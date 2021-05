Lezersbrieven | Fietsen en wandelen is gratis en gezond | Eindhoven laat Winy Maas van twee walletjes eten

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 22 mei in de krant verschenen.

Fietsen en wandelen is gratis en gezond

Yvette den Brok trekt weer eens de discriminatiekaart, ditmaal richting Erik Scherder, die gezegd heeft dat iedereen kan wandelen of fietsen (Opinie 21-8). Elk weldenkend mens snapt natuurlijk wat hij bedoelt: dat fietsen en wandelen gratis en gezond is, dat je het waar en wanneer het je uitkomt kunt doen.

Maar nee, laten we dit vooral verkeerd en letterlijk opnemen en er een punt van maken. Beste Yvette, ter informatie: wildwest in Broek in Waterland wil niet zeggen dat daar cowboys en indianen lopen en Winy Maas heeft misschien wel twee petten op, maar loopt echt niet rond met twee hoofddeksels! Kom rustig voor je rechten op, maar dan wel op de goede manier en bij de juiste personen/instanties.

M. de Ruijter, Eindhoven



CDA komt erg laat achter gevaar alliantie

Over de samenwerking van VVD, CDA en FvD in de provincie zijn al veel woorden over vuil gemaakt. Nu is dan de bom gebarsten vanwege de leegloop en afsplitsingen bij Forum. Van de motieven die een rol hebben gespeeld om het boven omschreven provinciebestuur op te doeken wekken die van het CDA de meeste verbazing. De christendemocraten maken Forum het verwijt niet over een moreel kompas te beschikken. Maar dat instrument had FvD ook al niet aan boord in de vooravond van de onderhandelingen. De vraag is meer of de windroos van het CDA niet teveel naar de boreale richting wees en daarmee Forum op sleeptouw nam? Een CDA in de provincie dat vanuit het Haagse hoofdkwartier door landelijke partijbonzen herhaaldelijk op de vingers werd getikt: geen samenwerking met extreem-rechts aan te gaan. Anders gezegd het CDA in de provincie komt er wel erg laat achter dat ze een gevaarlijke alliantie zijn aangegaan met een extreem-rechtse partij die niet thuishoort in een samenleving als de onze.

Antoine Theijs, Waalre



Beeldvorming in de provinciale politiek

Alle uitgebrachte stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom werden in 2018 herteld op verzoek van de Lijst Linssen. Maikel de Bekker, kandidaat-raadslid voor deze partij, stemde op zichzelf en óók zijn vrouw stemde op hem. Toch zag hij bij de uitslag een ‘0' achter zijn naam staan. ‘Voor de uitslag maakt het niets uit, maar voor de beeldvorming in de politiek is het wel belangrijk dat de stemmen worden herteld’, zei De Bekker indertijd.

Jaren later heeft De Bekker het gebracht tot statenlid voor Forum voor Democratie in onze provincie. Van de negen Statenleden zijn er nog vier over waaronder De Bekker. Wat zei hij ook alweer over beeldvorming in de politiek?

Maarten van Lankvelt, Veghel

Geboortebeperking daar én hier

Briefschrijver Jan Sallaerts (ED 18-5) beschrijft met vaardige pen zijn zorgen over het opraken van kostbare, zeldzame grondstoffen, gerelateerd aan toenemende wereldbevolking, en daarmee toenemende gebruikersbehoefte. Hij bepleit ontwikkelingshulp aan landen die serieus aan geboortebeperking willen doen en spreekt van een levenslange beloning voor vrijwillige sterilisatie.

Pardon!? Is hier tekst weggevallen? Vroeger gaven wij de lokale bevolking kraaltjes en spiegeltjes in ruil voor hun goud en zilver. Nu dollars in ruil voor hun vruchtbaarheid en gezinsleven? Dit lijkt een vorm van neo-imperialisme/-kolonialisme. Als dit al een oplossing zou zijn waarom dan in derdewereldlanden? Wij, rijke landen, zijn de grootste verwoesters voor mens en milieu.

Inperking van bevolkingsgroei? Prima; daar én hier. Doch primair: híer inperking van ons mateloos koopgedrag, overconsumptie en wegwerpmentaliteit.

Gea van Beers, Eindhoven



Een keer per jaar met het vliegtuig

Een lezer raakte haar vriendin kwijt die met het vliegtuig op vakantie wil en daardoor volgens haar het milieu teveel belast (Opinie 18-5). Het zou kunnen dat zij haar kroost naar school brengt per auto, misschien wel rookt . Met de lift naar beneden gaat en niet met de trap. Boodschappen doet per auto in plaats van met de fiets of te voet. Wellicht dingen die haar vriendin wel doet. Ik heb wel een auto maar doe bijna alles per fiets of te voet, met de rugzak. Een keer per jaar ga ik naar Tenerife met het vliegtuig. Ik geneer me geen meter want mijn bijdrage aan de milieuvervuiling is minimaal.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven



Eindhoven laat Winy Maas van twee walletjes eten

Fijn dat het ED aandacht besteed aan de dubbele petten van Winy Maas (ED 20-5). Het gaat echter nog verder, en het gaat om twee fundamentele kwesties. De heer Maas is ook ingehuurd door Certitudo, eigenaar Stadskantoor, en zijn kantoor heeft de Nieuwe Bergen ontworpen.

De eerste kwestie: hij moet als supervisor voor de hele Binnenstad zorgdragen voor een evenwichtig geheel van alle plannen, in het publieke belang, betaald door de Eindhovense gemeenschap. Dat is strijdig met het eigenbelang van ontwikkelaars en beleggers als onder andere het keiharde puur financieel gedreven CBRE. Een dergelijke vermenging past slechts in een bananenrepubliek of in een door de maffia gedomineerd gebied.

De tweede kwestie is die van de publieke moraal in een democratische rechtsstaat. De heer Maas beroept zich op afspraken of mogelijk contracten tussen hem en het College van B&W. Daarmee demonstreert hij voor iemand die voor de publieke zaak werkt een stuitend gebrek aan democratisch besef en verklaart zichzelf feitelijk mentaal onbekwaam voor zo’n taak. Dat het College van B&W hem de ruimte geeft voor contractuele belangenverstrengeling en van twee walletjes eten is een schande en laat eenzelfde mentaal gebrek zien.

Daarom is het nu hoog tijd dat alle stukken, contracten, gespreksnotities, appjes en dergelijke over het werk van de heer Maas en rond alle ontwikkelingen in de Binnenstad openbaar worden. Als het College dat niet uit zichzelf doet is dat een politieke doodzonde. Winy Maas moet uit zijn taak als supervisor en is vanwege zijn kennis van alle plannen ook niet meer acceptabel als gesprekspartner voor onze gemeenschap.

Peter van Opbergen, Eindhoven

Iedere vier weken nieuwe filter nodig bij mestbedrijf

Weer kippenmestverwerker Den Ouden bij de wijk Brouwhuis in Helmond naar de rechter gegaan om haar verantwoordelijkheid voor de gigantische stankoverlast die dit bedrijf al meer dan zeven jaar veroorzaakt, te ontlopen.

Bij de spoedzaak van Den Ouden bij de Raad van State beweerde de advocaat van dit bedrijf dat de filter iedere drie 3 dagen vervangen zou moeten worden om aan de nieuwe milieueis van de provincie te voldoen (ED 21 mei). Het bedrijf erkent hiermee impliciet dat met een koolstoffilter een erg slechte keuze voor stankreductie is gemaakt.

In de praktijk nemen de geregistreerde klachten pas 3 a 4 weken na de filtervervanging toe en in praktijk is filtervervanging na meer dan een half jaar geen uitzondering bij dit bedrijf. Uit de provinciale registratie van stankklachten blijkt dat er uit de wijk Brouwhuis alleen klachten komen als de wind uit de richting van Den Ouden kippenmestverwerking komt. Uit de duizenden geregistreerde klachten gedurende de afgelopen jaren blijkt ook dat er nauwelijks of geen klachten zijn op dagen dat het bedrijf niet produceert en dat er nauwelijks of geen klachten zijn gedurende de eerste 3 a 4 weken na filtervervanging. Wanneer stopt Den Ouden met fabeltjes te vertellen voor de rechter en neemt het haar verantwoordelijkheid om met echte oplossingen te komen?

Bert van Sas, Helmond