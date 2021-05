Lezersbrieven | Graag ook groen in Winkelcentrum Woensel | Hele dorp ‘ondersteboven’ van schoolsluiting

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 28 mei in de krant verschenen.

Graag ook groen in Winkelcentrum Woensel

Architect Winy Maas droomt van een groen en modern stadscentrum in Eindhoven om de Heuvel van het stoffig imago te ontdoen. Als ik denk aan een stoffig en stenig winkelcentrum dan denk ik als eerste aan het Winkelcentrum Woensel. Het zou mooi zijn als de gemeente Winy (of een andere architect met een groen hart) niet alleen laat dromen over het centrumgebied. Zelf droom ik van een Winkelcentrum Woensel waar het groene karakter van de hieraan grenzende wijk ‘t Hool wordt doorgetrokken, waar een deel van de parkeerruimte tot een parkachtige groene oase wordt omgetoverd met sfeervolle terrasjes en een eetcafé waar in het weekend de omwonenden kunnen genieten van cultuur. Waar de oersaaie achterkanten van winkels begroeid zijn met bloeiende klimplanten. Laat Winy maar een keertje meedromen. Het zou mooi zijn als de gemeente ook een keer denkt aan een betere toekomst van Winkelcentrum Woensel.

Hedwig Schrijen, Eindhoven

Groots en ambitieus past bij dna stad en regio

Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel van de socioloog van Stokkom in het ED van vrijdag 21 mei over de plannen van architect Winy Maas. Eindhoven en haar regio behoren niet voor niets tot een Mainport van Nederland. De ontwikkelingen die hier plaats vinden en de economische activiteiten zijn inmiddels niet alleen van groot belang voor de BV Nederland maar zeker ook wereldwijd niet onopgemerkt gebleven. Dragen onze ontwikkelingen op High Tech immers niet bij aan de wereldwijde behoefte aan deze producten en onze kennis? Dat de plannen van Winy Maas groots zijn en zeker ambitieus te noemen pleit er juist voor dat dit hoort bij het dna van een stad en regio die zich de laatste decennia op het fundament van vele voorgangers, enorm heeft ontwikkeld en blijft door ontwikkelen. Architectonische uitdagingen en hoogstandjes horen hierbij. Als we dit niet doen blijven we denken zoals van Stokkum dit doet, zullen we altijd, zoals we in het verleden veel te lang hebben gedaan, juichen met de handen in de zakken en ons altijd ondergeschikt blijven voelen. Het begint met ambitie!

Bart Schellekens, Eindhoven

Alle leraren vaccineren in een dag gepiept

Fijn dat het kabinet besluit de scholen weer volledig te openen. Zullen veel jongeren en ouders blij mee zijn. De leraren minder en dat is heel begrijpelijk. Zeker gezien de 1,5 meter wordt losgelaten. Ik begrijp echt niet waarom er dan niet meteen besloten wordt om alle leraren per direct een coronaprik te geven. Ze staan al ruim een jaar in de gevarenzone en dat wordt er nu niet beter op. Stuur mobiele GGD eenheden naar de scholen in de omgeving en laat de leraren daar prikken. Kan in een dag gepiept zijn lijkt me.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Vogelpest en stinkstallen beter elimineren

Een kritische speurtocht door verleden en heden, met de coronacrisis in het achterhoofd net als de nieuwe vogelpest in Weert en omgeving en de stinkstallen met duizenden varkens in de zuidoost regio op het netvlies. Om tot de conclusie te komen dat het beter is om de hele bio industrie te elimineren. Liefst binnen nu en een jaar of 3.

Peter van Bussel, Asten-Heusden

Bij abortus gaat het om mensenlevens

Wat sommige mensen ook beweren, het gaat bij abortus echt om mensenlevens (ED 10-4). Veel vrouwen die abortus laten plegen weten dat. Vandaar de psychische stress en onzekerheid bij deze mensen. Vrouwen die abortus ondergaan krijgen daarna vaak psychische problemen en schuldgevoelens. Een alternatief voor abortus zijn organisaties zoals de V(ereniging) tot B(escherming) van het O(ngeboren) K(ind). Zij geven materiële hulp, psychische ondersteuning en hulp bij eventuele adoptie. Daarom is het goed dat er gedemonstreerd wordt bij abortusklinieken, dat mensen aangesproken worden, al mag dat nooit te opdringerig worden.

Wouter van Boheemen, Aarle-Rixtel

Hele dorp ‘ondersteboven’ van schoolsluiting

Op 19 januari kondigde Skobos aan schoollocatie Oostelbeers in 2022 te willen sluiten. Sindsdien leeft dit thema in ons dorp en zetten ouders zich in om een verhuizing naar de schoollocatie in Middelbeers te voorkomen. Op 17 februari gaf Skobos aan de beslissing uit te stellen tot het najaar van 2021 en gaat zij een verdiepend onderzoek doen.

Afgelopen periode is de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers onder de aandacht geweest door de informatieavond op 30 maart die bijgewoond werd door 40 betrokkenen. Ook de “waar gaat jouw hart sneller van kloppen”-borden en de vlaggenactie op koningsdag met als thema “Schoolsluiting, wij zijn er nog steeds onderste(oranje)boven van” maken zichtbaar dat het thema in Oostelbeers nog leeft.

Recent is er samen met twee externe onderzoeksbureau’s, Dorpsraad Oostelbeers, Gemeente Oirschot en Skobos gewerkt aan een objectieve, gedragen enquête waarin onderzocht wordt wat de visie is van de Oostelbeerzenaren als het gaat om basisonderwijs voor Oostelbeers. De resultaten van de enquête worden eind juni verwacht en zullen o.a. gebruikt worden in de beeldvorming bij het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente Oirschot rondom de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) in multifunctioneel centrum de Klep.

Om de optie tot oprichting van een zelfstandige school of kindcentrum in Oostelbeers open te houden, heeft Dorpsraad Oostelbeers inmiddels een stichting opgericht. In september zal de realisatie van het IKC in de Klep in de gemeenteraad besproken worden en ontstaat op korte termijn helderheid m.b.t. de daadwerkelijke tijdslijn hiervan. Op basis van deze informatie én de uitkomsten van de enquête zal de koers bepaald worden rondom het basisonderwijs in Oostelbeers.

Marieke Hendrikx, Oostelbeers