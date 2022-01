Lezersbrieven | Ga met bejaarde vader naar museum, niet naar demonstratie | Prijs stadswarmte zal harder stijgen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 6 januari in de krant verschenen.

Ga met bejaarde vader naar museum

Een welgemeend advies aan de mevrouw die het een goed idee leek om haar hoogbejaarde vader mee op stap te nemen, naar een demonstratie in Amsterdam. Een demonstratie waarvan we ondertussen allemaal weten dat die uit de hand loopt, omdat er niet alleen ‘onschuldige demonstreerders’ maar ook hooligans op af komen, die er op uit zijn om de politie uit te dagen, te bespugen of bekogelen en aldus geweld op te roepen. Neem hem volgende keer mee naar een museum, uit wandelen of vraag hem gezellig te eten. Hij heeft de oorlog meegemaakt, hij weet wat échte onderdrukking is. U hoeft hem niet mee te slepen in uw strijd!

M. de Ruijter, Eindhoven

Subsidie e-auto zoveel als ik in een jaar heb

Er is een run op elektrische auto’s. Het is goed dat duurzame techniek gestimuleerd wordt maar tegelijkertijd is het een beetje wrang. ‘We doen het samen’, hoor ik al bijna 2 jaar. Echter, ook deze lockdown heeft mijn werk onmogelijk gemaakt en toekomstige planning uiterst onzeker. De TOZO regeling is afgeschaft en de sociale dienst eiste in december van zelfstandigen zonder werk een brief dat betrokkenen accepteren onder het bijstand niveau te leven. Oftewel, geen bijstand in 2022. Nu heb ik en het bedrijf waarvoor ik werk (net te klein voor NOW) beide al tienduizenden euro ingeleverd. Als ik dan zie dat iemand die een dure elektrische auto koopt evenveel subsidie krijgt als dat ik op een jaar ter beschikking heb, dan is dat toch een beetje wrang.

Martin Voorbij, Eindhoven

Behalve de koning blijft ook de keizer zitten

We hebben in Nederland een monarchie met een Koning, maar er sluipt ook een Keizer rond. Iemand die na zijn leugentjes werd weggestuurd, maar demissionair toch mocht blijven. Na 10 maanden is er dan ‘nieuw elan’ met nieuwe, frisse gezichten op álle departementen. Iedereen weg of elders, of toch niet ? Eentje bleef er zitten op zijn plekje in het Torentje.

Jan Koonings, Oirschot

Prijs stadswarmte zal harder stijgen

De kosten van de stadsverwarming in Helmond zouden per huishouden ‘slechts’ met 28 euro per maand stijgen (ED 4-1). Daarmee gaan wij het echt niet redden. Gesproken wordt over een gemiddeld verbruik van 25 GigaJoule op jaarbasis. Je moet dan volgens mij de hele winter met een winterjas aan in huis rond lopen. Wij als tweepersoons huishouden, matige stokers, korte douchers, komen afhankelijk van hoe koud de winter is al aan 30-35 GigaJoule op jaarbasis. Dus dit was blij maken met een dooie mus.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Hoeven van Brussel niet van gas af

Volgens Brussel zijn gas en kernenergie schoon. Zo EU-slaafs als Den Haag is zal het nu met tegenzin de klimaatregels van Brussel moeten volgen. Al het klimaatgedram van vooral linkse partijen en klimaatgroeperingen kan de prullenbak in en wij hoeven dus voorlopig niet van het gas af. Te zijner tijd kan er waterstof door de gasleidingen naar onze woningen gaan. Eindelijk wordt er geluisterd naar wetenschappers.

Nol Peels, Eindhoven

Zwaar vuurwerk zijn oorlogswapens

Zwaar illegale cobra’s en mortierbommen zijn ‘oorlogswapens’. Siervuurwerk is een andere zaak. Traditie getrouw hoort dat bij nieuwjaar en speciale gelegenheden. Dit jaar was er net zoals vorig jaar een algeheel vuurwerk verbod wegens de coronacrisis. Maar dat geeft nou juist een reden om er tegenover te gaan staan. Daarom zorg ervoor dat siervuurwerk een traditie blijft. En niet zoals de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad willen praten over de opkomst van heel zwaar illegaal vuurwerk (ED 4-1). Nee, stappen ondernemen en maatregelen treffen.

Els van Loon, Geldrop

Niet blij of positief door vernielingen

Op de terugweg met de fiets van de supermarkt naar huis werd ik geconfronteerd met onder meer eenn volledig vernielde bushalte en eerder al een opgeblazen afvalcontainer. Alles veroorzaakt door vuurwerk criminelen . Als dat een voorbode is wat ons te wachten staat dit jaar, dan maakt mij dat niet blij of positief.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven