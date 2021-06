Lezersbrieven | Gouden koets past in Tussen kunst en kitsch | Blokkeren voltooid leven wet niet democratisch of humaan

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 17 juni in de krant verschenen.

Gouden koets past in Tussen kunst en kitsch

Wat mij van jongs af aan opgevallen is aan de gouden koets, is niet dat veelbesproken slavenpaneel. Dat zie je niet of nauwelijks op TV. Maar wel, dat die koets het toppunt van 19e-eeuwse kitsch is. De inzittenden zijn nauwelijks zichtbaar achter alle beelden en krullaria . Bij ‘Tussen kunst en kitsch’ zou deze koets summa cum laude slagen voor het examen ‘kitsch’. De glazen koets is veel eenvoudige, stijlvoller en doorzichtiger. Daar zie je tenminste wie erin zitten. Kortom: afschaffen dat gouden gedrocht, opbergen in een museum!

Herman Kraan, Geldrop

Intercity naar Aken zonder Eindhoven

Gebrek aan ruimte op station Eindhoven Centraal is de reden voor het niet doorgaan van een zo gewenste intercity verbinding van Eindhoven naar Aken (ED 5-6). Daarvoor moet het aantal sporen op het station uitgebreid worden. Om dat te realiseren wordt er wel al gestudeerd op een plan maar dat kan zeker niet voor 2030 klaar zijn volgens staatssecretaris Sientje van Veldhoven. Ze heeft voor de verbinding al wel 50 miljoen euro toegezegd. Een zoethoudertje meer niet. Een investering van niks terwijl duidelijk is dat deze verbinding, als die er al komt, nog een slordige vijftien jaar op zich laat wachten. Weer een voorbeeld, zoals ook met Brainport, van een niet meer te verteren achterstelling van Eindhoven ten opzichte van randstadgemeenten.

Nico Snijders, Eindhoven

Wij spelen kansloze wedstrijd tegen aarde

Naar aanleiding van het artikel ‘turen naar kwetsbare aarde’ (ED 14-6) wil ik André Kuipers een compliment maken. Dat is voor zijn inspanningen om meer begrip te vragen voor onze aarde, waarvan wij met steeds meer mensen volledig afhankelijk zijn. Graag wil ik André vragen om ook aandacht te besteden aan het feit dat op termijn de mensheid veel kwetsbaarder zal zijn dan de aarde. De aarde heeft in miljarden jaren bewezen diverse rampen te kunnen overleven en zal zeker ook de ramp mensheid overleven. In een paar duizend jaar is die er in geslaagd een bijna volmaakt ecologisch evenwicht door overbevolking, consumptiegedrag en hebzucht totaal te verstoren. Natuurlijk zijn er prijzenswaardige pogingen om de gigantische afvalbergen te verkleinen door recycling en minder schadelijke energiebronnen, maar wij spelen een kansloze wedstrijd als we niet willen begrijpen dat onze “kwetsbare” aarde geen 8 miljard mensen van onderdak, voeding en kleding kan voorzien.

Jan Sallaerts, Valkenswaard

Volledig scherm SpaceBuzz is een programma voor schoolkinderen die in deze les meer te weten komen over de aarde. André Kuipers neemt ze in een educatieve raket mee de ruimte in om zo meer over de aarde te leren. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Echte CDA-ers moeten hun rug rechten

CDA onwaardig is de partijtop die zich de ogen uit de kop moet schamen om een conflict als dat met Pieter Omtzigt te laten escaleren. Ik kan niet anders concluderen dan dat er of een gigantische machtsstrijd gaande is, of slechts eigen gewin van een aantal mensen in het geding is. Ook in provinciale staten van Noord Brabant en de gemeente Waalre is het circus compleet. Echte CDA-ers recht je rug en sta op.

Gerard Schoenmakers, Eindhoven

CDA-rumoerdonateur gelooft in Wopke

Hans van der Wind ontkent dat hij met zijn recente donatie van €1 miljoen invloed binnen het CDA probeerde te kopen. Dat was wel wat voormalig kopstuk Pieter Omtzigt suggereert. Maar, zegt Van der Wind tegen Quote: ‘ik deed dat echt omdat ik in de campagne van het CDA en in Wopke geloof.’ Of heeft Van der Wind zo’n hekel aan Pieter dat hij hem het leiderschap heeft ontnomen en heb je daar 1 miljoen voor over. Het draait in de politiek al jaren om geld. Dat zie je ook bij D66 en Partij voor de Dieren waar techmiljonair Steven Schuurman grote bedragen heeft geschonken.

Jan Wallenburg, Best

Habsburgers voor ons pas in 1477 in beeld

Bij de reactie van Reynier Muijsson op mijn artkeltje van zaterdag twee dingen. Ten eerste zijn in de papieren versie van mijn artikel een paar wezenlijke alinea’s weggelaten. Daarin stond dat de macht van de Spaanse koning terugging op de Bourgondische hertogen die ook Hertog van Brabant, Graaf van Vlaanderen, graaf van Holland en Zeeland en Gelre en nog zowat waren. En die gaan nog veel verder terug dan de dertiende eeuw. De Habsburgers kwamen voor onze gebieden pas in 1477 in beeld. Plagen mag, maar doe het dan wel goed. En dat mijn artikel een ‘nogal bevoogdende toon’ heeft, beschouw ik als leraar maar als een compliment.

Louis Bressers, Nuenen

Blokkeren voltooid leven wet niet democratisch of humaan

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zaait Els van Wijngaarden (Universiteit voor Humanistiek) twijfel over nut en noodzaak van een ‘Voltooid Leven Wet’. Dat is de wet waarvoor Pia Dijkstra een jaar geleden het initiatief nam met als doel: ‘Regelen dat ouderen, die niet ernstig ziek zijn, hulp bij zelfdoding kunnen krijgen van een stervensbegeleider’.

Van Wijngaarden heet een ‘autoriteit’ te zijn op het gebied van ‘voltooid leven’. Ze verdient dat predicaat niet, want ze is niet ‘oud en levensmoe’. Dat terzijde. Dat de groep 75+ers waar het om gaat, ‘te gering is om er een wet voor te maken’, is een gotspe. Als er maar één 75+er weloverwogen tot de conclusie komt ‘tot hier en niet verder’, dan is dat zijn/haar persoonlijk recht.

Dat gevaarlijk wetsgebruik ‘bij lager opgeleide en andere zwakker, armer en minder verbaal begaafden aan de onderkant van de samenleving dreigt’ is al even gezocht. Zoals ook ‘dat ouderen vaak in een wisselende stemming over hun doodswens verkeren’. Tot thuis of in een verpleeghuis zitten veroordeelde eenzame ouderen, die niets meer van het leven te verwachten hebben, hebben hun taak hier volbracht. Die zitten helemaal niet te wachten op een bekerend bezoekje van een vrijwilliger.

Van Wijngaarden c.s. mogen onderzoeken hoe we in onze samenleving humanitair oog kunnen houden voor waarden als rechtvaardigheid, gelijkheid en... vrijheid. En Haagse door geloofsoverwegingen-gebonden partijen mogen intussen geen wetgeving blokkeren tot schade van ‘vrijzinnig’ andersdenkenden. Dat is niet democratisch of humaan en de daardoor gegijzelde ouderen ervaren zulks niet als blijk van christelijke naastenliefde.

Sjef Smeets, Geldrop