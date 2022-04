Lezersbrieven | Fietsen niet gevaarlijk, auto’s zijn dat wel | Fraaie dorpen mogen hun karakter en leefklimaat niet verliezen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 22 april in de krant verschenen.

Fietsen niet gevaarlijk, auto’s zijn dat wel

De jaarlijks terugkerende discussie over de fietshelm is weer losgebarsten: fietsen is levensgevaarlijk (ED 13-4), draag een helm! Een vergelijking: in een fabriek moeten eerst de omgeving en de machineveiligheid op orde zijn. Pas als blijkt dat deze niet veiliger kunnen, moeten de werknemers veiligheidsmiddelen dragen zoals een helm of handschoenen. Een helmplicht is een wel heel makkelijke oplossing. Het gaat voorbij aan structureel veilige oplossingen zoals hierboven geschetst. Want fietsen is niet gevaarlijk; auto’s zijn gevaarlijk.

Paul Beekman, Eindhoven

Laat Rusland zelf schade in Oekraïne betalen

In het bericht Europa steunt wederopbouw (ED 20-4) wordt gemeld dat de Europese Unie van plan is een solidariteitsfonds op te richten om de wederopbouw van Oekraïne te financieren. De lidstaten zouden de kosten moeten opbrengen. Het staat wat mij betreft buiten kijf dat Oekraïne geholpen moet worden. Wat mij zeer tegenstaat is echter dat de EU-burgers zouden moeten opdraaien voor herstel van de door Poetin veroorzaakte schade. Er is een andere mogelijkheid. Als onderdeel van de sanctiemaatregelen zijn er door westerse landen vele miljarden aan Russisch overheidsgeld geblokkeerd. Het lijkt me passend om daaruit een fonds te creëren om de wederopbouw te financieren.

Anton van den Brink, Eindhoven

Abortus te precair voor hapsnap geschrijf

In de column ‘Anti-abortusprotest met een begripvolle glimlach; enger kan haast niet’ (ED 15-4), schrijft Petra Bies: ‘Aangezien ik toch niet beters te doen had dan lichtelijk wanhopig paperclips tellen tot het heilige schrijfvuur tot mij zou komen, stapte ik in mijn auto om een kijkje te nemen’. Na lezing kwam ik tot de conclusie dat in betreffende column dat vuur volkomen aan haar voorbij is gegaan. Abortus is ook een dermate precair onderwerp dat het zich eenvoudigweg niet leent voor wat hapsnap geschrijf. Een wandeling in de ontluikende natuur had Petra Bies ongetwijfeld wel in vuur en vlam gezet, met een puike column tot gevolg.

Arnold de Boer, Asten

Droevig verhaal met humoristische draai

De column ‘Brabantse lijdensweg’ van Rob Scheepers (ED 16-4). Kei leuk hoe hij aan een droevig verhaal toch een humoristische draai kan geven. Eindelijk een verhaal wat iedereen kan lezen en er ook nog van kan genieten zonder zich te hoeven ergeren. Het is nog geen carnaval, maar dit was iets geweest voor in de ton. Een echt oppepper in deze tijd van verdriet en ellende. Eindelijk een verhaal waar niemand mee gekwetst wordt.

Ad Thijssen, Eindhoven

Kortere vakantie slecht voor vrijetijdsbranche

Het kabinet bekijkt of de kerstvakantie dit jaar één week langer moet en de zomervakantie van volgend jaar één week korter (ED 16-4). Scholieren hebben het zwaar. Ik snap dat, maar denkt het kabinet ook even aan de hardst geraakte sectoren? De vrijetijdsbranche, toeristische sector, recreatiesector en horeca? Deze ondernemers hebben klap na klap gehad de laatste twee jaar. Mogen zij dan alstublieft een extra mooie week draaien? Zodat zij ook weer een toekomst hebben, ook weer een pensioen kunnen sparen en misschien zelfs hun personeel iets extra kunnen geven.

Frank Schellekens, Hooge Mierde

Foto Paaspop met artiesten 2019

Mooie foto van eerste dag Paaspop in de krant van afgelopen zaterdag. Iedereen wakker, behalve de organisatie. Want op het grote scherm op de achtergrond staat de line-up van 2019 geprojecteerd, met bands als BZB en Rowwen Heze. Maar met Guus Meeuwis en Anouk zijn we ook dik tevreden!

Maarten van Lankvelt, Veghel

Boete belastingdienst betalen we zelf, u en ik

Het artikel over de zogenaamde miljoenenboete voor de belastingdienst had beter niet geschreven kunnen worden (ED 14-4). Deze boete betalen we natuurlijk zelf, u en ik. Wat heeft zo’n boete dan voor zin? Een van de argumenten die de schrijver aanhaalt en waarin hij de plank volledig misslaat, is dat het niet uit moet maken of een burger een overtreding begaat of de overheid. Een burger wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld en mogelijk strafrechtelijk vervolgd, de belastingdienst krijgt een boete opgelegd waaraan we allen mee moeten betalen. Het gebeurt eigenlijk nooit dat een ambtenaar zelf wordt vervolgd of beboet vanwege slecht beleid. Dat de boete voor de huidige staatssecretaris pijnlijk is betwijfel ik ten zeerste. Het is hooguit lastig, hij is belast met de afwikkeling van de ellende, maar hij eet er geen boterham minder van.

Frits Niemans, Nuenen

PvdA heeft bestuurders die dicht bij zichzelf blijven

De PvdA demonstreert dat het bestuurders heeft die dicht bij zichzelf blijven en die verantwoordelijkheid willen nemen en bovendien van onderop bouwen aan verjonging van plaatselijke teams, met nadruk op de sociale identiteit.

Velen van binnen en buiten de PvdA die iets van politiek denken te weten hebben een mening over de partij. Dat geldt ook voor Chris Paulussen in zijn commentaar ‘uit onmacht wil de PvdA met GroenLinks’ (ED 16-4).

Laat ik de situatie schetsen zoals die feitelijk is. Lodewijk Asscher nam, in tegenstelling tot andere bestuurders zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire door zelf op te stappen. Vervolgens vond Lilianne Ploumen dat ze in deze situatie haar verantwoordelijkheid moest nemen, zeker met het oog op de naderende landelijke verkiezingen.

Ploumen heeft voortdurend inspanningen verricht om haar rol waar te maken, maar na een jaar zwoegen is ze tot de conclusie gekomen dat het spel van fractieleider niet bij haar past. Het getuigt van kracht om dit te erkennen, maar dat maakt de PvdA tevens kwetsbaar, omdat opiniemakers het als zwakheid van de partij zien.

Ik ben van mening dat de PvdA demonstreert dat het bestuurders heeft die dicht bij zichzelf blijven en die verantwoordelijkheid willen nemen, maar ook regelmatig in de spiegel durven kijken. Daar zouden we trots op moeten zijn.

Een sterk punt van de PvdA is dat er van onderop gebouwd wordt aan verjonging van plaatselijke teams, met nadruk op de sociale identiteit. We zijn bezig om het contact met de mensen aan de onderkant van de samenleving te versterken en de mantra van het neoliberalisme om te buigen naar die van met elkaar de maatschappij beter maken.

Het is een proces dat veel inspanning vraagt om de verschillen tussen groepen op allerlei terrein kleiner te maken, en bruggen te slaan. De kracht van de PvdA is en blijft de samenwerking van verantwoordelijke mensen om een gezonde samenleving tot stand te brengen.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder en vicevoorzitter van de PvdA Noord-Brabant.

Straf omdat u niet uitwijkt als iemand tegen uw auto rijdt?

Graag een reactie op de ingezonden brief van Nanko Veenbrink, notabene rechercheur te Veldhoven, die stelt dat slachtoffers van oplichting bestraft zouden moeten worden (ED 14-4). Ja u leest het goed: slachtoffers moeten bestraft worden!! Dat is zoiets als dat iemand tegen uw auto aanrijdt en dat u bestraft moet worden omdat u niet uitwijkt. Of dat er bij u wordt ingebroken terwijl u slaapt en u wordt bestraft omdat u niet wakker werd. En dat werkt dan bij de recherche.

Een anekdote: mijn oude moedertje werd op haar verjaardag gebeld door de Postcodeloterij. Na de felicitaties kreeg ze als verjaardagscadeau maar liefst twee gratis loten. Ze hoefde alleen maar ja te zeggen. Helemaal blij belde ze mij op waarna ik haar uitlegde dat deze twee loten de eerste maand gratis waren maar alle volgende maanden betaald moesten worden. Dat waren ze ‘vergeten’ te zeggen bij de Postcodeloterij. Ocherm, een beteuterde moeder op haar verjaardag.

Ik bedoel maar, dit was een ‘oplichting’ door een bonafide organisatie. De echte oplichters zijn nog veel gewiekster en spelen in op gevaar en angst bij hun slachtoffer. Mijn moeder zou er iedere keer in kunnen trappen. En dus zou het oude menske iedere keer bestraft moeten worden volgens Veenbrink. Het moet niet gekker worden.

Ik hoop dat dit een mening is van één rechercheur en de anderen de slogan van de politie: ‘waakzaam en dienstbaar’ wel begrijpen.

Frank van Esdonk, Eindhoven

Fraaie dorpen mogen hun unieke sfeer, karakter en leefklimaat niet verliezen

Woningmarktkenner Pieter van Santvoort wordt afgeschilderd als een ziener omdat hij een paar jaar geleden voorzag dat er meer moest worden gebouwd in en rondom de dorpen omdat de steden dichtslibden (ED 20-4). Nou ja, of je daar een ziener voor moet zijn.

De te bouwen huizen zijn alleen, zo schijnt, bestemd voor werknemers van de multinationals die in de omgeving hun zetel hebben. In de regel zijn dat mensen die uit alle windstreken komen en bij die bedrijven een stevige boterham verdienen.

Dat zal dan weer gaan betekenen dat de prijzen van betreffende huizen door het dak zullen gaan want voor betreffende kopers zal de prijs nooit een issue zijn. ‘Leuk’ dat je als dorpeling moet constateren dat je zoon of dochter noodgedwongen thuis moet blijven wonen en dat de prachtige nieuwe huizen bij jou om de hoek qua prijs onhaalbaar zijn en de voorletters van alle nieuwe bewoners met ‘A.S.M.L.’ beginnen.

En van het dorpse karakter blijft niets meer over, de nieuwe bewoners zijn vaak alleen maar geïnteresseerd in hun werk, hun inkomen en hun huis en niet of nauwelijks bij de lokale gemeenschap. Ik kan me nog de mopperende Belgen herinneren uit Achel en Oud Turnhout, die aangaven dat de vermogende Nederlanders zich alleen maar lieten zien achter hun hoge heggen en hekwerken. De boodschappen brachten ze mee uit Nederland en wat er verder in de dorpen gebeurde, daar hadden ze geen boodschap aan.

Van Santvoort komt ook nog met een doemscenario: ‘Als het allemaal te lang duurt, dan vertrekken de multinationals mogelijk naar andere oorden en dat is het laatste wat we uit economisch oogpunt moeten willen.’ En wat is dat economisch oogpunt dan? Waren we in de dorpen voordat de multinationals kwamen tot de bedelstaf veroordeeld en zaten we met zijn allen aan de antidepressiva? Zijn we nooit over het vertrek van Philips heen gekomen?

Kortom, de fraaie dorpen die deze streek kent zullen hun unieke sfeer, karakter en leefklimaat teloor zien gaan. De economie zal bloeien volgens de kenners maar het Regionale Geluk tot nul worden gereduceerd, door de blijkbaar zo noodzakelijke economische bloei zal het traditionele en gekoesterde welzijn in de dorpen in de knop worden gebroken.

Lambert Verhoeven, Nijnsel