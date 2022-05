Lezersbrieven | Fortuyn politicus van harde neoliberalisme | Laat techbedrijf belastingkorting expat betalen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 10 mei in de krant verschenen.

Elektrische auto aan ketting bespaart gas

Vijf EU-landen vragen de Europese Commissie zonnepanelen op de daken van openbare en andere geschikte gebouwen verplicht te stellen in de 27 lidstaten (ED 5-5). Dit om minder afhankelijk te zijn van gas en olie uit Rusland. Maar het meeste gas wordt verstookt in de winter als de opbrengst van zonnepanelen nihil is. Besparing op gas/olie is dan dus nihil en het heeft nul invloed op de afhankelijkheid van gas/olie uit Rusland. Politici zijn helaas gevoelig voor kortzichtige one-liners. Wat wel aanzienlijk gas zou besparen is door de EV (elektrische auto) in de winter aan de ketting te leggen. Immers, de elektrische energie komt voor een aanzienlijk deel uit gasgestookte centrales.

Jos Keetels, Valkenswaard

Geen Duitse degelijkheid bij mooi voetbalaffiche

Wat een mooie voetbal affiches met Moederdag en wat hebben we genoten. En wat een sof dat we niet profiteren na de uitglijder van 020. Dat heeft alles met inzet en mentaliteit te maken en daar is de coach aan zet. Helaas voor ons geen Duitse degelijkheid gebleken. Wat mij betreft mag Ruud vandaag al beginnen.

Patrick van Heeswijk, Nuenen

Fortuyn politicus van harde neoliberalisme

Twintig jaar na de dood van Pim Fortuyn is er nog steeds veel te doen rondom deze legendarische populistische politicus. Fortuyn werd aanbeden en verguisd, voor sommigen een narcistisch relnicht en voor anderen een visionaire leider die geen kans heeft gekregen zijn politiek gestalte te geven. Hij zei zich te willen inzetten voor de gewone mensen in de wijken, doch uit zijn boeken en brieven blijkt dat hij een kapitalistische marktdenker was die niet onder stoelen en banken stak, dat wie net werkt niet zal eten. Meer gerenommeerde critici noemde hem een wandelende verzameling van borreltafelwijsheden. De beste karakterisering die ik ontdekte is de volgende en slaat op het boek van Fortuyn De puinhopen van acht jaar paars. Niemand minder dan Hubert Smeets (NRC) noemde dit boek “ een carillon waarin alle klokken tegelijk luiden maar nergens een klepel hangt”. Fortuyn was een populistische politicus een loot aan de stam van het harde neoliberalisme dat kans heeft gezien de verzorgingsstaat naar de gallemiesen te helpen.

Antoine Theijs, Waalre

Schiphol wel staatssteun maar doof voor personeel

Begrijp ik goed dat Schiphol uitbundig gebruik gemaakt heeft van de staatssteun voor bedrijven, maar dat het tegelijkertijd doof blijft voor de noodkreten van zijn personeel, waar dan zijn klanten weer de dupe van zijn? Een bedrijf waar we trots op heten te zijn!

Jean Peeters, Eindhoven

Soldaat niet uit tweede maar eerste WO

Naar aanleiding van het artikel ‘Hoe de regio werd bevrijd’ (ED 4-5) moet ik toch reageren. Bij de afbeelding wordt vermeld dat STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) deze heeft aangeleverd. Helaas is de afgebeelde soldaat geen Britse soldaat uit de 2e Wereldoorlog. Aan het uniform te zien betreft het hier een Amerikaanse soldaat uit de 1e Wereldoorlog. Dit wordt ook nog eens benadrukt door het prikkeldraad aan zijn voeten.

Christoffel Manders, Westerhoven

Sonor vleermuis herkent geen tennisracket

Als antwoord op de ingezonden brief van Ad Thijssen omtrent de vleermuizenplaag (ED 5-5). Vleermuizen hebben een sonor en zullen nergens tegen aan vliegen. Echter hun sonor herkent geen tennisracket. Blijkbaar vliegen ze daar wel tegenaan en vallen dan op de grond. Dan kun je ze oppakken en buiten zetten.

Annelies vd Horst, Eindhoven

Laat techbedrijf belastingkorting expat betalen

De diepe kloof tussen financiële hemel en hel bij arbeidsmigranten raakt me diep na het lezen over het belastingvoordeel voor expats bij ASML en NXP (ED 7-5).

Deze bedrijven regelen een huis voor hun expats uit de meest uiteenlopende landen en onze overheid geeft hen vrijstelling van belasting over 30 procent van hun ongetwijfeld riante loon. Als ik directeur van zo’n bedrijf zou zijn, had ik dat eerste ook wel gedaan. Of dat tweede ook zo’n goed idee is, ben ik niet zo zeker.

Ik heb mij in het buitenland aan te passen aan de gebruiken en gewoonten van dat andere land. Andere taal, ander eten, andere leefgewoonten. Als ik dus zou besluiten om naar een ander land te verhuizen om daar mijn geluk te beproeven, dan moet ik dus ook accepteren dat ik wellicht meer belasting moet betalen of dat levensonderhoud er duurder is. Ik verwacht niet dat de plaatselijke overheid de belastingen voor mij verlaagt omdat dat anders zo zielig is voor die kleine minderheid waar ik deel van uitmaak.

Waar ik ook niet zo zeker van ben, is dat begrip ‘kenniswerker’ dat voor de expats wordt gehanteerd. Met wat fantasie zou je deze mensen ook gewoon ‘arbeidsmigrant’ kunnen noemen. Het zijn per slot van rekening gewoon buitenlanders die in ons land komen werken.

Oleg verliest zijn baan, zijn huis en belandt op straat en zonder dat hij dat wil maakt hij vijanden overal waar hij komt

En dan komen we dus uit bij Oleg (ED 7-5). Een Poolse arbeidsmigrant die in zijn leven vast ook een hoop kennis opgedaan heeft. Je zou hem dus ook een ‘kenniswerker’ kunnen noemen. Alleen is zijn kennis helaas niet die waar onze techbedrijven op zitten te wachten. Oleg doet zijn best om zich aan te passen aan de gewoonten en gebruiken van ons land. Zoals het invullen van allerlei ingewikkelde formulieren en het regelen van documenten. Dat gaat helaas met de nodige problemen gepaard, en Oleg weet niet hoe die op te lossen. Voor hem geen vangnet dat de expats wel hebben. Oleg verliest zijn baan, zijn huis en belandt op straat. Letterlijk. Zonder dat hij dat wil, maakt hij vijanden overal waar hij komt.

Wat als die techbedrijven nu zelf de belasting over die 30% loon aan onze overheid betalen en onze overheid vervolgens dat geld inzet om mensen zoals Oleg te helpen? Aan geld is bij deze bedrijven bij mijn weten geen gebrek. Dan kunnen de expats toch van hun voordeel genieten, hoeft onze overheid niet op andere gebieden te bezuinigen, kunnen de arbeidsmigranten aan een beter bestaan worden geholpen en kunnen de techbedrijven de blits maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dat zijn vier winnende partijen. De enige verliezer is Oleg. Voor hem komt dit idee namelijk te laat. Oleg is teruggestuurd naar Letland, waar hij woonde voordat hij hierheen kwam. Maar zeg nooit nooit. Hij is vastbesloten terug te komen. Misschien wel als kenniswerker.

Oscar van Schijndel, Eindhoven