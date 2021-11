Lezersbrieven | Feestmassa moet volgend jaar niet oranje maar in zwart gaan | ‘Wappies’ in drie hokjes verhardt tweespalt

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 20 november in de krant verschenen.

‘Wappies’ in drie hokjes verhardt tweespalt

Persoonlijk denk ik dat vaccineren beter is dan niet vaccineren. En ja, niet zozeer voor mezelf maar voor kwetsbaren om me heen. Maar ik heb best getwijfeld en doe dat steeds weleens, gevoed door de soms ronduit misleidende informatie en andere ‘leugentjes om bestwil’ waar men zich van meent te moeten bedienen. Er zijn mensen die een andere mening hebben en als ik ze beluister hebben ze best valide argumenten. Maar de tweespalt verhardt en vooral de ‘Wappies’ worden steeds harder verkettert en geframed. En het ED gooide daar een schep bovenop door hen in 3 hokjes te plaatsen en daar ook (waarom?) een politieke kleur aan toe te voegen (ED 19-11). Volgens het ED moeten we hen vooral zoeken in de extreem-rechtse hoek. Ik weet niet hoe het bij u zit maar de ‘Wappies’ die ik ken zijn verre van dat. Er zal er best één tussen zitten maar ik ken ook een overtuigd SP-er die zich nu vast mateloos boos maakt door het ED in de andere uiterste hoek geprojecteerd te worden. Zou het niet een suggestie zijn eens bij de feiten te blijven en elkaar op basis daarvan te discussiëren op de inhoud?

C. Bruil, Waalre

Bij prikangst apart vaccineren in spreekkamer

Foto’s van injectienaalden-in-arm werken voor veel mensen negatief door hun prikangst. Zelf heb ik milde prikangst en kijk weg bij artikelen, reportages en de werkelijk prikken. Ik kan me voorstellen dat mensen met nog grotere prikangst helemaal afzien van vaccinatie door het constant zien van deze beelden. Een suggestie is in die gevallen apart te vaccineren in de spreekkamer.

Cor ten Hove, Eindhoven

Vergunningsbewijs voor sekswerkers nodig

De klanten van een 16-jarige sekswerker hadden moeten beseffen dat iemand met huiswerk en examens geen 18 jaar kan zijn (ED 13-11). Dit meisje echter gebruikte het paspoort(-kopie) van haar oudere zus. Zelfs de politie wist ze hiermee eerst te misleiden. En dan moet een individuele burger wel meteen zien dat haar identificatiebewijs niet klopt? Nee: ik keur seks met minderjarigen niet goed, en al helemaal niet betaald. Maar vragen naar een identificatiebewijs is hopeloos en gevaarlijk. Juist om anoniem te zijn, kiezen veel sekswerkers (m/v) een werknaam. Regel als overheid een vergunningsbewijs, met foto, werknaam en codenummer. Een klant mag dan enkel sekswerkers bezoeken die deze vergunning hebben.

Gea van Beers, Eindhoven

Ark van Thierry Baudet naar beloofde land

Forum voor dictatuur (dus niet democratie) pleit voor een tribunaal voor kamerleden die het coronabeleid steunen omdat dit een vorm van misdaad zou zijn tegen mensen. Ik ben voor een tribunaal maar dan voor de hele bende van forum voor dictatuur. De uitkomst, I have a dream ( je weet wel van wijlen) Maarten Luther King en die is dat er een Ark van Thierry Baudet komt voor alle leden en sympathisanten van deze bende en ze naar hun beloofde land kunnen vertrekken. Er wordt nog gezocht naar een sympathiserende dominee. De ruimte die dan ontstaat kan een oplossing zijn voor de vele actuele problemen met name de woonproblematiek in Nederland.

J. Vanderlinden, Eindhoven

Ik geniet van mooie capriolen van skaters

Ik ben het helemaal eens met Mark de Weijer (Opinie 18-11). Laat die skaters zich lekker uitleven. Ik geniet ervan als ik ze die mooie capriolen zie maken. Het is ook heel kunstig wat zij doen. Even stil staan en kijken. Het maakt het centrum extra levendig, het skaten straalt ook iets vrolijks uit.

Gesna Heesakkers, Eindhoven

Baarschaamte, elke boreling is consument

In lezersbrieven pleiten twee Eindhovense dames voor consuminderen. Ze trachten onze taal te verrijken met -schaamte woorden. Vlieg- en vleesschaamte kenden we al. Saskia Mikkers en Carla Hendriks willen het kopen van boeken en kleding terugdringen: boek- en kledingschaamte. Laatst stuitte ik op het woord baarschaamte: geen kinderen meer op de aardbol zetten. We moeten dit vooral onder dertigers verspreiden want die zijn bezig met een inhaalslag. Ze breken nieuwe records. Ik wil deze bevolkingsgroep erop wijzen dat elke boreling een nieuwe consument is.

Saskia Dekkers, gelukkig kinderloos, Eindhoven

Feestmassa moet volgend jaar niet oranje maar in zwart gaan

Wat een foute fotosuggestie op de voorpagina (ED 18-11) van een uitgelaten massa bij het volgende wereldkampioenschap voetbal. Dit soort toernooien net als olympische spelen worden al decennia lang verkocht aan foute regimes. Wat in 2022 gaat gebeuren slaat alles. Een rijke familie liet als prestigeobject zeven chique stadions bouwen, voor eenmalig gebruik. zoals eerder gebeurde in landen waar veel inwoners geen nagel hebben om hun kont te krabben. De Quatarezen weten niet eens dat je voetbal met elf man speelt. (Voor vrouwen is er sowieso niets te spelen) Ik zou willen dat de Nederlandse feestmassa er volgend jaar niet in oranje, maar in het zwart door de straten trekt. Zonder het gebruikelijke lawaai, maar in een stille tocht. Zonder vlaggen, maar met kruisen om de duizenden slaven te gedenken, die bij de bouw van de voetbalstadions omkwamen. Sjoerd Mossou schrijft (ook E.D. 18.11) ‘dat niet voorbij gegaan kan worden aan het bloed, de perversiteit en het onrecht van dit WK’ Laat hij en zijn collega’s, ook voor hun eigen veiligheid, er weg blijven. Het E.D. zou zijn verslaggeving over Nederlands elftalresultaten kunnen beperken tot vermelding van de uitslagen, op de pagina’s met overlijdensadvertenties.

Sjef Smeets, Geldrop