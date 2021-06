Lezersbrieven | Gebruikers Philips apneu apparaten in verwarring | Waar halen we straks elektriciteit vandaag?

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 22 juni in de krant verschenen.

Gebruikers Philips slaapapneu apparaten in verwarring

Sinds eind april weten we dat Philips €250 miljoen uittrekt om problemen met geleverde slaapapneu apparaten, de Dreamstation 1, op te lossen. We zijn nu bijna twee maanden verder en Philips heeft nog helemaal niets gedaan voor gebruikers van de apparatuur. PE-PUR schuim in het apparaat kan afbreken in kleine deeltjes die ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de gebruiker. Daarnaast kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Gebruikers in de Verenigde Staten ontvangen uiterlijk 23 juni een brief van Philips met inloggegevens voor de registratiewebsite, buiten de VS pas daarna. Begrijpelijk vanuit Philips standpunt want schadeclaims in de VS zijn extreem hoog.

In Nederland rollen organisaties inmiddels over elkaar heen met tegenstrijdige berichten. Het advies van Philips is per direct te stoppen met het gebruik van de Philips Dreamstation 1, tenzij er gezondheidsoverwegingen zijn om door te gaan. De Longartsenvereniging heeft criteria opgesteld om de Dreamstation 1 wel te gebruiken als er snel klachten zijn na het stoppen. Het bestuur van de Apneu Vereniging zegt risico’s niet voldoende te overzien, maar meent dat stoppen met een behandeling niet goed is.

Reactie zorgverzekeraar is dat stoppen de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden en men zelf verantwoordelijk is voor het besluit om wel of niet deel te nemen aan het verkeer. Volgens het CBR gelden er extra regels als iemand wil autorijden en een slaapstoornis heeft. Total Care, de leverancier van de apparatuur, adviseert door te gaan met het gebruik omdat er geen vervangende apparatuur leverbaar is.

Mijn vrouw en ik gebruiken beiden de betreffende Philips apparaten en weten niet meer wat verstandig is. Doorgaan met de kans op een enge ziekte of stoppen en het risico te lopen om op een kritiek moment in slaap te vallen?

Pieter van der Klooster, Eindhoven

In Polen is het vaccineren zo gepiept

Ik ben geboren in 1977 en heb de Nederlandse en Poolse nationaliteit en woon met mijn Poolse partner uit 1984 in Bladel. Omdat Nederland achterliep met vaccineren, en nog steeds, zouden we in onze leeftijdscategorie pas eind juni aan de beurt zijn met de eerste vaccinatie. Begin mei kregen we te horen dat we ons konden vaccineren in Polen, de wachttijd was twee dagen en we hebben beide het eerste Moderna vaccin gehad op 4 mei en het tweede op 8 juni. Vaccineren gebeurt bijna op dezelfde manier als hier, je maakt een afspraak, vult formulier in, je ontvang een prik en wacht 15 minuten. Tot onze verbazing staan we nu al in het digitale systeem van de EU en hebben een Europees reiscertificaat ontvangen. Wat ons al diverse rechten geeft in bepaalde landen zonder getest te worden. Onze minister moet niet zeuren maar gewoon er werk van maken.

Daniel van Bommel, Bladel

Aanlef fietspad Helmond Eindhoven ingewikkeld

Terecht laat de regio Eindhoven zich voorstaan op het hightech niveau. Maar wat te denken als de aanleg van fietspad Eindhoven-Helmond volgens de dienstdoende wethouder vertraging oploopt (inmiddels meer dan 30 jaar) wegens de ingewikkeldheid van de aanleg? De hinder van een duizendknoop, nieuwe regelgeving en overleg met omwonenden en andere gemeenten zou de oorzaak zijn (ED 17-6). Deze week maakte de stad Antwerpen bekend een investering van 40 miljoen euro te doen om het fietsverkeer te bevorderen onder het motto “Tot voor de deur van elke werkgever”. De lat zal hierbij heel hoog worden gelegd voor vrijliggende fietspaden. Mijn indruk is dat het bij onze zuiderburen binnen 30 jaar zal zijn gerealiseerd.

Piet Kruf, Eindhoven

Iemand laten lopen die iets fouts in de zin heeft

Hij werd uit de rij geplukt voor controle en beroept zich op discriminatie (ED 16-6). Misschien een prima oplossing: op het moment dat je een donker persoon uit de rij haalt, haal dan ook een blank persoon eruit. Op dat moment hoeft er niemand meer naar de rechter te stappen omdat hij vindt dat hij gediscrimineerd wordt. Mijn stiefdochter is in Israel ook uit de rij gehaald, ze zag eruit als een terroriste, hoogblond en 1.80 m. Kan gebeuren, veiligheid voor alles! Één keer iemand laten lopen die wel iets fouts in de zin heeft en je bent als douane meteen de pineut.

Annelies van der horst, Eindhoven

Leg geen eieren onder vervelende ‘asielzoekers’

Hoe is het toch mogelijk dat Nederland een aantal vervelende ‘asielzoekers’ niet het land uit kan zetten (ED 16-6)? Dat zijn gelukszoekers die het verpesten voor de echte asielzoekers. Het is bekend uit welke landen die mensen komen. Waarschijnlijk hebben hun familieleden daar er voor gezorgd dat ze naar West Europa konden reizen. Waren zij mooi van het probleem af. Maar nu zit Nederland er mee. Geld uitgeven om ze opnieuw op te voeden? Weggegooid geld. Laat men dat in hun thuisland oplossen. Ga er geen eieren onder leggen. Zet ze gewoon op het vliegtuig met de mededeling dat ze ongewenste vreemdelingen zijn.

Yvonne Walravens, Eindhoven

Waar halen we straks elektriciteit vandaag?

Niemand zal ontkennen dat actie voor het klimaat nodig is. Eneco wil over 14 jaar aardgasvrij zijn (ED 16-6). De vraag blijft wie straks die overgang kan betalen, er hangt voor iedereen een gigantisch bedrag aan aanschaf en aanpassingen boven het hoofd. Maar heeft het nut? Aardgas wordt een van de meest schone energiebronnen genoemd, voor onze oosterburen momenteel een reden voor massale overstap. En waar halen we straks de veelvoud aan benodigde elektriciteit vandaan? Dat moeten voorlopig aardgasgestookte energiecentrales oplossen. Lood om oud ijzer!

Bernard Janssen, Gemert

Wegkijken van de Woenselse Markt

Met een loffelijke eerste aanzet, het plaatsen van camera's, hoopt de gemeente Eindhoven de overlast op de Woenselse Markt terug te dringen (ED 17-5). Hoognodig want met name in de avond- en nachturen is het daar en op de belendende Kruisstraat uiterst riskant toeven. Enige maanden geleden gaf de gemeente, na decennialang wegkijken, toe dat die straten onwenselijk waren uitgegroeid tot een horecagebied met een eenzijdig aanbod aan ondernemers van buitenlandse komaf met als gevolg toenemende criminaliteit. Dat wilde de gemeente aanpakken. Maar de afgelopen maanden zijn er weer vijf van dezelfde ondernemingen bijgekomen. Nedelandse winkels zijn nagenoeg verdwenen en de gemeente blijft wegkijken. De beoogde multiculti is daardoor hopeloos ver weg.

Nico Snjders, Eindhoven