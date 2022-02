Lezersbrieven | Extra luchtverkeer door verkoop HTC | Kiezen voor een stad waarin we elkaar respecteren

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 17 februari in de krant verschenen.

Hartchirurgie ver weg voor Zuid-Limburg

Natuurlijk is het vervelend als je in Noord-Nederland woont en je kunt voortaan niet meer in Groningen terecht als je kind een hartoperatie nodig heeft. En natuurlijk is het vreemd dat de kinderhartchirurgie geconcentreerd zou gaan worden in twee steden die behoorlijk dicht bij elkaar liggen. Maar waarom zou het niet ook heel vervelend zijn als je in Zuid-Limburg of Oost-Gelderland woont en ook een kind hebt dat een hartoperatie nodig heeft en je nu al decennia lang aangewezen bent op centra ver van huis? Ik bedoel maar: voor een heel groot deel van Nederland verandert er niets in de situatie door het nu voorliggende besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht.

Martin Boerman, Geldrop

Geen onderzoek bij geld voor raadswerk

Politieke partijen in Eindhoven willen meer geld om het raadswerk goed te kunnen doen. Een voorstel daartoe van D66 kreeg brede steun in de raad. Het kan snel als het voor de dames en heren in de politiek gaat, maar als het om de gewone man gaat dan moet er een commissie komen die alles nog eens onderzoekt of het wel gaat.

Jan Wallenburg, Best

Cultuuromslag begint thuis, niet op werk

Mariette Hamer mag proberen een cultuuromslag te bevorderen. De nadruk ligt op mannen in organisaties die machtsposities als legitimering gebruiken voor grensoverschrijdend seksueel gedrag. Machtsmisbruik in bedrijven kan echter niet losgezien worden van de christelijke cultuur waarin de vrouw ondergeschikt is aan de man. In verschillende talen betekent mens en man hetzelfde zoals het Franse l’homme en het Spaanse hombre. Tegen die ongelijkheid die ook in de moslimcultuur bestaat, verzetten vrouwen zich. Dat begint thuis aan de keukentafel, in de opvoeding en verdere leven. Als die cultuuromslag lukt, volgt het bedrijfsleven vanzelf.

Piet Jeuken, Helmond

Grens overschrijding gedrag vervaagt snel

Nu de BN’ers Jeroen Rietbergen, Ali B. en Marc Overmars voorlopig van het publieke toneel verdwenen zijn, nadat hun misplaatste gedrag aan het licht gekomen is, ben ik benieuwd hoe het Lil Kleine en Glennis Grace zal vergaan. Worden zij vanwege hun onacceptabele gedragingen van de afgelopen dagen ook afgeserveerd of worden zij, net als destijds bij Dave Roelvink het geval was, weer in de armen gesloten door Jan Publiek? De praktijk leert dat de daadwerkelijke grens bij grensoverschrijdend gedrag lastig te trekken is of weer snel vervaagd.

Mark Thunnissen, Son en Breugel

Extra luchtverkeer door verkoop HTC

Schande als de eigen burgemeester van niets wist over de deal met Singapore over de High Tech Campus Eindhoven (Commentaar 15-2). En wat brengt de deal straks aan overlast van het luchtverkeer met zich mee? Het noordelijk gedeelte van onze stad zal hiervan zeker overlast krijgen met nog meer luchtvervuiling lijkt me.

Leonie Marechal, Eindhoven

Cocu aangesteld door voorganger Gerbrands

In het profiel over Toon Gerbrands (ED 15-2) mis ik de kritische noot. Gerbrands is als algemeen directeur van PSV verantwoordelijk voor de aanstelling van twee trainers: Mark van Bommel en Roger Schmidt. Beiden waren niet succesvol, om het netjes uit te drukken. De groei van de club heeft daardoor vier jaar stilgelegen. De successen onder Gerbrands zijn behaald dankzij trainer Cocu die aangesteld was door zijn voorganger.

Charles Geerts, Den Bosch

Met honger wandelen in De Wielewaal

Drie pagina's over het uitbundige feestje na aankoop van landgoed De Wielewaal (ED 9-2). Bijna het hele college van Eindhoven met burgemeester John Jorritsma voorop viert de uitgave van 29 miljoen euro gemeenschapsgeld. Verderop in dezelfde krant staat dat wethouder Renate Richters het plan van gratis bezorgen van tampons en luiers voor gezinnen in armoede in Eindhoven op de lange baan schuift. Dat De Wielewaal behouden blijft voor toekomstige generaties is een groot goed. Maar fractievoorzitter Dré Rennenberg van OAE stelt terecht de vraag wat bewoners er aan hebben daar te kunnen wandelen als ze honger lijden.

Nico Snijders, Eindhoven

Geschiedenis kan zich met Oekraïne herhalen

Wat ik mis in artikelen over de oorlogsdreiging in Oekraïne is de Duitse inval in Sudetenland die een duidelijke parallel vormt met de huidige situatie in Oost-Europa. Dat was de voorbode van WO II. De geschiedenis zou zich kunnen herhalen!

Ties van der Linden, Helmond

Kiezen voor een stad waarin we elkaar respecteren

‘Wat de burgemeester vindt, dat boeit me niet’ (ED 11-2). Als theoloog en pastor is het mijn taak mensen met elkaar te verbinden en tot hun recht te laten komen. Zorg en aandacht voor elkaar, ongeacht wie en hoe je ook bent. Heel gewoon en vanzelfsprekend willen we het met elkaar uit kunnen houden en zorgen dat het in onze stad en ons land leefbaar is voor iedereen. Dit in het leven van alledag en zeker ook in de politiek.

Gelukkig gaat het over het algemeen goed. Maar vanuit de politiek hoor en zie ik dat het al enige tijd minder gaat dan wenselijk is. Want ook daar denken enkel politici dat alles gezegd mag en moet worden. Waarschijnlijk zijn zij zich onvoldoende bewust dat zij een voorbeeld functie hebben.

Nicolas Knoester, een jongeman van 18 jaar die lijsttrekker wordt van Forum voor Democratie, gaat in het artikel meteen los over immigratie, coronamaatregelen en klimaat. Zonder een lokaal verkiezingsprogramma te hebben kan ik wel invullen wat het standpunt is. Niet verbinden, niet zoeken naar een redelijke oplossing maar de boel op scherp zetten. Helaas is dat het gedachtegoed van FvD.

In het verleden heeft Jan van Eerd – en hij niet alleen – dat al laten zien. In maart dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, van harte hoop ik dat we in het stemhokje kiezen voor verbinding, voor een stad waar we elkaar respecteren. En zeker niet voor een stad waar enkele politici de boel op scherp zetten en een samenleving creëren waar we elkaar niet meer zien staan en in het ergste geval tegen over elkaar staan!

Rob Kosterman, Eindhoven