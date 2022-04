Lezersbrieven | ‘Fuck you’ naar marineschip hielp | Nu nog de pensioenenfondsen onder het Toetsingskader

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 16 april in de krant verschenen.

Je laten oplichten en bij je in laten breken

Je wordt niet opgelicht maar laat je oplichten, is de stelling van Nanko Veenbrink (ED 14-4). Hij geeft wel meteen aan dat zijn stelling zowel verbazing als verontwaardiging zal opwekken. Hij schrijft ook dat slachtoffers moeten worden aangepakt anders blijven het hoogtijdagen voor oplichters. Ik ga ervan uit dat hij ook van mening is dat als er ingebroken wordt dat dat dan niet ligt aan de inbreker. Want er wordt niet ingebroken maar je laat inbreken. Ik hoop dat deze gepensioneerde rechercheur geen juiste afspiegeling is van de voor onze veiligheid verantwoordelijke overheid.

Theo van Tulden, Soerendonk

Organisatie zorgstelsel kan ook veel verbeteren

Walther Tibosch geeft een goed overzicht van keuzes die we in de zorg zouden kunnen en moeten maken (ED 14-4). Hij benadrukt ook het gebrek aan medewerkers en roept op hen te ondersteunen. Hij heeft het niet over de organisatie van het zorgstelsel waar met vereenvoudigingen veel verbeteringen en besparingen te behalen zijn.

Joop Agterbosch, Geldrop

Kosten en vertraging bij zelfbouwers

Enthousiast waren de tien deelnemers van zelfbouwgroep Den Tip in Casteren over hun bouwplan van zes starters- en vier levensloopbestendige woningen. Minder enthousiast was de Omgevings Dienst Brabant-Noord. Er zou wel eens een vleermuisje kunnen wonen in de twee te slopen woningen op het bouwterrein. In de steek gelaten door de CDA-bestuurders Elies Lemkes en Erik Ronnes, zien de bouwers hun plan met een jaar vertragen en de extra kosten oplopen tot wel €700.000. Dit is geen natuurbeheer, maar eco-terreur.

Ed Verhoeven, Casteren

Kilometervergoeding al jaren veel te laag

De overheid in een soort slachtofferrol als het gaat om belastingen (ED 13-4). Het om de kosten (lees: gederfde inkomsten) van een hogere belastingvrije kilometervergoeding. Deze rol past de overheid niet. De huidige belastingvrije kilometervergoeding dateert van 2006. Sindsdien zijn de autokosten fors toegenomen, alleen al door lastenverzwaringen door dezelfde overheid. De werkelijke slachtoffers zijn de burgers/belastingbetalers, die het al jarenlang moeten doen met een veel te lage kilometervergoeding. De overheid heeft zich daarentegen al die jaren ten koste van de burger verrijkt.

Anton van den Brink, Eindhoven

Met jonge kinderen op gewone fiets

Ik snap Linda helemaal in haar dubio over de elektrische fiets (ED 13-4). Wat in mijn ogen pleit voor een gewone fiets in haar levensfase heb ik als volgt beleefd. Met jonge kinderen die leren fietsen, al slingerend met hun kleine wielen, is het prettig als je als moeder daar op een gewone manier naast of achter kunt fietsen. In plaats van een keer een duw op je trapper en vervolgens meters inhouden. Ze moeten al zoveel rondjes meer trappen. En goed voorbeeld doet goed volgen. Inmiddels stoempen die van ons ook naar de middelbare school op een gewone fiets. Gezellig kletsend met klasgenoten.

Jiska Jansen, Heeze

Maatregelen tegen fietsongevallen

Uit recente gegevens blijkt dat het aantal ongevallen met de fiets weer toeneemt (ED 13-4). Door al gelijk om een helmplicht te roepen gaat men voorbij aan het nemen van preventieve maatregelen. Moderne E Bikes zijn snel met zwaardere motoren en accu’s. Hier moeten fietsers goed mee omgaan en niet zomaar opstappen en weg rijden. Een paar lessen zou een hoop gevaar voorkomen. Ook fietspaden zijn vaak niet ingericht voor het toenemende aantal fietsers. Steeds vaker zie je ook anderen recreatieve vehikels zoals Swingtrikes en E Choppers op hetzelfde pad. Bij het kiezen van een E Bike zou men ook kunnen kiezen voor een automaat die zorgt dat je altijd in de juiste versnelling fietst. Een spiegel zou een verplichting kunnen zijn want vooral bij ouderen gaat omkijken als men links af moet niet zo goed meer. Wel is het uiteraard zo dat ieder zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid. Wie zich niet veilig voelt of bij de risicogroepen hoort draagt een helm.

Pierre Verhees, Meijel

Niet belastingdienst, wij worden gestraft

De belastingdienst krijgt een boete nu ruim 3 miljoen na eerdere van 2,7 miljoen voor de kindertoeslag affaire. Ja daar hebben we wat aan, wij de onschuldige burgers kunnen hem dus uiteindelijk betalen bedankt! In plaats van de mensen die bij de belastingdienst werken en deze streken hebben bedacht en uitgevoerd worden wij eigenlijk gestraft! Ik wacht ook al maanden op een simpel verzoek gedaan aan mijn gemeente Geldrop-Mierlo maar antwoord krijgen ho maar echt een minachting. En dan verbaasd zijn dat er steeds minder mensen stemmen.

Thomas Schouten, Geldrop-Mierlo

Wie betaalt boete Belastingdienst?

Zo’n boete opgelegd aan de Belastingdienst, hoe wordt die betaald? Betaalt de dienst die zélf? Uit welke middelen dan? De middelen die bij de burger zijn opgehaald? Wij dus zelf, met z’n allen. Vreemd!

Ruud Nordt, Eindhoven

Verwensing ‘fuck you’ naar marineschip hielp

De legendarische boodschappers van de Oekraïense grenswachters heeft geholpen ‘OORLOGSSCHIP GA WEG EN FUCK YOU’. Het vlaggenschip van de Russische marine is door een Oekraïense raketaanval naar de ‘kelder’ gestuurd. Deze boodschap geldt voor de complete Russische legermacht inclusief Poetin, wat zou dat een mooie opruiming zijn. De schaamteloze vorm van oorlog voering door de Russen verdient een totale ondergang van het Russische leger en internationale isolatie van Rusland met haar misdadige Russische leiders.

Ben Geerts, Eindhoven

Nu nog de pensioenenfondsen die vallen onder het Toetsingskader

Volgens Marlies Boden uit Helmond heeft haar pensioenfonds de uitkering verhoogd met 5,31 procent (ED 15-4). Na het Philips pensioenfonds verhoogt dus ook Nationale Nederlanden de pensioenen. En dus is het terecht dat Marlies daar mee erg blij is, en, het is haar natuurlijk van harte gegund.

Dat zij de mening is toegedaan dat de artikelen van Wilma Berkhout daarbij van invloed zijn geweest, kan ik evenwel niet onderschrijven. Ik heb heel veel respect voor Wilma Berkhout en zij heeft de afgelopen jaren met verve en met argumenten aangetoond dat het niet indexeren van pensioenen volstrekt onnodig en ook onbegrijpelijk was.

Helaas hebben haar opvattingen geen gehoor gevonden bij Regering en politiek. Met alle respect, ik ga Wilma Berkhout pas prijzen, als de pensioenfondsen die onder het FTK ( Financieel Toetsingskader) vallen het bericht krijgen dat ook zij de pensioenen (met terugwerkende kracht) mogen indexeren.

Leo Wijnen, Geldrop

Stuur Halbe Zijlstra als speciale gezant

Er zijn al diverse landen geweest die speciale gezanten op Poetin hebben afgestuurd om een vredespoging te doen, helaas tot nu toe zonder resultaat. Het is al schandalig genoeg dat Nederland ver achter blijft bij financiële sancties tegen Rusland, maar Rutte kan dat in 1 klap goed maken door het sturen van een uitstekende vredesonderhandelaar, die in het verleden al meerdere keren direct contact heeft gehad met Poetin, en wel Halbe Zijlstra ( VVD).

Als minister van buitenlandse zaken drong hij door tot de “inner circle” van Poetin en mocht zelfs in de datsja van Poetin verblijven, iets wat maar weinigen kunnen navertellen. Destijds in 2006 kreeg Halbe in de datsja al te horen dat Poetin terug wilde naar een Groot Rusland: opnieuw inlijven van Wit-Rusland (gelukt), Kazachstan (gedeeltelijk gelukt), Oekraïne (oorlog), Baltische Staten (dreigende oorlog).

We mogen aannemen dat Halbe Zijlstra in 2006 zeer duidelijk aan Poetin heeft laten blijken dat het een onzalig plan is om te streven naar een nieuw Groot Rusland. Het feit dat er nooit een aanslag is gepleegd op Zijlstra, bewijst dat hij nog steeds op goede voet is met Vladimir. Dus Rutte: stuur je goede vriend Halbe als speciale afgezant naar Poetin, dan maakt Nederland internationaal een goede beurt, en wie weet.

Jan Timmers, Gemert