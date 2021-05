Lezersbrieven | Eurovisie Songfestival; mooier wordt het niet | Verdichting Stadhuisplein kan zonder torens

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 27 mei in de krant verschenen.

Eurovisie Songfestival; mooier wordt het niet

Er was in 2012 een Prins Carnaval bij ons in het dorp, die de scepter zwaaide met als motto: ‘Mooier wor ut nie!’ (Mooier wordt het niet). Ik moest aan dit motto denken toen ik de afgelopen week na de drie uitzendingen van het Eurovisie Song Festival had gekeken. Wat een uitstraling, wat een presentatie, wat een techniek, wat een show, wat een muzikaal hoog gehalte (op een enkele optredende groep na) en wat een samenwerking tussen allen die aan dit spectaculair evenement ruim een jaar gewerkt hebben. En dat speelde zich allemaal af in ons eigen kleine landje, ons eigen Rotterdam en ons eigen tv-wereldje. In één woord: grote klasse!. Aan winnaar Italië van dit grootste muzikaal gebeuren ter wereld met zo’n 200 miljoen kijkers de twijfelachtige eer om dit proberen te evenaren dan wel te overtreffen.

Rens Kuijten, Nuenen

Snelfietspad Eindhoven Helmond vergeten

Terwijl bestuurlijk Eindhoven druk is met het verheffen van de stadskerk, aantrekkelijk maken van Heuvelkwartier, bouwen van 160 meter hoge woontorens, opschalen van stadhuisplein, inrichten van pretentieus E-district, wordt al meer dan 30 jaar voorbijgegaan aan een voorziening met een meer menselijke maat.

Reeds vele jaren groeit het tweewieler (fiets-)verkeer. De groei zal komende tijd verder toenemen mede onder de impuls van meer bewegen. Maar Eindhoven laat een goede rechtstreekse fietsverbinding met zusterstad Helmond decennia lang kennelijk in alle rust op zich wachten. Initiateven, ook jaren geleden luidkeels aangekondigd, hebben tot op heden niet tot een waarneembaar resultaat geleid. Drie keer zo duur blijkens het ED van 26 mei. Armzaligheid wordt nu als een troef gesteld.

De menselijke maat is in dit opzicht gelukkig wel waar te nemen in Helmond.

Piet Kruf, Eindhoven

Geldwolven heersen ook in Nederland

In zijn uiteenzetting van de macht van kapitaalbezitters schetst Ruud Thelosen een beeld van de wereldwijde miljardendans der superrijken (Opinie 21-5). Beheerders, de zogeheten oligopolisten, leggen elkaar geen strobreed in de weg. Spreekwoordelijk vertaald: ‘grote honden bijten elkaar niet’. Hij noemt de grote Amerikaanse multinationals, maar ziet de grote scheefgroei hier over het hoofd. Namelijk bij de reserves van de Nederlandse pensioenfondsen, die beschikken over bijna 2000 miljard euro. Dat geld wordt beheerd door een handvol geldwolven die als dezelfde oligopolisten ongehinderd miljoenen rechthebbenden langzaam maar zeker de financiële nek dichtknijpen.

Bernard Janssen, Gemert

Prinses te snugger voor poppenkast

Ik onderschrijf de mening in het stukje ‘Stuur de koninklijke familie naar huis’ (Brieven 20-5) van harte. Ik had wel reacties verwacht van andere republikeinen, of ten minste een discussie van en met voorstanders. Echter, het PR-offensief op Maxima’s 50e verjaardag heeft op volle toeren gedraaid! Volgens de berichten is Amalia een slimme meid die een klas heeft overgeslagen en nu al eindexamen gymnasium doet. Ik dacht/hoopte, dat iemand die zo snugger is zegt: “Maar aan die poppenkast doe ik niet mee!”

Irene van Berkel, Deurne

Oplossing Beekse brug was er al in 2007

De brug in Beek en Donk is niet het probleem, maar de hoeveelheid verkeer (Brieven 21-5). De oplossing ligt bij de rotonde op de Gemertseweg/ N279. Stuur het verkeer naar Eindhoven op deze rotonde naar het noorden op de N279 richting Bemmer. Bouw vanuit Bemmer een viaduct over de Zuidwillemsvaart en een nieuwe weg ten noorden van Mariahout naar de A50 bij Son. Deze omweg is 9 km langer, maar het verkeer is sneller en veiliger in Eindhoven, Veldhoven, Tilburg, enz. Hierdoor kan/zal het (vracht-)verkeer op de Beekse Brug met 40% verminderen! Bovendien neemt het sluipverkeer door Laarbeek aanzienlijk af. Dit idee is niet van mij, maar van het Laarbeekse college van B&W. Zie het ED van 19 januari 2007, pag. 33.

Martien van den Boom, Gemert

Belangengroepen krijgen vinger in Haagse pap

Uit de berichtgeving (ED oa 22-05) over de formatie van een nieuw kabinet blijkt dat Mariëtte Hamer en haar voorgangers naast de leiders van de politieke partijen ook vertegenwoordigers ontvangen van belangengroepen, zoals ondernemers, burgemeesters, jongeren, mensen uit de cultuursector en anderen. De opdracht van mevrouw Hamer is te onderzoeken welke politieke leiders denken een tijdlang met elkaar door één deur te kunnen en zo geschikt zijn om een kabinet te gaan vormen.

Hierbij is de verkiezingsuitslag leidend, zou je verwachten in een democratie. Maar óók nog allerlei andere belangengroepen horen wekt de indruk dat niet alleen de stembusuitslag bepalend is voor het eindresultaat, maar dat een vrij willekeurige selectie van belangen groepen een extra dikke vinger in de Haagse pappot krijgt.

Kenmerk van een democratie zou behoren te zijn dat de belangen van allen evenwichtig afgewogen worden. De vraag rijst hoe aan dat principe wordt voldaan wanneer de ene groep wel, maar vele anderen niet die extra duit in het formatiezakje wordt gegund.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Iedereen is slachtoffer van toeslagenaffaire

De overheden hebben jarenlang een grote groep ambtenaren betaald die duizenden mensen onrechtvaardig behandeld en gecriminaliseerd hebben. En nu worden die ambtenaren weer jarenlang betaald om, voor zover mogelijk, de schade te herstellen. Niet alleen de ouders en kinderen van de toeslagenaffaire zijn slachtoffer. Wij, belastingbetalers zijn het ook, want het gaat om enorme bedragen belastinggeld die zo op onrechtmatige wijze verkwanseld zijn.

Jean Peeters, Eindhoven

Verdichting Stadhuisplein kan ook zonder torens

Onze gemeenteraad mag kiezen tussen 3 bebouwingsvarianten , dichte, dichtere of nóg dichtere bebouwing op het Stadhuisplein. Maar wél in de vorm van torens, want “dat is de enige manier om echt te verdichten: we bouwen de hoogte in om het beneden op het plein gezellig te kunnen maken; en bovendien lossen we zo een stuk woningnood op”.

In een snel groeiende stad als Eindhoven is natuurlijk de behoefte aan extra woningen groot. Zowel voor de huidige als voor alle nieuwe inwoners. 2-verdieners of alleenwonenden met een goed inkomen, dat ze graag besteden aan een duurdere kleine woning, hoog boven de grond, in het volle centrum van de stad. Deze bevolkingsgroep moet grotendeels de kosten van nieuwe plannen, stadsparken, muziekcentra, bruisende pleinen, groene torens, financieren. Het stadsbestuur is enthousiast omdat het past in de ambitie om onze stad een moderner aanzien te geven.

En al die andere inwoners die geen betaalbare woningen kunnen vinden? Of wacht het gemeentebestuur tot de ontwikkelaars klaar zijn en verdwenen, tot de torens steeds meer leegstand laten zien, en het bruisende leven tussen “de plinten” niet op gang blijkt te komen?

De keuze die de gemeenteraad moet maken voor de vorm van verdichting is niet vrijblijvend, want dit wordt “uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling”. Verdichting kan echter ook heel goed met middelhoge bebouwing, met name aan noord- en westzijde van het plein; met een bouwhoogte van ca. 26 meter – een plint met 7 woonverdiepingen erboven, waarin de bovenste woningen nog contact hebben met het plein - en enkele kleine woonblokken van ten hoogste 45 m aan de oostzijde haal je ook 750 woningen (foto bijlage), op een mooi plein langs de Dommel. Geen skyline als Rotterdam, maar ook veel minder Maas!

Frank Domburg uit Eindhoven is architect

De Oost is filmtechnisch knap maar zeer eenzijdig

Is de film De Oost een dolksteek in de rug voor Veteranen, Molukkers en mijn mede Indische-Nederlanders/Indo’s? Bij de verschijning van het boek Revolusi van Van Reybrouck had ik reuring verwacht, maar die bleef gelukkig beperkt, vooral omdat Van Reybrouck de dekolonisatie heel genuanceerd beschrijft, zowel vanuit een Nederlands als Indonesisch perpectief. Aan beide zijden is gruwelijk geweld gepleegd. Aan beide zijden vindt men het terecht, dat de daders bestraft moeten worden. Men moet echter wel voorzichtig zijn, stelt hij, om voor de gewelddadigheden, de schuld bij iedereen te leggen. Door onderzoek heeft hij aanwijzingen, dat het overgrote deel van de militairen zich niet te buiten is gegaan aan buitensporig geweld. Dit als hart onder de riem voor de veteranen, Indo’s en Molukkers.

De film De Oost echter, belicht nauwelijks genuanceerd en zeer eenzijdig de gewelddadigheden tijdens de de-kolonialisering van Indonesië. Met name gedurende de twee politionele acties en het optreden van Westerling. Aan het geweld van de Pemuda’s tijdens de Bersiap wordt enige aandacht besteed, maar het gewelddadige optreden van de Nederlandse en KNIL-militairen wordt breed uitgemeten.

Het is filmtechnisch knap werk en spectaculair, maar het is geen eerlijke weergave van de geschiedenis. Voor de Veteranen, Molukkers en Indische-Nederlanders/Indo’s is dit wederom een dolksteek in de rug. En wederom zullen zij met beschuldigende ogen worden bekeken. Tegen hen zeg ik: laat ze maar, ze weten niet beter. Daarom: Sudah, laat maar. Houdt de eer aan U zelf!

Peter Rufi, Geldrop