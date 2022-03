Lezersbrieven | Geef kremlinratten gif in plaats van honing | De vervuiler betaalt, de verwoester ook

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 26 maart in de krant verschenen.

Geef kremlinratten gif in plaats van honing

Op 24 februari verdubbelde in Europa het aantal dictators. Naast Belarus kent ook Rusland een dergelijke gruwel, die vroeg of laat verstrikt raakt in z’n leugens. Peter Rufi heeft gelijk wanneer je stelt dat geweld nooit iets oplost, het kent alleen verliezers (Opinie 25-3). Honing in plaats van sancties stelt hij. Maar meer realistisch gezien: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Zelfs de meeste Russen verafschuwen het menselijk drama dat de heersende bende in Oekraïne aanricht. Dat zullen de kremlinratten eens ervaren, geef ze gif in plaats van honing! Toegeven en fouten bekennen staat niet in het Russisch woordenboek, wel gemanipuleerde propaganda. Bananen zijn daar recht. De waarheid wordt bestraft met 15 jaar cel, de leugen regeert. De letter-/cijfercombinatie MH17 maakt dat nog eens pijnlijk duidelijk.

Bernard Janssen, Gemert

Geld voor Thorium reactor onbegrijpelijk

De provincie Brabant geeft € 850.000 uit aan de ontwikkeling van de ‘gesmoltenzoutreactor’ (ED 24-3). De Thorium reactor dus. Hoe verzin je het. Het idee is wereldwijd allang geheel uitgekristalliseerd, verouderd, verworpen en als niet praktisch haalbaar gekwalificeerd. En dan gaat er ook nog een bedrijf onderzoeken hoe een reactorwand roestvrij kan worden gemaakt. Ja, onderzoeksinstituut Differ wil wel wat proeven optuigen, money, money. Dat die onderzoeken wereldwijd allang gedaan zijn maakt niet uit. Weten die Brabanders veel. Het is onbegrijpelijk dat de Provincie Brabant hier geld aan besteedt. Het is niet alleen dit weggesmeten geld dat mij zorgen baart, het is vooral de wetenschap dat het bestuurlijk Brabant kennelijk aan elke kennis ontbreekt m.b.t. dit soort onderwerpen. Zonder kennis is er geen inzicht en zonder inzicht kun je geen verstandige besluiten nemen. En zo bazelen we hier maar door.

Wim Boon, Oirschot

De vervuiler betaalt, de verwoester ook

Een totaal verwoest winkelcentrum in Kiev op een foto op de voorpagina (ED 22-3). Daar win je geen oorlog mee en kweek je alleen maar een onstuitbare toename van woede, haat en gemoraliseer. De Verenigde Naties zouden zich in deze kwestie kunnen uitspreken over wie schuldig is en via het Internationale Gerechtshof afdwingen dat diegene dit winkelcentrum volledig herstelt. Bij milieudelicten kennen we de regel: de vervuiler betaalt. Pas dat toe op dit soort vreselijke verwoestingen.

Robert Snip, Best

Ongepolijst taalgebruik in Moskou begrepen

De Amerikaanse president Joe Biden noemt, hij durft, zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, kernachtig en recht voor zijn raap, een oorlogsmisdadiger. In het uiterst gevoelige diplomatieke verkeer valt dit woord bij critici, en niet alleen bij hen, compleet verkeerd. Maar bij Poetin en in Moskou echter wordt dit ongepolijst taalgebruik, juist gezien de felle tegenreacties, wel héél goed begrepen.

Nico Snijders, Eindhoven

Mond houden, zo niet volgt ontslag

Klokkenluiders komen er meestal niet goed van af. Ze maken (vermeende) misstanden openbaar en dat wordt vaak niet in dank afgenomen door betreffende instanties. In dit geval de gemeente Eindhoven (ED 21-3). Omdat medewerkers van de gemeente nogal losjes omgaan met het vertrekken van subsidies heeft hij dit al diverse keren aangekaart. In het verleden zijn vanwege bezuinigingen bij de gemeente een aantal medewerkers ontslagen. Niet ongebruikelijk, maar wel vreemd dat op een later tijdstip externe krachten weer worden ingevlogen. Tegen een hogere vergoeding. Over bezuiniging gesproken! Deze externe krachten kunnen makkelijker misstanden aankaarten omdat ze niet in vaste dienst zijn. Ze worden geacht gewoon hun werk te doen en hun mond te houden. Dat is ook de mening van de gemeente. Zo niet volgt ontslag. Ook in Eindhoven blijkt nu weer. Toch goed dat sommigen zich niet in een hoek laten drukken en (mogelijke) misstanden melden.

Lucien Brouns, Eindhoven

Opkopen, oppoetsen, verpatsen; oprotten

Onder de titel ‘Opkopen… oppoetsen… verpatsen’ werd ik weer eens wakker geschud (Commentaar 22-3). De treffende alliteratie genereerde bij mij het woord ‘oprotten’. Dit om te benadrukken dat de werknemers van Fokker voor een asociale keuze worden gesteld door een rotte truc van Melrose (gesteund door de gemeente Papendrecht)! Waar is de tijd gebleven dat de werknemer als mens in hoog aanzien stond en de aandeelhouder ook een graantje mee mocht pikken als laatste in de rij van ‘stakeholders’? Inmiddels is de werknemer tot kostenpost gereduceerd en de aandeelhouder tot heilige koe! Bovendien is geld, oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel om te kunnen ruilen, gedegradeerd tot ‘oppotmiddel’ dat de macht kan versterken om ‘oprotmiddelen’ te bedenken en uit te voeren. Wie is nog bij machte om een stokje te steken tussen de spaken van de Melroses en Blackstones van deze wereld? Maar waar maak ik me hier eigenlijk druk over, terwijl Oekraïne in brand staat? Je zal maar ergens aan de grens met Rusland wonen en geconfronteerd worden met de oliemacht van Poetin! Waar is de tijd gebleven dat ik het nog vanzelfsprekend vond dat wij hier voortaan zouden kunnen leven in een wereld van vrijheid, vrede en welzijn voor iedereen?

Sjoerd Hoekstra, Nuenen