Lezersbrieven | GGD kan één product niet efficiënt leveren | Positieve discriminatie van lager opgeleiden nodig

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 23 december in de krant verschenen.

75 jaar en pas in januari boosterprik

Ellis Jeurissen van de GGD Brabant-Zuid oost geeft aan dat alle 60-plussers voor het eind van het jaar de booster prik gehad kunnen hebben als ze maar niet bellen (ED 20-12). Ik als 75 jarige heb op 15 december via internet een afspraak kunnen maken voor mijn vrouw en mij. Vastgelegde data zaterdag 9 en zondag 10 januari. Ik ben niet de enige.

Gijs Van Engelen, Valkenswaard

Prik om de hoek van de straat in Aarle-Rixtel

Wat een ongekend fantastisch burger initiatief in Aarle-Rixtel. Voor de kerst worden door vijftig vrijwilligers 1800 inwoners van het dorp gevaccineerd. Als vijfenzeventig jarige ben ik drie dagen bezig geweest om een afspraak te maken en kan pas op 7 januari in Weert terecht. De priklocaties in Eindhoven, Helmond en Boxtel zijn tot het einde van dit jaar volgeboekt. Was ik maar een Aarle-Rixtelnaar dan kon ik zonder enig probleem om de hoek van de straat een prikje halen.

Ben Geerts, Eindhoven

Boosterprik moet sneller in database RIVM

Nu in de EU overeenstemming is bereikt over het testvrij reizen met een boostervaccinatie is het wel zo fijn als de boosterprik dan ook snel in de database van het RIVM terecht komt. Mijn boosterprik op 12 december bij de GGD in Eindhoven heeft vandaag (20 december) nog steeds niet geleid tot een aanpassing van mijn QR code.

Antoinette van der Reijden, Veldhoven

GGD kan één product niet efficiënt leveren

De GGD heeft met haar boostercampagne slechts één product in de aanbieding, maar slaagt er niet in om dit online zo te regelen dat mensen per dagdeel een tijdslot kunnen reserveren, ook niet in welke gemeente, en met een beetje pech zelfs niet binnen de beloofde termijn. Geen wonder dat mensen massaal aan het bellen slaan, het is de enige optie die ze dan nog hebben, want online een afspraak verzetten gaat niet. Mevrouw Jeurissen zou beter de hand in eigen boezem steken, in plaats van de chaos bij de GGD in de schoenen te schuiven van de bellers (ED 20-12). Dat alle 60-plussers in haar werkgebied vóór de jaarwisseling hun booster kunnen halen als ze maar online zouden reserveren, zoals zij stelt, is gewoon niet waar, zo is mijn ervaring.

Mirjam Kies, Eindhoven

Iedere maatregel vindt wel iemand slecht

Al tijden verbaas ik me over de manier waarop we in Nederland zijn verworden tot een volk van permanente klagers en betweters. Nou ja, dat waren we natuurlijk altijd al een beetje, maar in de afgelopen paar jaar is dat aanzienlijk toegenomen. Bij welke coronamaatregel dan ook, er is iemand die zegt dat die maatregel te vroeg komt, of natuurlijk veel te laat, of gewoon een slecht idee is. We hebben zo’n 200 landen in de wereld, dus we kunnen altijd wel een voorbeeld noemen van een land waar een bepaald detail toch echt beter werkt dan bij ons. Ik ben blij dat er gelukkig ook veel mensen toch wat positiever in het leven staan, en met allerlei goede doelen acties (zoals het glazen huis e.d.) het leven toch wat aangenamer willen maken.

Arold de Bont, Helmond

Tweemaal modaal ook AOW premie betaald

Jos Konings vindt het schofterig dat de pensioenen al meer dan zeven jaar niet zijn geïndexeerd (ED 21-12). Dit valt niet aan iedereen uit te leggen, zeker niet omdat de betreffende rekenrente kunstmatig laag wordt gehouden (0,2%) terwijl zo’n slordige 2000 miljard in kas zit. Omdat er nu een plan ligt de AOW niet mee te laten stijgen met de uitkeringen wil Konings de AOW niet meer uitbetalen aan mensen met tweemaal modaal. Dat noem ik pas schofterig omdat die groep gepensioneerden in het verleden ook AOW-premie hebben afgedragen en misschien nog wel veel meer dan Jos Konings omdat de premie een bepaald percentage van je brutoloon betrof en dat is nog steeds zo.

Nol Peels, Eindhoven

Openbare school kan ook bijzonder zijn

Het bijzonder onderwijs kan beter afgeschaft worden volgens Fuchs van de OBSH . Ik vind het een eenzijdige en incomplete redenatie want er bestaat ook een richting algemeen bijzonder onderwijs en daar vallen scholen onder die niet uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing, maar wel een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag hebben. Deze scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding. Onder de richting algemeen bijzonder vallen scholen zoals: Montessorischolen; Daltonscholen; Jenaplanscholen. Tegenwoordig zijn er overigens ook openbare scholen die lesgeven vanuit een bepaald pedagogisch concept. Zo kan een openbare basisschool lesgeven volgens de principes van het montessorionderwijs en daarmee een openbare montessorischool zijn.

John Mijvis, Nuenen

Positieve discriminatie van lager opgeleiden nodig

Volgens Harvard filosoof Michael J. Sandel is het de hoogste tijd voor positieve discriminatie van lager opgeleiden. Hoger opgeleiden vormen slechts een derde van de bevolking van onze Westerse maatschappij. Zij domineren echter de leiding van bedrijven met de daarbij behorende sociale status en ook vrijwel volledig onze vertegenwoordigende democratie, zelfs ook bij de linkse partijen. Hun kinderen genieten identieke voordelen zoals destijds kinderen van aristocraten die genoten.

Zij vormen een bastion waarin lager opgeleiden en hun kinderen vrijwel niet in kunnen doordringen en zij gedragen zich met een arrogantie alsof het hun eigen verdienste is dat zij deze posities hebben bereikt. Terwijl toch afkomst, talent en gelukkige omstandigheden grote invloed op hun positie hebben gehad. Zij zijn zich daar zeker niet altijd van bewust.

Toppunt van deze arrogantie was de uitdrukking van Hillary Clinton die over ‘die anderen’ sprak als ‘deplorables’. Logisch dat de lager opgeleiden zich van hen afkeren. Zij volgen populisten als Trump en stemmen voor Brexit terwijl dat objectief wellicht niet in hun voordeel is. Zij keren zich af van wetenschap en veelal ook van de logica.

Bedenk dat zij twee derde van de bevolking vormen. Deze ontwikkeling vormt potentieel een bom onder onze democratie en is daarom reden om dit onderwerp een hoge prioriteit te geven.

Gerard Vinke, Oirschot