Lezersbrieven | Er was een schuilkelder onder gemeentehuis Waalre | Participatie eerste item op agenda raad Nuenen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 5 april in de krant verschenen.

Angst regeert na verschrikking Boersja

Niet voor te stellen wat er gaande is in Boersja, als er geen beelden van waren zou men het niet geloven. Maar nu er wél beelden van zijn reageert het Westen: ‘dit is onacceptabel, nóg strengere sancties’. Niemand maar dan ook helemaal niemand ligt daar wakker van! Het wordt de hoogste tijd voor keihard ingrijpen. Derde Wereldoorlog? Die duurt hoogstens 14 dagen en dan is heel Rusland van de kaart geveegd. Maar, de angst regeert in heel Europa, behalve in Oekraïne.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Drommel wel, Boscagli niet aan schandpaal

Tijdens het bekijken van de wedstrijd Twente-PSV kwam na een half uur de gedachte binnen: ‘Drommel zal morgen, in de media, wel weer de klos zijn’. En inderdaad wordt er paginagroot verslag gedaan over het falen van Drommel (ED 4-4). Maar was er niet een nog grotere boosdoener? Daarover geen woord. De naam van de boosdoener is Boscagli. Veel duidelijker had hij schuld aan twee doelpunten. Het eerste omdat hij alleen naar de bal keek (bijna alle verdedigers van PSV zijn ‘ballwatchers’ en hebben geen oog voor wat achter hen gebeurt) en van Wolfswinkel zo weg kon lopen en bij de 2e levert hij zo de bal in. Als je dan mensen aan de schandpaal nagelt, doe het dan eerlijk.

Andy Wijzenbeek, Eindhoven

Van gas af met hand washing device

We moeten de thermostaat een paar graadjes terugdraaien, maar ik hoor niemand over minder douchen. Dat kost veel energie en water en is bovendien niet goed voor de huid. Én er is een eenvoudige oplossing voor, namelijk het washandje. Waarschijnlijk is dat wat te ouderwets om een succesvolle rentree te maken. Daarom stel ik een nieuwe naam voor voor deze slimme innovatie uit vervlogen tijden: hand washing device (HWD). Slimme marketing erop zetten en we kunnen over twee maanden van het gas af.

Ruud van Neerven, Eindhoven

Motorwinkel in plaats van supermarkt

Tot mijn verbazing zag ik dat in plaats van de Aldi er een motorwinkel komt op het St Josefplein in Geldrop. Wij hebben hier dus geen buurt supermarkt meer! Is dat in het belang van de buurt? Is het in het belang van de gezinnen die er wonen? Is het in het belang van de ouderen die hier wonen? Nee, het enige belang is voor de gemeente. Of er zijn veel motorrijders bij de grootste partij van Geldrop?

J. Strijland, Geldrop

Laks met naleven sancties van rijke Russen

Hoe komt het dat Nederland zo laks is met het naleven van de afspraken die er gemaakt zijn over sancties tegen de rijkste Russen? Wopke Hoekstra slaagde er vorige week niet in om deze vraag duidelijk te beantwoorden. Met verontwaardiging als resultaat. Het antwoord behelsde een uiteenzetting van de complexiteit van het verkrijgen van de juiste informatie en bovendien was coördinatie tussen de verschillende ministeries nog niet gestart. Wanneer ik mijn belasting formulier invul blijkt dat de belastingdienst 90% al voor me heeft ingevuld. Ik vind het prima. Voor gewone burgers is alles dichtgetimmerd met verplichte openheid en controle. Echter wanneer het over groot geld gaat kunnen we het ineens allemaal niet vinden. Dat komt omdat we het blijkbaar prima vinden dat duur betaalde advocaten een agressieve club als Poetin en zijn vrienden, faciliteren in het door laten draaien van de oorlogsmachine.

Gonnie van der Vorst, Geldrop

Schuilkelder onder gemeentehuis Waalre

In 1977 was ik betrokken als architect bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Waalre. De start van de bouw werd stilgelegd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er moest onder het gebouw een atoomvrije schuilkelder komen voor 500 personen. Uitgevoerd volgens voorschriften met dikke betonwanden, een inkomst met douche en gepantserde luchtdichte deuren, stapelbedden, handventilatoren en dergelijke. De meerkosten bedroegen f 270.000. Op 18 juli 2012 werd een vernietigende aanslag gepleegd op het gemeentehuis. Dat deel van het gemeentehuis en ook de schuilkelder zijn gesloopt. Helaas is ook een van de laatste gebouwde schuilkelders in Nederland verdwenen.

Frans Adriaanse, Oirschot

Foto's maken kan ijsvogel verstoren

Natuurfotograaf Scheeren werd weggestuurd door een medewerker van de gemeente (ED 31-3). Ik ben het hélemaal eens met de Eindhovense afdeling groenbeheer! Alleen al de aanwezigheid van de heer Scheeren kan aanleiding zijn voor de ijsvogel om zich bedreigd te voelen. Hij kijkt alleen naar zijn eigen plezier om er foto’s van te kunnen maken en dat is zéker niet in het belang van de ijsvogels. Wégblijven daar is dus de boodschap.

Vera Spijkers, Nuenen

Waarom illegale tabak verbranden

De Fiod neemt een partij van 150.000 kilo tabak in beslag waar geen accijns over betaald is. Schade voor de Nederlandse Staat 20 tot 25 miljoen. Tot zover een duidelijke en goed te keuren actie. De laatste regel in het bericht is echter onbegrijpelijk. De gehele partij tabak wordt verbrand (vernietigd). Waarom wordt dit niet aangeboden aan de legale tabakshandel zodat deze opbrengst in de staatskas vloeit? Als er een Ferrari van criminelen in beslag wordt genomen komt die via de Dienst Domeinen toch ook in de verkoop?

Cor van den Heuvel, Pulpi Spanje

Missen pagina met agenda activiteiten

Met het verdwijnen van weekbladen zoals Traverse missen wij de agenda van activiteiten in de regio zoals concerten, optredens bands, toneel en tentoonstellingen. Het zou een aanwinst zijn als hiervoor een pagina in het ED komt met activiteiten in de regio Eindhoven/Helmond.

Wim Goossens, Deurne

Wij hebben ‘een daden maar woorden man’

Donderdag sprak Zelensky de Tweede Kamer toe, een krachtige speech van een krachtig leider. Die kunnen we in Nederland ook wel gebruiken! Wij hebben een leider die krachtige taal spreekt, maar dat niet laat zien in daden. De ‘geen daden maar woorden’ man. Een reden dat de sancties zo slecht worden uitgevoerd, is dat een centrale aansturing ontbreekt. Als de acties verspreid over alle ministeries uitgevoerd moeten worden, dan moet dit centraal, dus door de premier, aangestuurd worden. Goede vriend Mark is dan echter onzichtbaar en geeft niet thuis. Maar heeft heel veel respect voor de krachtige Zelensky.

Mirjam Seijkens, Eindhoven

Participatie eerste item op de agenda raad Nuenen

De gemeenteraad van Nuenen c.a. gaat na de verkiezingen voortvarend van start om samen met betrokken burgers tot beleid te komen dat gedragen wordt door de Nuenense samenleving.

Alle partijen in de gemeenteraad van Nuenen hebben zich al vóór de verkiezingen geschaard achter een nieuw transparant bestuursmodel waarbij gestart wordt met gezamenlijke beeldvorming en oordeelsvorming. Wij hopen dat zowel voor- als tegenstanders van de te behandelen onderwerpen actief gaan meedenken en meewerken.

Zo’n verandering van bestuur en cultuur is niet vanzelfsprekend en gaat zeker niet vanzelf. Dan moet je in de spiegel durven kijken en open kunnen zeggen wat er niet goed of juist wel goed is gegaan. De raad betreurt het dan ook dat de participatieprocessen die er de afgelopen periode zijn geweest nog niet zijn geëvalueerd.

Er is reuring in de wijk Eeneind na raadpleging van bewoners over twee speelruimtes ten koste van een onverkoopbare bouwkavel

De omgevingsvisie bijvoorbeeld is in samenspraak met de Nuenense bevolking naar tevredenheid tot stand gekomen en heeft een breed draagvlak. Er zijn echter ook actiegroepen ontstaan over de plannen in Nuenen-Zuid met onder andere de ontwikkeling van een gezondheidscentrum, woningbouw bij De Mijlpaal, de Hongerman en de voorgenomen afsluiting van de Opwettenseweg. Ook is er reuring in de wijk Eeneind na raadpleging van bewoners over twee speelruimtes ten koste van een onverkoopbare bouwkavel.

De fracties van de vorige gemeenteraad hebben dan ook gezamenlijk afgesproken dat evaluatie van de participatieprocessen van de afgelopen raadsperiode in het belang van de inwoners van Nuenen c.a. de hoogste prioriteit krijgt en zelfs als eerste item op de agenda staat na de verkiezingen. De leden van de Nuenense gemeenteraad hebben vóór de verkiezingen met grote eensgezindheid ingestemd met een nieuwe verfrissende eigentijdse werkwijze. Daar hebben we participatie van inwoners bij nodig.

Namens de fracties W70, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, de Combinatie van de gemeenteraad Nuenen ca, Peter van Leeuwen, Judith Tesser, Maurits Spijkerman, Jan Wesenbeek, Anneke Coolen, Cees Meijvis, Monique Donkers