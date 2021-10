Lezersbrieven | Gaat ‘mondkapjesgate’ ‘loterijverlies’ achterna? | Vaccins voor arme landen hooguit uit eigenbelang

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 23 oktober in de krant verschenen.

Gaat ‘mondkapjesgate’ ‘loterijverlies’ achterna?

Er komt een rechtszaak tegen Sywert van Lienden en zijn criminele kornuiten die op slimme wijze ‘Den Haag’ op het verkeerde been zetten met hun mondkapjesdeal. Overigens geen prestatie van formaat want de overheid om de tuin leiden vereist bepaald geen hogere wiskunde. En wie komt hier weer om de hoek kijken? Advocaat en moraalridder Peter Plasman. Nog niet zo lang geleden probeerde hij een deelnemer die bij een onnozel spelletje op de verkeerde knop drukte alsnog aan de hoofdprijs te helpen. Hij is naar eigen zeggen de enige die een honorarium ontvangt, al is het schraalhans keukenmeester; slechts 80 euro per uur, verplicht vanuit de Orde van Advocaten.

Misschien kan iemand Plasman er nog even op wijzen dat als hij hier zelf zo verdrietig van wordt hij dit geld ook gewoon mag doneren aan het nieuw op te richten donatiefonds. Dit fonds staat onder beheer van een advocaat, een voormalig hoofd van justitie en een voormalig financieel directeur van een groot bedrijf. Het leest alsof het met deze mensen aan het roer helemaal goed gaat komen.

‘Ooit’ was er ook een stichting die ‘Loterijverlies’ heette. Eveneens onder leiding van de nodige moraalridders met een juridische achtergrond die met een verwaarloosbare fee genoegen namen. Zij wilden de Staatsloterij voor het gerecht dagen: de loterij (een overheidsbedrijf….) liet loten die niet verkocht waren meedoen in de trekking. De initiatiefnemers vroegen om een inleggeld van de deelnemers en bestookten deze regelmatig met ingewikkelde en uitgebreide nieuwsbrieven waarbij het er op neerkwam dat er vooral veel vooruitgang in de procedures werd geboekt. Ook vroegen ze regelmatig om een extra donatie.

En het groeiende vermoeden dat niet veel later werd bewaarheid: de initiatiefnemers hadden per abuis toch net iets te veel van het gedoneerde geld van vermeende loterijslachtoffers ‘aangewend voor eigen gebruik’, gewoon een wat riantere onkostenvergoeding voor alle inspanningen. En naar alle waarschijnlijkheid zitten zij nu op Barbados te proosten, misschien wel samen met Sywert op een ligbedje, en almaar lachend over zoveel onnozelheid bij de pootjegelichte burger. Ik ga deze mondkapjesgate in elk geval met heel veel belangstelling volgen en afwachten wie uiteindelijk de verliezers en de winnaars worden.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Nauwelijks vaccins voor arme landen, hooguit uit eigenbelang

Wederom legt de coronapandemie de verdeling tussen arm en rijk in onze wereld schrijnend bloot. Rijke landen en de farmaceutische bedrijven tonen hun ziekelijke hebzucht en egoïsme door nauwelijks vaccins te doneren aan arme landen. Daarbij blokkeren de meest welvarende landen waaronder Nederland voorstellen om de patenten op de vaccins tijdelijk op te heffen waardoor landen als India en Zuid Afrika wél grote hoeveelheden betaalbare vaccins zouden kunnen produceren.

Dit gegeven laat weer eens overduidelijk zien hoe onze wereld écht in elkaar steekt. Ikke ikke en de rest kan stikken. Dagelijks worden wij geïnformeerd omtrent de toename van het aantal besmettingen in ons eigen land en wat dit betekent voor de druk op de ziekenhuizen. Er wordt echter zelden gesproken over de doden in de arme delen van onze wereld als gevolg van deze pandemie. Dat is mede veroorzaakt door het gebrek aan vaccins. Alleen wij lijken belangrijk te zijn, zo belangrijk zelfs dat wij mogelijk uit eigenbelang op termijn misschien toch iets gaan ondernemen uit angst voor mutaties die via de arme landen met nauwelijks gevaccineerden ons rijke deel van de wereld in gevaar kunnen brengen. Wij doen dit niet uit mededogen, solidariteit of wat dan ook, nee.., wij doen dit enkel uit eigenbelang.

Marleen van Hooff, Eindhoven