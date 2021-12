Lezersbrieven | Geef snel ‘besmette’ schilderijen terug | Fusie PvdA en Groenlinks kan afkalving tegengaan

Boete gaat naar de belastingbetaler

De belastingdienst krijgt een miljoenenboete. Nu kan een dienst zelf niets. Dus medewerkers zijn verantwoordelijk. Worden zij nu persoonlijk aangeslagen en/of worden ze vanwege overtredingen veroordeeld of ontslagen? Zo niet, dan worden wij als belastingbetaler dus alleen verantwoordelijk voor die boete!

Jean Peeters, Eindhoven

Beginnend leraar voor 10,5 mnd betaald

Ik zou bijna medelijden krijgen met onderwijsorganisaties die een dure uitzendleraar inhuren om hun vacatures op te vullen (ED 7-12). Ware het niet dat zij zelf ook vaak boeven zijn en mede de oorzaak van onvervulbare vacatures. Het is al bijna standaard beginnende docenten een contract aan te bieden voor september tot half juli. Inderdaad, een vol jaar werken, maar slechts 10,5 maand betaald krijgen. Dit is in strijd met de wet, want vakantierecht dat je opbouwt hoort gewoon uitbetaald te worden, maar scholen hebben daar maling aan. Als de uitzendorganisatie een beginnend leraar wél een vol jaar betaalt voor een heel jaar werken, dan is het voor de aspirant-docent makkelijk kiezen bij wie zij wil gaan werken. Dat zijn dus niet de scholen zelf.

Martin Boerman, Geldrop

Geef snel ‘besmette’ schilderijen terug

Roofkunst blijft roofkunst, of je het zorgvuldig onderzoekt of niet. Jaren wordt er over teruggave van twee schilderijen in het Van Abbemuseum gesteggeld en het oponthoud wordt nu verweten aan beperkte capaciteit van de restitutie commissie. Houdt toch op met dat gezeur en neem een voorbeeld aan Amsterdam. Die gemeente geeft ‘besmette’ schilderijen terug en zit niet te wachten op behandeling van commissies. Het is zeker niet in het belang van de kunstwereld en in het bijzonder het Van Abbemuseum om kunst te bezitten waar en sterk luchtje aan kleeft.

Ben Geerts, Eindhoven

Laat zien wie in de 2e kamer tegen 2G is

Minister de Jonge durft het 2G beleid niet in de 2e kamer te brengen omdat hij geen meerderheid verwacht. Breng toch in en laat weten welke partijen er tegenstemmen en dus mede verantwoordelijk zijn voor de overvolle Ic’s! De horeca doet zijn uiterste best om het ongemak, het gevaar dat corona met zich meebrengt in te perken, maar 2G zit er niet in! Dat de opnames in de Ic’s met 80 % kunnen dalen bij invoering, dat wordt niet meegewogen. Alles om 17.00 uur dicht, horeca gaat sluiten omdat het niet meer te doen is.

Jan Koens, Eindhoven

Kritische noot bij handelwijze Syriërs

Ik heb me gestoord aan de ‘tone of voice’ van het artikel over zes Syriërs in Budel (ED 6-12). Jonge, gezonde Syrische mannen die dankzij illegale handelingen hun land ontvlucht zijn en nu in Budel zitten. De vanzelfsprekendheid dat er voor hen gezorgd moet worden en dat er ook snel een woning beschikbaar zal zijn is op een tenenkrommende manier beschreven. Dit draagt niet bij aan het begrip voor ECHTE oorlogsslachtoffers. In het artikel geen kritische noot bij de handelwijze van de heren noch bij die van de smokkelaars. Waarom is ze niet gevraagd waarom ze 7 jaar na het uitbreken van de oorlog in Syrië hun land niet willen gaan heropbouwen?

Jules Hoovenkamp, Eindhoven

Meer geld voor met de handen werken

Werknemers die met hun handen werken moeten meer loon krijgen, zo wordt gezegd. Maar in mijn ogen moet er een cultuur omslag komen. We zien nog steeds dat medewerkers van kantoor een hoger aanzien hebben dan de productie arbeider. Dit noemen we klasse justitie en zolang we dit niet veranderen zal alleen geld dit probleem niet veranderen. Er moet meer het idee komen dat we samen de klus moeten klaren. daarna zal er een nivellering ronde gemaakt moeten worden en nadien horen lonen niet meer in procenten omhoog te gaan maar in geld. Iedereen er evenveel bij per jaar omdat voor een ieder de inflatie even hoog is.

Wil Vermeulen, Knegsel

Fusie PvdA en Groenlinks kan afkalving tegengaan

De tijd van slappe kopjes koffie is voorbij, zei Lilianne Ploumen tijdens de presentatie van het oppositieakkoord van PvdA en GroenLinks. Dat wekte verwachtingen, maar die maakt het document niet waar.

Het oppositieakkoord bevat, na een 2 pagina tellende inleiding, 15 programmapunten, op hoofdlijnen en daarmee vager dan de teksten van de verkiezingsprogramma’s van de 2 partijen. Het gaat niet in op de wijze waarop de partijen werken aan de realisatie ervan. En evenmin op hoe de fracties daarvoor gaan samenwerken. Het woord fusie komt al helemaal niet voor in de tekst, want, aldus Jesse Klaver in Nieuwsuur, daar gaan wij als fracties niet over.

De partijen moeten nu besluiten om te werken aan een fusie. Dat is de enige manier om de afkalving van beide linkse partijen tegen te gaan. Alleen dan kan er een grotere partij links van het midden ontstaan die een wezenlijke rol kan spelen bij de grote problemen die we kennen op gebied van milieu en ongelijkheid.

De eerst stap daarheen zou een samengaan van de fracties van beide partijen in beide kamers kunnen zijn (eventueel via een uitspraak daarover van de partijcongressen). Dat kan nu al. Dat zal de slagkracht van de combinatie vergroten en de kans dat ze vanuit de oppositie invloed kunnen hebben, zeker bij een kabinet dat geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, vergroten. En de kans om tegen elkaar uitgespeeld te worden verkleinen.

Daarnaast moet nagedacht worden over de vraag hoe links weer aantrekkelijk kan worden voor een grotere groep kiezers. Om te beginnen de traditionele kiezers van PvdA en GL. Want je moet immers vaststellen, dat veel mensen vanuit hun belang als werknemer, student, pensionado, uitkeringsgerechtigde of (groot)ouder beter uit zijn bij deze partijen dan bij VVD of PVV. Maar het verhaal komt nu niet over, dat vraagt aandacht.

Een grote linkse partij moet zo een alternatief worden voor het zittende kabinet. Of wordt de deur open gezet voor nog meer stemmen op kleine partijen?

Bert Willemsen uit Eindhoven was raadslid en afdelingsvoorzitter van Groenlinks