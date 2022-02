Lezersbrieven | Eindhoven, zie af van koop Wielewaal |Rommelen met premie en rendement maakte pensioen onhoudbaar

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 11 februari in de krant verschenen.

Eindhoven, zie af van koop Wielewaal

De eerste reacties over de aankoop van landgoed De Wielewaal in de Eindhovense politiek zijn positief. Natuurlijk, politici geven graag andermans geld uit. En andermans geld is het, 29 miljoen euro van de belastingbetaler, indirect ook van buiten Eindhoven. Eindhoven moet afzien van aankoop. Immers, de overheid heeft slechts drie taken: voorzien in een goede politie om het volk te beschermen tegen criminelen, een goed leger om het grondgebied te beschermen tegen invallen van buitenaf (ofwel het volk beschermen tegen buitenlandse vijanden) en een goede rechtspraak om burgers te beschermen tegen onrecht. Meer niet. Als Eindhoven geld teveel heeft, moeten ze dat teruggeven aan de burgers.

Sjaak Liebregts, Waalre

Geweldige aankoop; ook andere behoeften

Wat een geweldige aankoop, Landgoed ‘De Wielewaal’, de longen van de stad. Een toekomstig openbaar stadsbos, trekpleister en groengebied waar toekomstige expats hun hondje kunnen uitlaten. Voor slechts 29 miljoen aan belasting centen heb je echt iets goeds geregeld voor de toekomst, vooral voor een stad die in de komende decennia flink gaat bouwen. Een geweldige argumentatie. Aan de andere kant: heeft de gemeente eindelijk wat centen in de knip wordt vergeten dat er een waslijst van prioriteiten ligt. Behoeften waaraan meer latente behoeften aan geldelijke ondersteuning is dan in investeren in een bos.

Ben Geerts, Eindhoven

Aanpak die meer schade aanricht dan goeds

Commentator Chris Paulussen plaatst de ondertekenaars van Onverdeeld Open in een bepaalde hoek zonder enig bewijs daarvoor (ED 8-2). Hij zegt verder dat onderzoek van de TU Delft en UMC Utrecht wordt omarmd(2G). Maar daar gaat het hier niet om. De maatregelen zijn schadelijk voor het geestelijk welzijn en verwoesten levens en economie. Een aanpak die meer schade aanricht dan goed is moet worden afgeschaft. Hij schrijft dan ‘maar de suggestie wekken dat de samenleving zonder risico ‘onverdeeld open’ kan is spelen met vuur’. Maar die suggestie wordt nergens gewekt. Nergens staat dat de samenleving zonder risico open kan want een samenleving zonder risico bestaat niet. In Nederland zijn er dagelijks 4 à 5 doden met Corona te betreuren. Teveel natuurlijk, maar bij andere gevaren in Nederland zijn er dagelijks veel meer doden te betreuren. Daarvoor worden zelden dergelijk langdurige, extreme en verwoestende maatregelen genomen.

Hans Groenenberg, Eindhoven

We moeten angel niet uit het leven halen

De heren van VI-vandaag hielden zichzelf woensdag de spiegel voor over het ’eventuele grensoverschrijdend gedrag’ dat ze aan hun tafel tentoonspreiden. Ook veel vrouwen zien het programma als humor van de bovenste plank. Naar mijn mening mag men best de andere sekse ’met een grap en een lach en een traan’ ter sprake brengen. Zolang je elkaar maar niet beledigd of krenkt. Bepaalde opmerkingen worden niet gemaakt want die zouden het programma wel eens in een moeilijke positie kunnen brengen. Op elke woordkeuze die je maakt zou tegenwoordig zomaar eens zout gelegd kunnen worden. We moeten niet gaan overdrijven en ervoor waken dat we niet de angel uit het leven gaan halen.

Mario Verhees, Asten

Minder vervuilen, maar wel auto’s voor bomen

Elke dag staan er artikelen in de media over maatregelen die we zouden moeten nemen om ons leefklimaat niet nog verder te verslechteren. We kunnen nu ook al eenvoudig minder vervuilen en minder gebruiken. Maar nee hoor, Nedcar mag een groot stuk bos kappen om nog meer auto’s te maken. Er zullen misschien wel elektrische auto’s gemaakt gaan worden, maar die zitten vol elektronica met allerlei schaarse grondstoffen en vervuilende accu’s. Nog meer auto’s betekent ook dat er weer meer wegen aangelegd gaan worden, waardoor nog meer natuur verdwijnt. Nedcar wil het gekapte bos best compenseren door elders bomen aan te planten. Beste directeur, we gaan uw huis afbreken, maar we zullen dat compenseren door u elk jaar een steen te geven, kunt u weer een nieuw huis bouwen.

Dirk van Tellingen, Geldrop

Rommelen met premie en rendement maakte pensioen onhoudbaar

Gezien mijn hoge leeftijd, 93 jaar, verkeer ik in de omstandigheid dat ik een groot gedeelte van de pensioen historie kan overzien en deze verbaast mij zeer.

Tot 25-30 jaar terug was er meer dan 100 jaar niets aan de hand met de pensioenen. De premie werd belegd met een rendement van 6 à 8% gemiddeld. De actuaris (dat is een soort notaris voor pensioenen) zag toe en gaf al of niet zijn goedkeuring af.

25 jaar geleden ontdekte men bij D66 dat de premie die jongeren betaalden de grootste bijdrage aan de gezamenlijke pensioenpot leverde. Wat in principe juist is. Echter deze bijdrage is pas de grootste als deze twintigers 60 jaar geworden zijn. De looptijd van het pensioen en het rendement zijn namelijk bepalend, niet de leeftijd van de betaler. Anders gezegd, bij een rendement van ca. 6% wordt de bijdrage aan de pensioenpot pas na een jaar of 30 substantieel. D66 concludeerde toen dat de pensioenpremie voor jongeren wel omlaag kon. De VVD vond dit een goed idee: minder bijdrage uit de staatskas aan het ABP voor ambtenarenpensioenen en bovendien jongeren meer geld in het handje. Men ging het doen.

Het ontwaken kwam 10-15 jaar geleden; er ontstond hierdoor een tekort in de pensioenpot. De pensioenen moesten dus omlaag en de pensioenpremies omhoog. De president van de DNB (De Nederlandse bank) wist raad. Voer een fictief rendement in dat is gekoppeld aan de rente van de staatsleningen. Die bleven voorlopig volgens hem namelijk laag. Voor mij is deze oplossing onbegrijpelijk, omdat dit juist het probleem vergroot.

Na 5 jaar was het inderdaad weer mis. Bij dit lagere rendement werden de tekorten in de pensioenpot nog groter en zou de benodigde premie wel de helft van het inkomen worden. Dus werd het pensioenstelsel onhoudbaar verklaard, wat op dat ogenblik juist was. Inmiddels was men in politiek Den Haag vergeten dat men het stelsel zelf onhoudbaar had gemaakt, door te rommelen met de premie en het rendement.

Daarop werd er een nieuw monster gebaard dat ingewikkeld en duur is, een matig rendement en een hoog risico genereert en ook nog een invoeringstijd heeft van 6 jaar. Dit wordt het nieuwe pensioenstelsel.

Mijn dringende advies aan minister Schouten is: Stop hiermee! Ga 30 jaar terug en voer binnen twee maanden het oude pensioenstelsel weer in. Schaf daarbij de rekenregel met het fictieve lage rendement af, zodat er voor een groot aantal pensioenfondsen ruimte komt om de pensioenen te verhogen. Bij hen is hiervoor namelijk meer dan genoeg geld in de pensioenpot. En bemoei je daarna nooit meer met de pensioenen, want tot nu toe is gebleken dat jullie het niet begrijpen!

Paul Kuin, Veldhoven

Habitats van vogel- en diersoorten verloren door ingreep als in Peel

Fijn dat geoloog Piet Blankers ons zijn zienswijze op de werkzaamheden in de Peel duidelijk probeert uit te leggen (ED 1-2). Het doel heiligt de middelen volgens zijn relaas.

De werkelijkheid is weerbarstiger. Herstelstrategie van hoogveen is omvangrijker dan ‘het repareren van een badkuip die wat mankementen vertoont’, en kent verschillende valkuilen. De vraag is of het doel realistisch is. Een hoogveengebied is ingebed in het omringende landschap, er bestaan directe relaties tussen klimaat en vegetatie of fauna of tussen luchtkwaliteit en bodem.

Veen en planten zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar ook zodanig dat het hoogveensysteem zichzelf in stand kan houden vermits de zelfregulerende mechanismen niet verstoord worden. Bij het compartimenteren moet men terdege rekening houden met toekomstige (ongewenste) ontwikkelingen. Geldt in de bosbouw ‘boompje groot, plantertje dood’, bij hoogveenontwikkeling gaat het om een tijdspanne die een mensenleven vér overstijgt.

Door de aanleg van dammen ontbreekt de diffuse afstroming van water óver het veenoppervlak en dóór het veen naar de randen. Afvoer van water moet kunstmatig via stuwen geconcentreerd plaats vinden. Reeds ontwaterd of verdroogd veen waarop oxidatie heeft plaats gevonden is daarmee niet zonder meer een substraat voor hernieuwde veenmosgroei. Ook inklinking is een nagenoeg onomkeerbaar proces.

Door de ingrepen en vernatting gaat het leefgebied van (beschermde) vogel- en diersoorten, die van nature thuishoren tussen hoogveen en het omringende landschap, verloren. Het is daarom zeer urgent om deze habitats te behouden én te beschermen (het Broemeerbos!)

De lompe verwoesting met zwaar materieel geeft ongewenste verstoringen van het ecosysteem en kostbaar verlies van biodiversiteit en unieke cultuurhistorische waarden in de Deurnsche- en Mariapeel.

Lilyan Taminiau, Helenaveen