Lezersbrieven | Ergens achter een struikje wildplassen | Verzekering betaalt niet voor gezonde borstprothese

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 30 september in de krant verschenen.

Zonder coronapas naar wc via de winkel

Ik ben de eigenares van De Gulle Griek. Mijn zaak is een combinatie van Griekse supermarkt, souvenirshop en terras. En daar zit hem de crux… want klanten die een winkel bezoeken, hoeven geen QR-code te laten zien als ze naar het toilet moeten. Klanten die in de horeca op het terras zitten en naar de wc moeten, moeten hun QR-code laten checken. Maar hoe zit het dan als je een combi-zaak hebt zoals ik? Bij de gemeente was niemand die me antwoord kon geven. De officiële website van de overheid gaf ook geen uitkomst, dus uiteindelijk nam ik contact op met het RIVM. Het antwoord was: “Als mensen iets kopen in uw winkel, hoeft u geen check te doen. Als mensen vanaf het terras naar de wc gaan, dan moet u wel checken.” Op mijn vraag wat ik moet doen als een klant op het terras zit en ook nog iets koopt in de winkel, was het antwoord dat een scan dan niet nodig is. En dat brengt me tot de volgende oplossing: ik vraag elke klant die op het terras komt zitten, om even de winkel in te komen voordat hij of zij naar de wc gaat.

Sancha Schuurs, Eindhoven

Ergens achter een struikje wildplassen

Ik mag wel op een terrasje en kopje koffie drinken maar niet binnen naar het toilet omdat ik niet gevaccineerd ben. Moet ik dan ergens achter een struikje wildplassen?

Eke Vriens, Knegsel

Ook crypto valuta moeten worden aangepakt

Politici lopen veelal structureel decennia achter op de maatschappelijke realiteit. ‘Contant betalen boven 3000 Euro moet afgelopen zijn van minister’ (ED 21-9). Ter bestrijding van het witwassen van crimineel geld heeft zoiets natuurlijk geen enkele zin als ook niet de crypto valuta wordt aangepakt.

Jos Keetels, Valkenswaard

Geweldige dag Indische en Molukse gemeenschap

Afgelopen zaterdag is de onthulling geweest van het Indisch & Moluks gedenkteken in Eindhoven (ED 27-9). Het was een geweldig dag voor de Indische en Molukse gemeenschap. Altijd een gevoelig onderwerp is het volgende. Er wordt namelijk vaak iets verkeerd geschreven. Schrijvers van artikelen of speeches moeten op het volgende letten: Het is geen ontmoetingsplaats voor ‘Indiërs en Molukkers’, maar voor ‘Indo’s of Indische Nederlanders en Molukkers’. Indiërs komen namelijk uit India!

Hans van den Boogaard, bestuurslid Indisch & Moluks gedenkteken Eindhoven

Schuld opdringen van intrinsiek racisme

Het Eindhovens D66 raadslid Bamenga is tegen discriminatie (ED 23-9). Ik ook. Dhr. Bamenga zegt in reactie op het vonnis tegen zijn behandeling door de marechaussee, dat Nederland niet alleen uit ‘witte mensen’ bestaat. Klopt, er zijn geen witte mensen. ‘White’ is een uit Amerika overgewaaide term en wordt met graagte, om mij onbegrijpelijke redenen, overgenomen als ideologische term. Volgens de radicale en raciale identiteitspolitiek die blanke mensen de schuld opdringt van hun intrinsiek racisme. Dus als Mpanzu Bamenga mij een ‘witte Nederlander’ noemt impliceert hij dat ik een racist ben. Dat ben ik niet.

Hans Groenenberg, Eindhoven

Ontslag Keijzer in Haags beroepstheater

Je moet maar durven, dat het invoeren van een coronapas niet is uit te leggen precies op de dag van de invoering ervan. Dan vraag je er toch om voor een politieke spookrijder te worden versleten. Het gaat over Mona Keijzer die het tot staatssecretaris van Economische Zaken wist te schoppen en de ambitie had fractieleider van het CDA te worden. Ze werd de laan uitgestuurd omdat de regering - zo heet dat dan - met één mond spreekt. Ze is wel zo elegant haar zetel bij het CDA te laten. De koning verleende Keijzer op de meest eervolle wijze haar ontslag. Dit valt niet onder de kleine komedie, maar onder de commedia dell’ arte oftewel het politieke Haagse beroepstheater.

Antoine Theijs, Waalre

Het WK wielrencircus naar ... Rwanda

De Internationale Wielren Unie heeft besloten dat het WK Wielrennen van 2025 gehouden zal worden in ... Rwanda! In een tijd dat we geconfronteerd worden met zorgwekkende klimaatsveranderingen en we er alles aan moeten doen om CO2 uitstoot te beperken, gaat het hele wielrencircus met duizenden renners/begeleiders/fans per vliegtuig naar dit Midden-Afrikaanse land. Na het WK Voetbal in Qatar en de heropening van de autoracebaan in Zandvoort kan zo’n aanslag op het milieu er ook nog wel bij!

A. van der Harst, Son

Reddende engel wil geen verkiezingen

En opeens leek daar de reddende engel van de kabinetsformatie te zijn opgestaan. Haar naam is Sigrid Kaag. Na het continu de deur dichtgooien voor de Christenunie, het ‘Omtzigt functie elders’-debacle en het Afghanistan debacle is ineens iedere partij welkom voor het landsbelang. Hier heb ik wel een theorie over. In deze woelige tijden is een minderheidskabinet een gegarandeerd fiasco in wording. En nieuwe verkiezingen zijn Sigrids grootste nachtmerrie. De functie elders van Omtzigt is dan namelijk beklonken: partijleider worden van de op een na grootste partij van het land.

Cor de Vaal, Eindhoven

Rolstoelpad moet ook in Geldrop goed zijn

Het rolstoelpad in de bossen van Geldrop (ED 28-9) is gewoon een rotpad en een blamage voor Geldrop. Kom je vanuit Mierlo dan heb je een mooi, lang pad (bijna circuit) voor rolstoelgangers, rollator gebruikers en mensen die slechter ter been zijn. Sinds 2004 is Geldrop-Mierlo één gemeente en je zou denken dat dit ook in Geldrop zo zou moeten zijn.

Els van Loon, Geldrop

Wekelijkse ergernis van supporters

Is er bij PSV niemand die een einde kan maken aan het belachelijk maken van de club en het bezorgen van een hoop wekelijkse ergernis van tienduizenden supporters veroorzaakt door de heer Schmidt. Stop die man voordat hij de club kapot maakt.

A van de Muggenheuvel, Helmond

Philips had aandeel in ontwikkeling DAB

Afgelopen dagen las ik twee keer in uw krant over DAB+. Wat ik miste is het aandeel dat hier in Eindhoven is geleverd aan de ontwikkeling van DAB. Al heel snel waren ingenieurs van Philips betrokken in het Europees project Eureka147, dat tot doel had het ontwikkelen van een nieuwe digitale radiostandaard. Philips was begin jaren negentig de eerste fabrikant die een chipset voor digitale radio beschikbaar had. Op basis van deze chipset werd de allereerste DABontvanger ontwikkeld op Strijp, de Philips DAB452 (1994, week52). De ontvanger is in een kleine oplage geproduceerd en was alleen beschikbaar voor professionele gebruikers. In 1999 verloor Philips het vertrouwen in de DABstandaard, trok zich terug uit standaardisatie en stopte verdere ontwikkeling. In 2007 werd de draad weer opgepakt door Philips Semiconductors (nu NXP) samen met Catena in Son. Dit resulteerde in opeenvolgende generaties van chips geschikt voor digitale radio. Niet alleen DAB+, maar ook DRM en HD Radio (de Amerikaanse standaard). In middels is NXP marktleider op digitale Radio IC’s voor in de auto.

Frans van de Pavoordt, Eindhoven

Verzekering betaalt niet voor gezonde borstprothese

Ik sluit me aan bij het pleidooi van Saskia Noort in haar column ‘Gezonde borsten in plaats van moordtieten’ (ED 25-9). De ‘gifbom’, die siliconenimplantaten kunnen zijn, uitbannen wordt echter niet altijd ondersteund door de zorgverzekering.

In verband met borstkanker moest ik een borstamputatie ondergaan. De plastisch chirurg, waarnaar ik werd doorverwezen, gaf voorlichting over de verschillende mogelijkheden voor een reconstructie van de borst, waarbij gebruik gemaakt zou worden van een in zijn ogen ‘veilige’ silicone. De keuze voor een amputatie zonder reconstructie en de voor- en nadelen daarvan zijn niet ter sprake gekomen. Uit eigen initiatief ben ik via internet op zoek gegaan naar externe protheses. Hierdoor kwam ik er achter dat er een nieuw alternatief op de markt is, waarbij met geavanceerde technieken een gespiegelde kopie gemaakt wordt van de gezonde borst. Voor mij een uitkomst omdat ik opzag tegen de dagelijkse fysieke ongemakken van de traditionele protheses, die niet op maat zijn, niet geschikt zijn voor normale lingerie en in esthetisch opzicht volledig achterhaald zijn. Dit alternatief heeft bijgedragen aan het weer oppakken van mijn leven na een intensief behandeltraject en een zware emotionele periode.

Helaas heeft mijn ziektekostenverzekeraar (CZ) bovenstaande keuze niet ondersteund. Intensieve communicatie had tot resultaat dat ik werd afgescheept met een standaard brief met de melding dat ik slechts een derde van de kosten (die 500 Euro bedragen) vergoed zou krijgen omdat de leverancier een niet gecontracteerde partij is. Met andere woorden, de verzekeraar betaalt wel een dure operatie met silicone (gifbom) van duizenden Euro’s, maar is niet bereid om de kosten te vergoeden van een nieuw, gezond alternatief voor vrouwen die niet willen kiezen voor siliconen of voor ‘plat’. Voor vrouwen met beperkte financiële mogelijkheden, is dit niet ziekmakende alternatief hierdoor geen optie. Er is daarom nog veel werk te verzetten om de gifbom uit te bannen!

Inge Frijters, Veldhoven

China heeft oog laten vallen op Australië

Regelmatig berichten media over de spanningen tussen Taiwan en China. De Chinezen spelen dit spel al vele jaren in de hoop hun ware bedoelingen te verdoezelen. Dat is een gedeeltelijke verhuizing van hun 1,4 miljard tellende bevolking naar Australië. De route is al bepaald, in strategisch opzicht. De reeds bezette en bebouwde eilanden tussen de Filipijnen en Vietnam vormen een logistieke keten waarlangs de Chinese marine kan opstomen naar het zuiden.

Kijkend naar de enorme haast waarmee China de laatste twee jaren fregatten en kruisers bouwt, dient deze verhuizing op korte termijn plaats te vinden. Dat de Amerikaanse inlichtingendiensten niet stilzitten werd vorig jaar bewezen, toen men besloot bij het noordelijk gelegen Australische stadje Darwin een symbolische marine eenheid te plaatsen. Deze Amerikaanse aanwezigheid zou China moeten weerhouden van naar Australië gerichte agressie. Waarschijnlijk zal Xi Jinping hierover wel de nodige grappen gemaakt hebben met zijn generaals, want ongetwijfeld heeft men het verloop van de zeeslagen met de Japanners tijdens de tweede wereldoorlog bestudeerd en geconcludeerd, dat de logistieke lijnen van de Amerikanen dermate lang zijn, dat Biden of wie dan ook in de Amerikaanse regering, geen enkele militair zullen laten sneuvelen om Australië te behoeden voor een Chinese bezetting.

Het moet gezegd worden; deze Chinese keuze voor de uitbreiding van hun ‘Lebensraum’ is een erg voor de hand liggende en ook logische keuze. Australië is een behoorlijk groot continent met uiterst interessante bodemschatten als olie, (beperkt), goud, ijzer, uranium, steenkool, opaal en tal van andere nuttige ertsen.

De wereld is gewaarschuwd.

Rob Hameeteman, Eindhoven