Lezersbrieven | Geplande toren maakt Eindhoven de lelijkste | Vertrouwenskloof tussen burgers en politici

EINDHOVEN - Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 20 april in de krant verschenen.

Geplande toren maakt Eindhoven de lelijkste

Boven de Schellensfabriek aan de Vestdijk in Eindhoven komen 330 woningen in een gebouw bestaande uit twee blokken verbonden met een brug erboven (ED 16-4). Als dit plan doorgaat langs die prachtige Dommel, mogen we definitief op numero uno op de lijst van lelijkste stad van Nederland. Zo’n architect moet een dwangbuis krijgen.

Lisonne v. Kempen, Eindhoven

Knoop in de maag van Koningsdag

De opzet van Koningsdag om als koning dichter bij gewone burgers te staan gaat in Eindhoven dit jaar niet op. Hoe valt het te rijmen dat de koninklijke familie mag reizen en de gewone burger zijn kinderen en kleinkinderen alleen maar via skype kan zien? En dan heb ik het nog niet over de kosten die in de miljoenen lopen. Hier krijg ik een knoop van in mijn maag. Want of de gewone burger de koninklijke familie ziet vanuit de high-tech campus of vanuit een paleistuin op televisie dat maakt weinig uit. Ik denk dat nu de verkeerde keuze is gemaakt en de afstand tussen de koninklijke familie en de burgers niet kleiner maar juist groter wordt.

Annelies van Wandelen, Eindhoven

Waarom geen fieldlab verpleeghuisbewoners

Met stijgende verbazing en toenemende ontzetting zie ik het aantal testevenementen en zogenaamde fieldlabs in hoog tempo toenemen. Het Covid- virus waart nog steeds zorgwekkend en onvoorspelbaar rond. We hebben nog steeds te maken met een hoog aantal besmettingen en vele ziekenhuisopnames. Het ingezette beleid lijkt gebaseerd op de angst de sociale druk van een bepaalde groep mensen niet te kunnen hanteren met de aankomende zomer in zicht. Waarom steeds toegeven aan het gedrein van een groep mensen? Een groep die slechts beperkingen met niet al te grote impact ondervinden. Waarom geen fieldlab voor verpleeghuisbewoners, die in de eerste lockdown opgesloten werden, die nu bijna allen gevaccineerd zijn? Een uitje naar de Keukenhof, een boottochtje?

Deze mensen gaan niet naar een festival, een voetbalwedstrijd, de kroeg of het oranjefeest in Breda.

Alice Rijk, Gerwen

Eerst biologisch en dan kiloknallers; hypocriet

Op Facebook begint Albert Heijn als volgt: “We kiezen onze producten met zorg. Met aandacht voor mens, dier en milieu.”

De bonusfolder staat in het teken van biologische producten, waarmee de eerste pagina’s gevuld zijn. Vervolgens wordt echter enkele pagina’s verderop in de folder ongegeneerd reclame gemaakt voor kiloknallers vlees. Wat een hypocrisie!

Patrick Lammers, Eindhoven

Mooie kleinschalige in Eindhoven behouden

Ik vind Eindhoven een van de lelijkste steden en meerderen met mij. Brainport kan dan wel een geweldig project zijn, maar laten we het mooie kleinschalige wat er nog in Eindhoven is, zoals bestaande parken en natuur, behouden en beschermen.

Museum Vonk kan beter op een andere locatie gerealiseerd worden dan in de Genneper Parken. Blijkbaar zijn er andere plekken onderzocht, maar dit wordt afgedaan met het argument dat deze ongeschikt zijn en ook dubbele exploitatiekosten met zich meebrengen. Echter een gedegen rapport met feiten hierover ontbreekt. Dat lijkt mij een eerste vereiste.

Verder lijkt het mij van belang om monumentale panden in de stad eerst eens op orde te brengen voordat aan nieuwe projecten begonnen wordt.

Ank Sloots, Eindhoven

Vakhandjes die geen zzp-er wilden zijn

Huizenprijzen gaan uit het dak door enorme schaarste. Deze woningnood hebben beleidsmakers deels aan zichzelf te wijten. Zelf heb ik 45 jaar in de bouw gewerkt, drukte werd afgewisseld met werkloosheid. Privileges van bouwvakkers afgeslankt. Premiezegels waren voor vakantiegeld en pensioenopbouw, waarop nog altijd roofbouw wordt gepleegd. Dat werd jaarlijks zwaarder belast totdat het systeem in 2006 werd vervangen. De vorstverletregeling bestaat nog wel. Maar veel werkgevers gingen voor de regie met zzp’ers, die vaste werknemers (deels) hebben vervangen. Maar niet iedereen voelde zich geroepen om zzp’er te worden, dus veel oud-collega’s hebben deels gedwongen om die redenen de bouw vaarwel gezegd en ander werk gevonden. Dat zijn de vakhandjes die men nu tekort komt.

Bernard Janssen, Gemert

Vertrouwenskloof tussen burgers en politici

Wanneer het van het aantal politieke partijen afhangt, is Nederland waarschijnlijk het meest democratische land ter wereld. Vrijwel iedereen heeft zijn of haar eigen politieke partij.

Maar wie kiezen we eigenlijk bij onze verkiezingen? Zelfs na de verkiezingsuitslag hebben we geen flauw idee welke mannen en vrouwen, in welke combinatie, met welke politiek, er aan het bewind komen. Na de verkiezingen is het voor de gewone man en vrouw afwachten. Vanaf het begin zien we dus al een grote afstand tussen politici en burgers. Dat maakt de basis van vertrouwen er niet groot op. En vanwege een aantal schandalen is dat vertrouwen inmiddels overleden. Het geloof van de kiezer in politici is dood. De problemen in de toeslagenaffaire of nu bij de IND, schaden de geloofwaardigheid van de landspolitiek. Het gesjoemel met financiën door provinciale bestuurders doet ook op het niveau van de Provinciale Staten politici het veld ruimen. Op lokaal niveau staat ook een college als dat van de gemeente Eindhoven onder druk. Al vaak heeft de rechter beleid teruggefloten.

Dit alles maakt dat er een steeds grotere vertrouwenskloof komt tussen burgers en politici. Slechts 59 nieuwe Tweede Kamerleden, dat belooft niet veel goeds en het optreden van de demissionaire minister president heeft bijgedragen aan een nog verdere daling van dit vertrouwen.

Wat kan helpen is een gezond portie zelfreflectie bij politici op elk denkbaar niveau. Durven zij in de spiegel der waarheid te kijken, daaraan conclusies te verbinden en de verantwoordelijkheid voor hun keuze te nemen? Wetende dat niet kiezen ook een keuze is. Dat is iets dat ik de komende maanden zal doen.

Niek Rennenberg uit Eindhoven is raadslid Ouderen Appèl