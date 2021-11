Lezersbrieven | Geef na vaccinatie korting op zorgpremie | Laat Muziekcentrum reële huur betalen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 26 november in de krant verschenen.

Geef na vaccinatie korting op zorgpremie

Waar velen zich mee bezig houden is de vraag hoe we mensen die nog niet gevaccineerd zijn kunnen verleiden om alsnog de prik te halen. Beter voorlichten en een goede communicatie natuurlijk als eerste. Maar daarmee lijken we het maar niet te redden. Vaccinatie verplichting is niet aan de orde. Maar wel verstandige keuzes belonen. Als we ons op verantwoorde wijze gedragen, zoals een gezonde lifestyle en sporten, leidt dat bij sommige verzekeraars tot korting op de aanvullende zorgverzekering. Dit zou bij een vaccinatie ook kunnen. Het staat immers niet ter discussie dat gevaccineerden minder kans op herbesmetting hebben, minder ziek worden en dit leidt tot minder IC opnames. Met andere woorden gevaccineerden brengen minder zorgkosten met zich mee en zijn dus voor de zorgverzekeraar goedkoper. Daar kan je dan toch wat tegenover stellen?

Hein van der Reijden, Veldhoven

Boe en bah, maar black friday moet doorgaan

Black Friday, welke idioot heeft dat ooit bedacht? Kopen, kopen, kopen, want we hebben nog niet genoeg! Zoveel armoede zal er dan wel niet zijn als het hele kuddevolk er weer op uit trekt. In Den Haag hadden nog niet bedacht hoeveel besmettingen dat weer oplevert, want jongens, Black Friday moet doorgaan! Ze roepen boe en bah over al die duurzaamheid en stikstofuitstoot maar het produceren van veel rommel die je eigenlijk niet nodig hebt moet doorgaan!

Marijke v.d. Broek, Eindhoven

Geen grote schade met legaal vuurwerk

De stelling over het verbod op vuurwerk (Opinie 23-11) is misleidend. Natuurlijk wil ook de echt vuurwerkliefhebber niet het slachtoffer worden van zijn eigen vuurwerk of die van andere. Er zal dus meer moeten worden gedaan aan preventie zoals een veiligheidsbril dragen en geen brandbare kleding of jas met capuchon. Dit met een campagne want blijkbaar zijn er mensen die dit elk jaar vergeten. Vuurwerkslachtoffers vormen maar een klein percentage van de bezoekers van de spoedeisende eerste hulp. Verder zorgt legaal Nederlands consumenten vuurwerk niet voor grote schades, aangezien rotjes, vuurpijlen en singleshots ook al verboden zijn sinds 2019. Dat mensen illegaal vuurwerk misbruiken voor rellen en andere verkeerde zaken staat los van het consumenten vuurwerk.

Rob Janssen, Asten

Laat het Muziekcentrum reële huur betalen

Toen in de jaren 1991/’92 een keus gemaakt moest worden over de financiering van het in aanbouw zijnde muziekcentrum, is die keus gemaakt na uitgebreid marktonderzoek en het ruim inwinnen van adviezen.

Bij het maken van die keus speelde duidelijk de voorafgaande periode van zeer hoge rentes op de kapitaalmarkt mee. Nu, na bijna 30 jaar, blijkt die keuze bepaald niet de beste geweest te zijn. Het zij zo, mensen kunnen fouten maken, ook gemeentebesturen kunnen dat. Maar het voortdurende geklaag van het huidige gemeentebestuur over de opgelopen tekorten bij het muziekcentrum veroorzaakt door de keuze van bijna 30 jaar terug, wordt bijna potsierlijk. De kern van de zaak is dat de gemeente de keuze heeft gemaakt en dat de gemeente als enige aandeelhouder de consequenties van het handelen van zijn voorganger voor zijn rekening dient te nemen.

Het filosoferen over een nieuw muziekcentrum als onderdeel van een KnoopXL is luchtfietserij, want - indien realisatie echt overwogen wordt - onbehoorlijk en onverantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Een dergelijke nieuwbouw zal vele miljoenen duurder uitvallen dan het gewoon voor gemeenterekening nemen van de huurschuld.

Toch is de oplossing eenvoudig: maak dat wat de gemeente contractueel moet betalen aan CBRE los van wat het muziekcentrum aan huur zou moeten betalen. Bereken een reële huur aan het muziekcentrum zodat dit zich verder kan ontwikkelen. Het gat dat in de begroting dat op die manier ontstaat moet door het gemeentebestuur zelf opgelost worden.

Maar ga niet over tot het ontwikkelen van een groot nieuw muziekcluster dat de gemeenschap vele, vele miljoenen extra zal kosten. Of is het handelen van Den Haag besmettelijk? De Anton Philipszaal werd destijds ten voorbeeld gesteld aan wat er in Eindhoven zou moeten komen, nu is die zaal alweer enkele jaren terug afgebroken, nog geen 30 jaar oud.

Ben van Veelen, ex-wethouder van Eindhoven

Jarenlang bezuinigen op welzijn, jongerenwerkers en de wijkagent

Wat een spierballentaal slaan ze toch uit, Ferd, Mark en Hugo. Erg overtuigend allemaal richting die relschoppers die diverse binnensteden hebben gesloopt. En goed hoor, Mark en Hugo, om de schuld van de stijgende coronabesmettingen wederom bij het volk te leggen. Lekker makkelijk.

Misschien moeten jullie de hand eens in eigen boezem gaan steken. Jarenlang bezuinigen op welzijn, jongerenwerkers en de wijkagent. Jarenlang bezuinigen op zorg en het ene ziekenhuis na het andere sluiten en matige arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers. Jarenlang bezuinigen op onderwijs, waardoor mensen het vak van leraar niet meer willen doen en een studie in de verpleging of medicijnen uit zicht is voor velen.

Goede leiders geven het goede voorbeeld. Een liegende premier, een feestende Ferd tijdens zijn huwelijk en een schaatsende Wopke terwijl de rest thuis moet zitten, zal zeker niet helpen. Ook de toeslagenaffaire was geen goede reclame voor een overheid die betrouwbaar zou moeten zijn. Helaas zullen we jullie bij het volgende kabinet weer op het bordes zien staan, beschamender kan het bijna niet.

Deze crisis is een stresstest voor menig samenleving. We zijn glansrijk gezakt. Besef dat heel goed leiders in Den Haag, voordat je anderen de schuld geeft van bijvoorbeeld niet vaccineren en het niet aan regels houden. Dit is een boomerang die nu keihard terugkomt. Als jullie nog enig zelfrespect hebben dan stoppen jullie accuut met de formatie en worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Cor de Vaal, Eindhoven