Lezersbrieven | Goedemorgen, we zijn in oorlog; schort je zorgen op | Wat had Poetin anders kunnen doen?

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 26 februari in de krant verschenen.

Goedemorgen, we zijn in oorlog; schort je zorgen op

De zorgen van gisteren zijn geschiedenis; een nieuwe realiteit dient zich aan. Er zijn grote problemen aangaande de gaswinning in Groningen. We zijn ontsteld over de afhandeling van het kinderopvang schandaal. Corona, 2G, 3G, QR code? Allemaal redenen voor onmin en zorg. Huizentekort, hoge prijzen voor energie? Schort je zorgen op, maak je brein leeg, creëer ruimte voor een nieuwe uitdaging. Voorlopig zijn we geroepen onze zorgen te verleggen. Halveer je verwachtingen voor de korte termijn en bereid je voor op een sobere toekomst. Als we geluk hebben!

Nog niet in de gaten wat er aan de hand is? Pak een geschiedenisboek en leer! Poetin heeft de oorlog verklaard aan de westerse wereld; zijn leger rolt over Oekraïne. Als we hem hier niet stoppen, gaat hij door tot de complete Sovjet Unie hersteld is. Het vrije westen zal moeten ingrijpen. Poetin wil de wereldorde herzien, terug naar Jalta 1945. Voorlopig leven we weer met de angst die we nog kennen van de Koude Oorlog. We worden bedreigd. Onze manier van leven staat op ‘t spel. Ons rustige wereldje is opgeschrikt.

Poetin is een oorlogsmisdadiger, vergelijkbaar met Hitler en Stalin en hoort voor het tribunaal in Den Haag.

Louis van der Heijden, Helmond

Russische soldaten vermoorden burgers

Russische soldaten vallen Oekraïne binnen. Nieuwslezers berichten dat er doden zijn gevallen onder de burgerbevolking van dat land. Een zachte mededeling. Waarom niet ronduit zeggen dat Russische soldaten, burgers hebben vermoord? Moorden is toch feitelijk wat soldaten moeten van hun baas.

Jack van Hoek, Eindhoven

Poetin annexeert net als Hitler buurlanden

Nu Poetin Oekraïne binnengevallen is, begint hij op Hitler te lijken. De laatste annexeerde het Rijnland en Oostenrijk en viel Tsjecho-Slowakije binnen om 3 miljoen etnische Sudeten-Duitsers bij zijn rijk te voegen. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Poetin viel eerst Tsjetsjenië en Georgië binnen en in 2014 ’De Krim’. Hij is uit veiligheidsoverweging alvast zijn heil bij China gaan zoeken door extra gas te leveren en Taiwan aan China toe te erkennen. Omdat West-Europese landen bekend staan om hun treuzelende en zwakke houding met veelal milde sancties telde Poetin zijn knopen en durfde Oekraïne binnen te vallen.

Mario Verhees, Asten

Poetin bereidde voor tijdens besprekingen

Zo’n inval in Oekraine vraagt natuurlijk een langdurige en gedetailleerde voorbereiding. Poetin heeft dus tijdens al die besprekingen met andere leiders zijn gesprekspartners gewoon voor de gek zitten houden.

Jean Peeters, Eindhoven

Wat had Poetin anders kunnen doen?

Poetin valt de Oekraïne aan, omdat de NAVO er weer een land extra bij lijkt te krijgen. De NAVO, opgericht om de Sovjet Unie te weerstaan, levert vervolgens de Oekraïne Stinger raketten en anti-tankwapens. Is het dan vreemd, dat Poetin, toch al erg paranoia, besluit om het enige land, dat zijn marine toegang geeft tot de Zwarte Zee en de Middellandse zee, te vrijwaren van Westerse dominantie? Wat had hij, na de Maidan-revolutie in Kiev, anders kunnen doen? Een ‘revolutie’, waarbij toppers als de voormalige premier van België en VVD-er Hans van Baalen vanaf een podium in Kiev het volk opriepen de zittende regering omver te werpen. Zelfs EU-opperhoofd Frans Timmermans verscheen hierbij zelfs nog voor de camera’s. Maar dat is iedereen natuurlijk al weer vergeten.

Rob Hameeteman, Eindhoven

Pomp weer gas op en beloon Groningers

Nu Poetin zijn ware gezicht laat zien en een grote energie crises veroorzaakt in Europa moet de Nederlandse regering ingrijpen. Wij hebben genoeg gas om ruimschoots in eigen behoeften te voorzien. Maar doordat de regering de Groningers zeer vernederend heeft behandeld hoeft men niet op credit te rekenen om weer gas te gaan op pompen. Om het in crisistijd toch mogelijk te maken spreek dan af om gelijk 25 cent per opgepompte m3 gas direct over te maken naar een herstel fonds waar uit direct gemeenten en aannemersbedrijven aan de slag kunnen om desnoods nieuwe huizen te gaan bouwen. Reken uit hoeveel euro’s er vrij komen het zullen miljarden zijn maar maakt niets uit. Ik denk dat de Groningers hier toch een beter gevoel bij krijgen.

Pierre Verhees, Meijel

Poetin wilde niet wachten op straaljagers

Met de oprukkende Russen terug in onze achtertuin is het een extra wrang gegeven dat de basiszorg voor de zelfverdediging van ons land sinds 1939 niets verbeterd is. Toen de Duitsers binnen vielen was ons leger verstoken van basale uitrusting. Toen ik in 1958 aan mijn dienstplicht begon van het zelfde laken een pak. We moesten van de sergeant-majoor een Bren machinegeweer (ouwe Britse meuk uit 1930) geblinddoekt uit elkaar kunnen halen en weer in elkaar zetten. Maar we hadden niet één kogel. Kogels heeft het Nederlandse leger nog steeds niet. Al jaren roepen ze tijdens veldoefeningen: ‘paf,paf,paf’. En het Korps Nationale Reserve (Natres), belast met het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied, oefent met onbruikbare ouderwetse eveneens ongeladen geweren. Maar dat weerhoudt onze van persoonlijke profileringsdrang overlopende minister van buitenlandse zaken er niet van om wapens en helmen aan Oekraïne toe te zeggen. Hij stuurde intussen zelfs twee straaljagers naar Roemenië om de Russen bang te maken. Helaas kunnen die dingen pas ergens in april operationeel zijn. Of Poetin daar alsjeblieft op wilde wachten? Nee dus.

Sjef Smeets, Geldrop