur stak in de bevestigde vlaggenstokhouder. Meer welgestelde mensen hesen hun vlag zelfs met oranje wimpel. Zij hadden een heuse vlaggenmast. Maar je hebt altijd ‘baas boven baas’.

Deze vorm van saamhorigheid lijkt niet meer aanwezig te zijn. Zou het passen in de dalende populariteit van het koningshuis? Bij ons in Helmond valt het op dat er in een stad met bijna 100.000 inwoners maar een luttele 2 vrouwen en 12 mannen een lintje hebben gekregen op de laatste werkdag van de koning voordat hij zijn verjaardag viert.

Ik denk dat we in Helmond een paar dingen kunnen doen. Laten we voor het komend jaar ervoor zorgen dat er meer dan 20 personen in aanmerking komen voor een lintje, waardoor de uitstraling van een beloning voor bewezen diensten bij de grote groep vrijwilligers die de stad kent beter tot zijn recht komt. Gewoon om te laten voelen dat de Helmonders niet op alle gebieden een minderheid vormen.

Wat betreft het ‘vlaggen’ zou de gemeente Helmond een onderzoek kunnen verrichten (ja ja ik weet het, alweer een onderzoek) naar de mogelijkheden om gratis vlaggenstokhouders te laten plaatsen en tegen reductie een Nederlandse driekleur aan te bieden met een vlaggenstok. Misschien dan ook nog een wimpel beschikbaar stellen?

De symboliek van het ‘vlaggen’ kan een vorm van solidariteit opwekken, iets wat we in Helmond wel kunnen gebruiken. Wie weet kan het ook helpen om over 4 jaar meer mensen naar de stembus te krijgen. Tenslotte zaten we ook in 2022 verschrikkelijk laag om de opkomst.

Natuurlijk weet ik dat er belangrijkere zaken bestaan dan het bovengenoemde. Ik probeer dan ook alleen maar een vorm te bedenken welke als hulpmiddel kan dienen om de solidariteit ietwat aan te wakkeren.

Wilbert Linders, Helmond