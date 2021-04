Lezersbrieven | Geen vrijbrief voor knuffel voetballers | Eindhoven is stad van kenniswerker én volksbuurten

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 15 april in de krant verschenen.

Geen vrijbrief voor knuffel voetballers

De kop op de voorpagina ‘Coronazelftest geen vrijbrief voor knuffelen’ (ED 12-4) had beter op het sportgedeelte kunnen staan. Daarop krijgt Cody Gakpo een knuffel van Donyell Malen. Allebei een coronaboete!

Toke de Vries, Gemert

Oog van het paard dat troost geeft

Laat ik eens mijn waardering uitspreken voor Jos Kessels. Wat een ontroerend stukje over het oog van het paard Peyo dat een kankerpatiënte en haar kind troost biedt (ED 13-4).

Jean Peeters, Eindhoven

Geen garantie maar wens 80 te worden

Wat een deprimerend stukje van Gonnie van der Vorst (Brieven 13-4). Volgens haar lijkt het dat mensen boven de 60 een garantie willen om 80 te worden. Ze verwijst naar een oude cultuur van ‘heengaan’ bij Tibetaanse bergvolkeren. Wanneer men ziek en oud wordt vertrekt men naar een berg om afscheid te nemen van het leven.

Nou ik ben 75 jaar en sta nog volop in het leven en doe al 60 jaar vrijwilligerswerk. Ik hoop dat ik met mijn kwaaltjes hier en daar nog veel ouder mag worden, met hulp van dokters en ziekenhuizen. Daar heb ik volgens mij recht op, ik ben namelijk een mens van vlees en bloed. Maar als deze mevrouw dat wil zal ik haar de weg naar een berg wijzen, als zij die leeftijd heeft bereikt. Ik stel voor dat ze naar de Gulberg in Nuenen gaat, misschien kan ze dat nog net redden vanuit Geldrop.

Willie Pluijm, Best

Geen vrijbrief voor knuffel voetballers

De kop op de voorpagina ‘Coronazelftest geen vrijbrief voor knuffelen’ (ED 12-4) had beter op het sportgedeelte kunnen staan. Daarop krijgt Cody Gakpo een knuffel van Donyell Malen. Allebei een coronaboete!

Toke de Vries, Gemert

‘700 voetbalvelden natuur erbij’ is onzin

Oppervlakte wordt gemeten in vierkante meters en grotere oppervlakten in are, hectare enz. Hebben we allemaal geleerd op de basisschool. In de krant blijven jullie ‘voetbalvelden’ gebruiken (ED 14-4) terwijl die niet eens een vaste maat hebben.

Martien van de Ven, Eersel

Situatie Qatar niet met de onze vergelijken

Waarom wel over dit onrecht en niet over onrecht daar en toen? Dat is de reactie (Opinie 13-4) van Lambert Verhoeven op mijn eerdere bijdrage over het WK Qatar. Het bagatelliseren van de situatie, het erop wijzen dat hier in Nederland ook van alles mis is, en dat Amnesty geen boycot bepleit, ze passen in het reactiepatroon.

Verhoevens kanttekening bij het aantal doden is in zoverre terecht dat het er waarschijnlijk veel meer zijn. Hij stipt ook aan dat de autochtonen het goed hebben in Qatar. Die paar duizend inwoners hebben inderdaad oliedollars en privileges zat, dit in uiterst schrille tegenstelling tot de vele duizenden arbeidsmigranten. Verhoeven ‘wil geen aandacht afleiden’ en ‘je mag het misschien niet vergelijken’, maar doet niets anders.

Het klopt, ook in Nederland is van alles mis. Maar hier komt het aan het licht en kun je een ‘corrupt regime’ wegstemmen. Wie het verschil in politiek systeem en tussen arm en rijk in Nederland vergelijkt met de situatie in Qatar is alle gevoel voor verhoudingen kwijt.

Hein Meurs, Eindhoven

Eindhoven is stad van kenniswerker én volksbuurten

Eindhoven is een stad van én voor wereldburgers schreef Robert de Greef, bestuurslid van EHVXL (Opinie 6-4). Het artikel bevat kronkelredeneringen, misvattingen en curieuze argumenten. Zo signaleert hij dat ‘personen zónder direct eigenbelang zich uitspreken tegen de bouwplannen’ en voegt eraan toe dat zij daarmee het collectieve belang schaden. Dat is de wereld op zijn kop. Ook ‘bemoeiallen’ die buiten het Centrum wonen kunnen goede argumenten inbrengen, bijvoorbeeld over de impact van extreme hoogbouw op de leefbaarheid van de Binnenstad.

Verder suggereert hij dat tegenstanders van XXL in de Binnenstad ten onrechte de woonwensen en -belangen van gewone Eindhovenaren vooropstellen en het economisch belang van expats miskennen. Er zijn ontegenzeggelijk veel inspanningen nodig om deze kenniswerkers te herbergen. Maar dat zou door de hele Brainportregio gedaan moeten worden. Intussen is het wel zo dat buitenlandse kenniswerkers - mede door de absurde huurstijgingen - voor veel verdringing zorgen van woningzoekenden met minder inkomen.

Is Eindhoven groot geworden door wereldburgers? Jazeker, zonder mensen met een open blik op wetenschap en toekomst - denk bijvoorbeeld aan Hendrik Casimir - had Philips nooit kunnen doorgroeien. Maar evenzeer waren Philips en Eindhoven nooit groot geworden zonder de ‘binnenlandse’ arbeidsmigranten uit verarmde streken zoals Drenthe. Dat waren zeker geen wereldburgers.

Moet Eindhoven een stad zijn voor wereldburgers? Het lijkt ons beter oog te hebben voor een stad die zich voortbeweegt langs twee sporen: het Eindhoven van de kenniswerkers die deel uitmaken van de onstuimig gegroeide Brainport-economie en het Eindhoven van mensen in de volkswijken die daarvan veel minder profiteren. Ook hun belangen tellen mee. We moeten een stad zijn voor iedereen, vaste bewoners en nieuwkomers, hoog- en laagopgeleid.

Tenslotte, om de zuiverheid van het debat te bewaren zou het goed zijn als De Greef verdachtmakingen aan het adres van zijn opponenten - waaronder het aanwakkeren van angsten en stereotyperen van buitenlanders - achterwege zou laten. En niet net doen of tegenstanders geen hoogbouw willen ‘omdat ze niet van hoge gebouwen houden’. Zij staan open voor de zorgen van bewoners in de Binnenstad. Het collectieve belang wordt daarmee juist gediend en niet geschaad, zoals hij beweert.

Kathelijne de Koning en Peter van Opbergen zijn verbonden aan de Stichting Beter Eindhoven.

Lierop lijdt niet alleen bij omleiding hoofdroute onder doorgaand verkeer

Het ED maakt melding van de problemen die inwoners van Lierop ondervinden door veel en vaak hard rijdend doorgaand verkeer (ED 14-4). Dit omdat de Steemertseweg vanwege werkzaamheden is afgesloten.

Als iemand die klachten kan begrijpen, zijn wij het wel. Als bewoners van de Van Dongenstraat worden wij al vele jaren dag in, dag uit geplaagd door het doorgaand verkeer. En ook wij wonen in een zeer smalle straat, waar twee grotere voertuigen alleen langs elkaar kunnen als ze het trottoir gebruiken (wat dan ook dagelijks gebeurt). Bovendien staan de huizen hier dichter op de straat dan waar ook in Lierop. Het verkeer dendert op anderhalve meter aan de gevels voorbij, met alle overlast die daarbij hoort.

Alle pogingen om structureel een andere oplossing te krijgen zijn op niets uitgelopen. Het bleef bij niet nagekomen raadsbesluiten om het dorp verkeersluw te maken. In de politiek hoorden we: ‘een dorp zonder verkeer is een dood dorp’. Alsof verkeer dat alleen door het dorp heen rijdt een zegen is, in plaats van een enorme aantasting van de leefbaarheid. Lierop zou een veel aangenamer dorp worden als het niet door een drukke verkeersweg werd doorsneden.

Voor de goede orde: wij hebben er nooit voor gepleit het dorp ontoegankelijk te maken. We willen er alleen het verkeer weg hebben dat er niet hoeft te zijn, dat aan de ene kant het dorp inrijdt en aan de andere kant weer eruit. Tal van dorpen en kleine kernen in de omgeving zijn door allerlei ingrepen intussen al verlost van gelijksoortige overlast. Daar heeft men de zaak wél serieus genomen.

Johan Otten en Frank Verkroost, Lierop

Beter stem op nieuwe partij dan niet stemmen

In het Commentaar (ED 10-4) een analyse dat machteloze partijtjes het parlement verzwakken en de roep om invoering tot een kiesdrempel. Terwijl in de bijlage Z van dezelfde krant een artikel staat met als kop “Het definitieve einde van de ‘oude’ politiek”.

Dat kiezers onvoldoende vertrouwen hebben in de gevestigde (en ja, daarom grote) politieke partijen is al langer bekend. Dan kun je, zoals bij de verkiezingen circa 20% van de kiezers doen, thuisblijven, of je stemt op een nieuwe partij. Dat die dan niet gelijk met veel zetels in de Tweede Kamer verschijnt is jammer, maar op zich niet vreemd. Zou het wel gebeuren zoals in 2002 (toen al!) met de Lijst Pim Fortuyn (26 zetels!) dan biedt dat geen garanties.

Gun nieuwe partijen de kans om zich te bewijzen en te groeien. Als er bij 50Plus geen ruzie was geweest was deze partij mogelijk, volgens de peilingen, wel op tien zetels uit gekomen. Dat er nu zo veel nieuwe partijen bijgekomen zijn is toch een duidelijk signaal dat de kiezer zoekende is. Wat meer respect voor de kiezer zou op z’n plaats zijn.

Ook het uitsluiten van bijna 2 miljoen kiezers is niet wat je verwacht in een democratie. Vreemd is wel dat met name radicaal-rechtse partijen uitgesloten worden terwijl radicaal-linkse partijen (die samen minder kiezers trekken) niet uitgesloten worden. Terwijl Nederland toch vooral rechts gestemd heeft.

Dat kleine partijen ook invloed hebben toont de regeringsdeelname van de ChristenUnie wel aan. Met vijf zetels toch geen grote partij. Dan is het verschil met bijvoorbeeld JA21 (of Volt) niet groot. En als zo’n partij dan ook nog voldoende zetels in de Eerste Kamer heeft (zoals bijvoorbeeld JA21) kan het mogelijk een meerderheidsregering opleveren.

Peter de Groot, Eindhoven