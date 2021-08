Lezersbrieven | Gemeente op schreden terug over Vonderweg | Als je naar PSV gaat moet je Duits kennen

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 10 augustus in de krant verschenen.

Niet 7de maar 1ste op medaillespiegel

Kijkend naar de eerste 7 plaatsen van de medaillespiegel staat Nederland op een mooie zevende plaats. Wanneer je die medailles verdeelt over de aantallen inwoners van die landen, zie je toch een ander plaatje en waardoor de trots op Nederland alleen maar kan groeien. Nederland staat ten opzichte van die 7 landen echt op de eerste plaats met op iedere 486.111 inwoners een medaille. Australië volgt met 543.478 en Groot-Brittannië met 1.000.000 inwoners per medaille.

Michel Wenting, Helmond

Talent en geld bepalen medaillestand

Ik ben trots op onze Nederlandse medaillewinnaars. Hup Nederland! Talent en geld bepalen de stand in het medailleklassement. Hoe meer inwoners hoe meer medailles (Nederland 2,1 per miljoen inwoners) maar ook hoe hoger het nationaal inkomen hoe meer medailles. Daarom petje af voor Nieuw-Zeeland (4 per miljoen) en San Marino ( 3 medailles met 34.000 inwoners). Nederland, het kan beter.

Han Reijnen, Stiphout

Ajax spartelend op de grasmat

PSV legt Ajax met fantastisch voetbal spartelend op de grasmat. Een regelrechte afgang van de Amsterdammers en een glorieuze overwinning van de Eindhovenaren, met Madueke als ster van de wedstrijd. Met vier nul winnen van Ajax is een fantastische opsteker en dat belooft nog veel voor de komende competitie.

Ben Geerts, Eindhoven

Gemeente op haar schreden teruggekeerd

De sloop van het Karkas aan de Vonderweg in Eindhoven is vrijwel gereed. Bewoners van de Lichtstraat hebben op 7 juli via een petitie aan wethouder Yasin Torunoglu laten weten afvoer via de Lichtstraat niet te accepteren. In de dagen daarna is er via overleg met de wethouder en ambtenaren toegezegd dat het alternatief via de Vonderweg zou worden onderzocht.

Eergisteren kregen de bewoners van de gemeente te horen dat dat het sloopafval inderdaad via de Vonderweg zal worden afgevoerd. Dat is een mooie uitkomst. Tevens heeft de gemeente duidelijkheid gegeven over de routes van het bouwverkeer de komende jaren. Dat betreft de Victoriatoren, nieuwbouw op het TAC-terrein, de nieuwbouw op de plaats van het karkas, de sloop van het LAC bij het Lichtplein en de aanleg van het Victoriapark. Veel van dat verkeer zal ook via de Vonderweg gaan, een deel via Gagelstraat/Mathildelaan en een deel via de Lichtstraat. Ook dat neemt veel zorgen weg. Het is goed dat de gemeente laat zien op haar schreden te kunnen terugkeren en oor heeft voor oprechte zorgen van omwonenden.

Peter van Opbergen, Eindhoven

Als je naar PSV gaat moet je Duits kennen

Na afloop van een voetbalwedstrijd wil een speler of trainer weleens emotioneel reageren voor de camera. Dat levert mooie TV op. De laatste tijd gebeurt dit niet vaak meer. Met dank aan de mediatraining. Als interviewer is het dan je taak de juiste vragen te stellen, liefst in de moedertaal van de speler. De speler voelt zich dan comfortabeler en is eerder geneigd meer te vertellen. Als je naar PSV wordt gestuurd is het belangrijk dat je dan ook de Duitse taal beheerst. Voor ervaren verslaggevers van de publieke omroep zoals Joep Schreuder en Frank Snoeks is dat geen probleem, maar het valt me op dat de jongere garde de taal van onze grootste handelspartner niet meer machtig is. Bij betaalzender ESPN wordt Roger Schmidt nooit in het Duits ondervraagd evenals bij de commerciële zenders RTL, SBS en Veronica. Zelfs de medewerkers van PSV-media hoor je niet in het Duits. Bij Studio Sport veel vaker, waardoor het gesprek aanzienlijk meer inhoud krijgt. In het Engels wordt het gesprek gauw oppervlakkig en krijgt het geen diepgang. Ondertussen wemelt het van de praatprogramma’s waarbij spelers op de hak worden genomen. Laten we dit ook doen voor journalisten die hun talen niet spreken!

Mario van der Linden, Oirschot

Complottheorie uit overlevingsdrang

Bij nepnieuws zijn de achterliggende mechanismes gelijk aan die van reclame. Dat ben ik eens met Bob Fennis (ED 7-8). Vanuit de evolutie zijn wij getriggerd op het zeer snel vormen van een mening, nodig om te overleven. Elk mogelijk scenario wordt onderzocht en aangedikt. Hierdoor zijn we vatbaar voor complottheorieën. Nu in onze moderne tijd worden we overspoeld met negatieve berichten. Al tijdens het lezen vormen we een bevooroordeelde mening. Razendsnel zoeken we in ons geheugen naar een relatie naar een al dan niet geconstrueerde soortgelijke ervaring. Deze mogelijk nieuwe geconstrueerde relaties worden wederom opgeslagen in ons geheugen. Zie je wel, had ik het niet gezegd. Zo ontstaat een complottheorie. Voor de remedie lees het boek ‘Anti-informatie’. ISBN 978940361965

Laurens van Lieshout, Mierlo