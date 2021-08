Lezersbrieven | Evoluon bovenop gebouw plaatsen? Doen! | Priester: man hoofd van gezin als God van kerk

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 26 augustus in de krant verschenen.

Schmidt niet verder dan troostprijsje

Roger Schmidt werd vorig jaar door PSV gepresenteerd als de man die de club uit het slob zou halen. De goede man kwam binnen met een erelijst van alles bij elkaar opgeteld een belegen landstitel. Uit 2014. Nu snapt de lezer misschien waardoor hij PSV met zijn beperkte tactisch vernuft nog niet meer heeft gebracht dan een troostprijsje, de Johan Cruijffschaal.

Bert van Dongen, Eindhoven

Druiven zuur door niet meedelen in tv-geld

Mijn druiven zijn extra zuur nu ik lees dat Ajax dit seizoen in de Champions League drie miljoen extra tv-geld incasseert omdat de Amsterdammers de goudpot van zes miljoen niet hoeven te delen met PSV.

Henk van den Berg, Eindhoven

Ajax na afwijzing Gerbrands als een komeet

Ik wil mijn hart luchten over Toon Gerbrands. Hij heeft ooit in een interview fijntjes aangegeven dat hij in zijn tijd bij AZ benaderd is voor de directeursfunctie bij Ajax. En dat hij niet rouwig is om zijn transfer naar PSV. Sinds de afwijzing van Gerbrands is Ajax als een komeet omhoog geschoten, zowel sportief als financieel en schiet PSV zich zelfs niet meer plaatsen voor de Champions League.

Frits Dijkstra, Eindhoven

Compliment voor artikel over Charlie Watts

Ik wil mijn compliment maken voor het artikel van Alexander van Eenennaam naar aanleiding van het overlijden van Rolling Stones drummer Charlie Watts (ED 25-8). Het was duidelijk, goed geschreven en respectvol.

Janny Vermeulen, Eindhoven

Evoluon bovenop gebouw plaatsen, doen!

Recent las ik het voorstel om in plaats van de Catharinakerk het Evoluon bovenop een gebouw te plaatsen (Brieven 21-8). Helemaal mee eens. Dat iconische gebouw wordt nu al vanaf de Tilburgse weg door bomen aan het oog onttrokken. Bovendien geeft het wellicht de ontwikkelaar van het gebouw de mogelijkheid om tot een sluitende exploitatie te komen door in de zuil appartementen/hotel/commerciële ruimten te ontwikkelen. Het idee staat al op een muurschildering op een gebouw aan de Aalsterweg. Doen!

Huib Vredegoor, Eindhoven

Zomergasten juist een oase van verdieping

Ik ben een fan van Angela de Jong en ik lees haar TV recensies meestal met plezier. Angela schrijft dat ze een grondige hekel heeft aan Zomergasten (ED 24-8). Ze vindt dat om de uitzending een aureool hangt van intelligente superioriteit. En dat komt volgens haar neer op een wedstrijdje moeilijk kijken. Ik heb dit seizoen van zomergasten ervaren als een oase met verdieping die mij erg aanspreekt. Bij de meeste uitzendingen voelde ik me na drie uur gelouterd. Van Hans Klok heeft ze genoten en voor de uitzending was ze bang dat hij zou vervallen in een potje ‘moeilijkdoenerij’ omdat hij dacht dat het zo hoorde. Dat gebeurde niet. Bij Angela’s recensie had ik het gevoel dat ze mee moest in de sfeer van populisme die steeds meer postvat in de artikelen van het AD. Angela, als jij niet alle uitzendingen van zomergasten hebt gezien zou ik je willen vragen om dat alsnog te doen om dan wellicht tot een ander oordeel te kunnen komen.

Ferd Raaymakers, Deurne

Stadsderby PSV-FC Eindhoven een genot

Het was weer eens een genot om op een ontspannen manier een voetbalwedstrijd, lekker dicht bij huis, te bezoeken. Als supporter van FC Eindhoven was de eerste helft weinig hoopgevend. Wat kunnen die mennekes van Jong-PSV voetballen. Maar de tweede helft maakte alles goed, behalve dan het resultaat voor de FC, want een gelijkspel was zeker verdiend voor Eindhoven. Met een geweldige inzet en met de moed der wanhoop , knokten ze voor een beter resultaat en maakte het tot een wedstrijd, die aankijken zeker waard was. Chapeau mannen, ik heb genoten.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Priester: man hoofd van gezin zoals God van de kerk

Het is zondagochtend en ik trakteer mezelf op een cappuccino op een terras in de binnenstad. Op tafel ligt de krant en ik lees over vrouwen in Afghanistan die terug zijn bij af. De geschiedenis leert dat zij alle reden hebben om bang te zijn. De taliban beroepen zich op de Islam en menen daarom te weten dat vrouwen inferieur zijn aan mannen. Ik ben blij dat ik in een beschaafd land leef. Ik kuier terug naar huis en besluit om even door de Catharinakerk te lopen. Voor een kleine twintig mensen is er een mis aan de gang waarin de priester bezwerend zijn armen ten hemel heft. Vol overtuiging vertelt hij dat de man het hoofd is van het gezin zoals God het hoofd is van de kerk en dat de vrouw de man moet volgen, liefhebben en gehoorzamen. Tevreden loop ik naar buiten en schud mijn hoofd over dat onderontwikkelde Afghanistan.

Desiree Hornikx, Eindhoven