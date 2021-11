Lezersbrieven | Fokking, een gedurfd woord van Amalia | Faillissement Welkom is diefstal op klaarlichte dag

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 18 november in de krant verschenen.

Shell het niet waard er een traan om te laten

Hoe trots moeten we eigenlijk zijn op het uit Nederland vertrekkende Shell (ED 17-11)? Een bedrijf dat handelt in een product dat schadelijker is dan tabak? Een bedrijf met miljardenwinsten dat tot voor kort geen winstbelasting in Nederland betaalde? Een bedrijf dat olie oppompt in Nigeria en de grond van duizenden boeren vergiftigd heeft door lekkende olieleidingen? Een bedrijf met misleidende reclame over hun eigen duurzaamheid? Shell heeft naar eigen zeggen maar één reden om te vertrekken uit Nederland: slagkracht. Door voortaan alleen nog maar Brits te zijn, kunnen ze makkelijker grote overnames doen. Zeker nu in de huidige tijd van energietransitie. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. In een krimpende markt kun je alleen nog maar groeien en meer winst maken door andere concurrerende bedrijven over te nemen. Shell is het echt niet waard dat er een traan gelaten wordt om het vertrek naar Londen.

Jeanne Adriaans, Eersel

Fokking, een gedurfd woord van Amalia

Fokking. Dat schijnt het meest in het oog springende en gedurfde woord te zijn in het boek van Claudia de Breij over prinses Amalia. Dat heeft De Breij wel veel moeite gekost. Fokking. Je moet maar durven! Ik zat zelf ook eerder aan potjandorie te denken. Maar liefst twee pagina’s zijn ingeruimd om het boek te promoten (ED 16-11), een (exclusief!) interview met de schrijfster. Het blijft redelijk onduidelijk waarom deze beperkte auteur deze rol krijgt toebedeeld. Ze licht zelf wel een tipje van de sluier op: ze wil graag de kool en de geit sparen. En dan weet je genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland wel tienduizend meiden van dezelfde leeftijd rondlopen die een veel spannender verhaal te vertellen hebben dan de, naar eigen zeggen, aanstaande koningin. Maar goed, die zitten natuurlijk niet op Claudia de Breij te wachten. Ik ben benieuwd hoeveel monarchisten deze pageturner gaan verslinden. Ik denk sowieso alle abonnees van de Margriet. Ik wacht in elk geval een paar weken totdat ik het boek tegenkom op een boekenbeurs of de rommelmarkt.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Geen verwarming bij PSV, de mazzel

PSV gaat de verwarming op de tribune dicht draaien. Ik ben toevallig een koukleum. De verwarming houdt me in de winter nog redelijk op temperatuur. Moet daar nu ook al op bezuinigd worden? Ze zullen me in de winter niet meer terug zien. De mazzel. Finito.

Henk Klerkx, Eindhoven

Zoveel gekort, dan geen kleine pensioenen

De heer Rennenberg maakt zich druk om de zorgen van mensen met AOW en kleine pensioentjes die al jaren niet geïndexeerd zijn (ED 13-11). Volgens hem scheelt dat wel 200 tot 500 euro per maand. Er bestaan verschillende manieren om de gemiste indexatie te berekenen, maar 15 jaar niet indexeren scheelt ongeveer 25%. Als je dat afzet tegen bedragen van 200 tot 500 euro per maand die gepensioneerden daardoor misgelopen zouden zijn, hebben we het over pensioenen van zo’n 800 tot 2.000 euro per maand. Let wel, dat is bovenop de AOW van ruim 800 euro per maand, die wel elk half jaar geïndexeerd wordt. Dat zijn voor mij echt geen kleine pensioentjes. Mensen die zoveel pensioen krijgen, zullen er echt niet snel een boterham minder om eten of de verwarming niet meer aan zetten vanwege de gemiste indexatie. Ze betalen geen premie AOW meer en zijn daardoor al snel stukken beter af dan een groot deel van de werkende bevolking die én bruto (veel) minder krijgen én netto dan ook nog eens (heel) veel minder overhouden.

Martin Boerman, Geldrop

Na boekenschaamte ook kledingschaamte

Saskia Mikkers probeert de aarde zo min mogelijk te belasten met CO2 uitstoot (Lezersbrief 16-11). Zo eet ze geen vlees en koopt ze geen boeken meer. Na vlieg- en vleesschaamte is boekenschaamte een mooie toevoeging in dit rijtje. Ik wil het lijstje graag aanvullen met kledingschaamte. Laten we geen kleding meer kopen bij wegwerp-winkels. Koop je kleding bij voorkeur tweedehands.

Carla Hendriks, Eindhoven

Deelscooter en -fiets zijn geen probleem

Politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad willen deelscooters en -fietsen op vaste plekken waar gebruikers die kunnen stallen en meenemen (ED 10-11). Ook wethouder Monique List (Verkeer) is daarvan voorstander en stelt een proef voor met tijdelijke dropzones. List en die partijen vinden het parkeren van die scooters en fietsen her en der rommelig en het geeft overlast. Die scooters en fietsen staan echter nergens in de weg en van overlast is geen sprake. Aan de voor- en achterzijde van het station staan en liggen al jaren honderden fietsen extreem rommelig met overlast buiten de rekken. Geruimd wordt er ondanks dreigende borden zelden of nooit. Het is een grote beschamende fietsenpuinhoop. Allerhoogste tijd dat daarvoor een adequate oplossing komt.

Nico Snijders, Eindhoven

Faillissement Welkom is diefstal op klaarlichte dag

Eind oktober ontvingen we van Welkom Energie een mailtje: ‘lees dit goed’. Failliet dus, ik kan goed lezen! We moeten voor minimaal 1 maand naar Eneco voor een torenhoge maandelijkse termijn te voldoen met een automatische incasso waar ik geen opdracht voor heb gegeven!!

Wij hadden een leveringscontract van mei 2021 tot mei 2022 met een maandelijkse termijnnota van 122 euro, inclusief verrekening van de opbrengst van 13 zonnepanelen en een bonus van 210 euro te verrekenen in mei 2022. Dat zag er goed uit zo op het eerste gezicht totdat iemand aan de knoppen begon te draaien en Welkom Energie omvalt.

Nu is ook bekend wat de schade ongeveer gaat bedragen. Van 16 mei tot 1 november hebben we een tegoed opgebouwd om aan het eind van het jaarcontract op 0 euro bijbetalen uit te komen. In de zomermaanden bouw je een reserve op voor in de winter. 6 x 122 pus 210 is 942 euro. De curator moet weten wat de omvang van het faillissement is en Welkom berekend dat we uit de failliete boedel 687,22 euro inclusief de niet genoten welkomstpremie terug zouden moeten ontvangen.

Eneco heeft zijn maandelijkse kosten vastgezet op 269 euro tot maart 2022. Geen opdracht voor gegeven, zelfs geen contact geweest, laat staan een verplichting. Ook van de zijde van Eneco komt er een graai uit onze reserve die toch echt een andere bestemming had. Het verschil met de maandelijkse termijnen van Welkom is 269 min 122 is 147 euro per maand. Deze schadepost is dan 7 x 147 euro is 1029 euro samen met de eerder genoemde 687,22 is de totale schade 1716,22 euro.

Voor mij is het schade, waar kan ik dit declareren bij mijn assuradeuren, aangifte doen van diefstal, verlies voor mijn part, gaan kijken bij gevonden voorwerpen. Heeft iemand een beter idee want ik voel dat ik ga radicaliseren. Dit is diefstal op klaarlichte dag. Het mooiste komt nog: Welkom had een optie om een giga partij energie in te kopen voor een historisch lage prijs, maar de aandeelhouders van andere maatschappijen menen daar ook recht op te hebben en blokkeren deze redding voor Welkom en de grootste aandeelhouder hiervan is... de overheid!

Jos Rombouts, Veldhoven