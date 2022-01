Lezersbrieven | Gejank na balletje wel of niet over de zijlijn | Liever niet alleen recepten zonder vlees

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 25 januari in de krant verschenen.

Gejank na balletje wel of niet over de zijlijn

Net als velen onder voetbal kijkend Nederland heb ik me geërgerd aan het balletje wel of niet over de zijlijn. De mate van ergernis wordt mede bepaald door welke bril je kijkt. Ik wil me niet mengen of de bal nu wel of niet uit was maar wel om het gejank daarna. Het onrecht wat de benadeelde club aangedaan is en wat dit financieel voor consequenties kan gaan hebben. Hopelijk gaan we vanaf nu een schone sport zien en zijn we af van de schwalbes en matenaaierijen. Spelers gaan vanaf nu hopelijk niet meer vals spelen, niet meer theatraal liggen als ze niet geraakt worden of protesteren als ze zelf de bal uit geschoten hebben.

Toon van Gemert, Valkenswaard

PSV gelijkspel en Poetin de terugtocht

Terwijl we in spanning zitten over wat Poetin besluit met betrekking tot Oekraïne, worden we met brood en spelen afgeleid: de topper PSV-Ajax. Gaat hij binnenvallen met het Russische leger? Wat zijn dan de gevolgen voor Europa en onze energievoorziening? Op het journaal zien we detailbeelden van het aan de grens opgebouwde leger, de omvang en samenstelling. Alles haarfijn. En tegelijk worden we woedend over het feit dat de overwinningsgoal van Ajax niet had mogen vallen. Want iedereen die de detailbeelden zag van de bal bij de zijlijn stelde vast dat die er 100% over heen was en PSV een ingooi verdiende in plaats van de tegengoal. Wat is waar? In ieder geval verdiende PSV een gelijkspel en verdient Poetin de terugtocht.

Wim Raaijmakers, Helmond

Liever niet alleen recepten zonder vlees

Als tegenhanger op de lezersbrief ‘Liever geen recepten met vlees meer’ (ED 22-1) deze brief. Een krant moet er voor iedereen zijn. Voor Catherina Bongers uit Eindhoven die blijkbaar geen vlees eet, maar ook voor mij, ik vind vlees erg lekker. Ik zou het onbehoorlijk vinden als het ED geen vleesrecepten meer zou plaatsen. Dat levert alleen maar meer polarisatie op. Dus ga vooral door met het plaatsen van vlees- en andere recepten. Vandaag staat er een recept voor koekjes van banaan met havermout en kokos. Lijkt me erg lekker. Als toetje bij de koffie na een heerlijke biefstuk.

Gerard Willems, Valkenswaard

Zelfspot, humor en kritische vragen

Met veel plezier lees ik wekelijks de column van Rob Scheepers in de zaterdagkrant. Zelfspot, humor, kritische vragen stellend en nooit beledigend. Voor mij de ingrediënten voor een goede column. Zijn bespiegelingen van de coronamaatregelen en beslissingen rondom de lockdown vindt ik een verademing. Hij weigert negatief te worden zegt hij in de laatste column, nou Rob dat ben je ook niet. En dat is precies wat mij in jouw bijdrage zo aanspreekt. Rob, blijf vooral schrijven en dankjewel voor een wekelijkse glimlach op mijn gezicht.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Deurne stop met machtsspelletjes

Het uitgebreide interview met Mark Boerekamp (ED 22-1) heb ik met verbijstering gelezen. Na de welbekende hagelstorm op 23 juni 2016 had hij iets anders aan zijn hoofd dan de afspraak met de gemeente Deurne om zijn garage op tijd ontruimd te hebben. Zijn inzet als brandweerman bij de hagelstorm werd door vele burgers vast meer gewaardeerd dan door de gemeente. Hij moest direct zijn pand verlaten, terwijl jaren daarna de grond brak heeft gelegen. Laat de politiek stoppen dit soort machtsspelletjes te spelen en meer oog hebben voor het menselijke.

Tom Peeters, Eindhoven

Overtreden van wet en Nederlands spreken

Gelezen in het ED van vrijdag 21 januari: De gemeente Eindhoven overtreedt willen en wetens de wet over ‘strafkorting’ voor bijstandsgezinnen. Studenten van de TU/e mogen niet in het Nederlands met elkaar praten. Wat zijn we in Nederland toch diep gezonken.

Peter de Groot, Eindhoven

Generaal Napoli-jhon de Mol’aparte

Stratego, dat gevoel had ik al lang bij de Mol en consorten. Aan het hoofd heb je Napoli-jhon de Mol’aparte als de generaal. De Mol heeft ook maarschalkjes. Zus, zwager, zoon en al zijn andere onderdanen die tot het de Mol Rijk behoren. Daarna komen de pionnetjes. Het succesvolle programma De Voice of Holland, de voice kids, en de seniors is een super concept. De coach heeft meer met de ene deelnemer dan met de andere. Dat is logisch en menselijk. Maar daarna komt een ander plaatje boven. Wil je verder komen, dan kan ik je een handje helpen. Maar ik verwacht ook wat handjes terug. Letterlijk en figuurlijk. De generaal keek neerbuigend naar zijn pionnetjes, het is allemaal buiten zijn weten om gebeurd. Maar gelukkig heeft hij zijn eigen vrouwen nog met de slogan: ‘Beste John, HET LIGT NIET AAN DE VROUWEN’ Groet, de vrouwen uit je bedrijf. Game over.

Els van Loon, Geldrop

Bij smeerkezerij mag inderdaad niks meer

Ik had de neiging te denken dat de aandacht aan de smeerkezerij bij The Voice wel wat minder kon. Tot ik in het winkelcentrum in mijn woonplaats notabene een vrouw luidkeels hoorde verkondigen dat ‘tegenwoordig ook helemaal niks meer mag’. Ga alsjeblieft door met deze aandacht en blijf vooral uitleggen dat op dit vlak inderdaad niks meer mag!

Jet van Oosterhout, Asten