Lezersbrieven | Grappige afbeeldingen beklad met spuitbus | Politiek strandt in onmacht iets te doen aan pensioentjes

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 16 november in de krant verschenen.

Bij publieke functie dien je neutraal te zijn

De Nederlandse Boabond keert zich terecht tegen het dragen hoofddoek of keppel door boa's(ED 13-11). Bij een publieke functie hoort geen religieuze uitingen. Je mag achter je geloof staan en dat maakt niet uit welk maar bij het uitoefenen van een publieke functie dien je neutraal te zijn. Door het dragen van religieuze kleren of lichaam gebaren ben je niet neutraal en zet meteen de toon in het werk. Dus geen keppeltje of baard of wat dan ook.

Wil Vermeulen, Knegsel

Handhaver met keppel te beperkt in zijn werk

Locale Denk-fracties in grote steden hebben een voorstel om handhavers en toezichthouders toe te staan een hoofddoek of een keppel te dragen op de agenda gekregen (ED 13-11). Blijkbaar hebben zij geen besef wat er gebeurt wanneer een handhaver met een keppeltje op jeugdige Nederlanders met Marokkaanse roots tot orde gaat roepen. Laat ze maar eens wat uitzendingen van Bureau Hofstad, Overtreders of 020 terugkijken en hopelijk valt het kwartje dan snel.

Mario Verhees, Asten

Volop lichtpuntjes te vinden in de stad

Rob Scheepers vond het héél lastig om in deze tijden nog lichtpuntjes te ontdekken (ED 13-11). Laat mij hem helpen. Allereerst is daar zijn collega Anita Vliegenberg. Zij schreef ‘jas die prik in je arm’. Ik stel voor: ‘prik die armen in je jas’ voor een wandeling. In de stad zijn nog de Porte Celesti. Stuk voor stuk boordevol lichtpuntjes in alle kleuren. Kerst komt eraan: lockdown of niet, het versieren van je huis met lichtpuntjes, al dan niet in een boom, is niet verboden. De Radio 10 Top 4000, de Snob 2000 en de Radio 2 Top 2000, muzikale lichtpuntjes. En tenslotte: ik denk dat veel lezers van het ED genieten van literaire lichtpuntjes door Rob Scheepers. Ik kijk nu alweer uit naar zaterdag.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Joel, fluit en schreeuw niet bij een requiem

Afgelopen zondag, in het Muziekgebouw in Eindhoven een indrukwekkend mooi Requiem van Verdi door het Philips Symfonie Orkest, het Philps’ Philharmonisch Koor en het Nederlands Concertkoor, vier solisten, dirigent Jules van Hessen. Na afloop een langdurig, warm applaus van het publiek. Helaas werd dit weer verziekt door sommige bezoekers die menen te moeten joelen, fluiten en ‘bravo’ schreeuwen. Dom, kinderachtig, aanstellerig en totaal niet passend bij de sfeer van het concert. Doe dat maar bij een popconcert maar alsjeblieft niet bij een Requiem!

Gerbrand Rinzema, Eindhoven

Grappige afbeeldingen beklad met spuitbus

De stadsvolière in het stadswandelpark in Eindhoven wordt het hele jaar verzorgd door leden van Vogelvereniging Aviarium. De stichting Ton Smits heeft dit sinds enkele weken opgesierd met prachtige cartoons over de geboorte van een jonge vogel. Ze geven vooral voor kinderen een grappige impressie van ei tot piepklein jong vogeltje en trokken de laatste weken nóg meer bezoekers dan normaal. Helaas vonden baldadigen het blijkbaar nodig de prachtige afbeeldingen, waar vele uren werk in zijn gaan zitten, met hun graffiti spuitbus te vernielen. Bedankt!

Henk van Hout, Eindhoven

Een positieve oproep over het celibaat

Ik vind het spijtig dat boven mijn stuk over het celibaat (ED 9-11) een negatieve kop geplaatst is: ‘Celibaat in kerk heeft veel kapot gemaakt’. Dat mag zo zijn. Maar daar ging mijn betoog niet over. Dat was een positieve oproep en op de toekomst gericht. Het gevolg is de teneur van de reacties van Juul van Engeland en van Jan Willen Nienhuys. Die zijn heel anders, om het voorzichtig te formuleren, uitsluitend negatief en op het verleden gericht. Die indruk hebben veel lezers er daardoor aan overgehouden, vrees ik. Dat vind ik toch jammer. Want daardoor verliest mijn artikel zijn doel.

Jean Peeters, pastor emeritus, Eindhoven

Celibaat heeft met spiritualiteit te maken

Volgens Jan Willem Nienhuys kunnen alleen getrouwde mensen priester zijn, omdat ze een gezin kunnen besturen (ED 12-11). Veel getrouwde mensen maken er echter eveneens een potje van. Volgens Amerikaans onderzoek leidt het celibaat niet tot misstanden. maar vooral de losse seksuele moraal die in de zestiger jaren begon. Neen, het celibaat is geen centenkwestie, maar heeft vooral met spiritualiteit te maken, onthechting.

Rien van Uden, Helmond

Geen boeken om milieu te sparen

Ik heb geen kinderen, nooit een auto gehad en vlees eten vind ik verschrikkelijk. Mijn waterverbruik is 50 liter per dag (eens in de twee weken draai ik een was bij een vriendin), ik kook telkens voor twee of drie dagen en het vliegtuig heb ik 15 jaar niet van binnen gezien. Voor gelijkgestemden heb ik een milieubesparende tip: ik koop geen boeken meer. Eerst de ongelezen stapel naast mijn bed weglezen. En ik ben lid geworden van de bieb.

Saskia Mikkers, Eindhoven

Geld regeert ook de farmaceuten

Geld regeert de Wereld. Onder dit motto fileert Jos Kessels de klimaattop (ED 2-11), iets wat F. en R. van Dijk enorme pret bezorgt (ED 5-11). Wat ik dan niet begrijp is waarom Jos niet een wat meer gereserveerde houding aanneemt in het vaccinatiedebat. Het geld regeert immers dan toch ook de farmaceutische industrie?

Arnold de Boer, Asten

In blote kont dansen voor het goede doel

Natuurlijk zal er weer gegiecheld en gegniffeld worden om die BN'ers die daar in hun blote kont gaan staan dansen voor zogenaamd het goede doel. Ik vind een goed doel een serieuze aangelegenheid en wat bereik je ermee door in je nakie te gaan staan dansen??? Ik zie het verband niet en zo zijn er wel meer van die idiote acties geweest en wat heeft dat opgleverd? Dit is wel een land van uitersten aan het worden, aan de ene kant niks dan ellende en aan de andere kant weten ze van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen! Het wordt een onbeheersbaar zooitje, of is het dat al niet?

Marijke vd Broek, Eindhoven

Politiek strandt in onmacht iets te doen aan pensioentjes

Het besef bij de overheid over mensen met AOW en een klein pensioentje, waarover Dre Rennenberg het heeft (ED 13-11), is er natuurlijk wel. Alleen strandt de politiek steeds in de onmacht om hier iets aan te doen. Zelfs het al 15 jaar achterwege blijven van indexeringen, met een inkomensachteruitgang van € 200 tot € 500 per maand hebben hierin geen verandering kunnen brengen.

De pensioenfondsen gaan uit van de strenge en volgens velen onrechtvaardige regelgeving die ze is opgelegd. Terwijl de realiteit is dat pensioenfondsen jaarlijks uitstekende financiële resultaten behalen, die tot exorbitant hoge eigen vermogens hebben geleid. Indexeringen hadden dan ook normaal uit de jaarlijkse resultaten kunnen worden betaald, zonder dat de vermogens zouden moeten worden aangesproken.

Minister Koolmees zou dit ook moeten weten en daarmee ook moeten inzien dat een belangrijke pijler van zijn redenering, jongeren betalen de rekening van ouderen, geen hout snijdt. En dan het laatste nieuws, het Kabinet gaat over stag, een wel erg boute bewering in de media, als je daar de strekking van kent. Het kabinet gaat niet over stag maar bindt enigszins in. Omdat zij de totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel in gevaar ziet komen, notabene door haar eigen trage procesgang. Blij, dat met name de PvdA dat argument niet accepteert, omdat het indexering nog verder zou uitstellen.

Jammer dat de politiek in zijn geheel er nog steeds niet in slaagt om de gepensioneerden de koopkracht te gunnen, waarvoor zij in het verleden zo hard hebben gewerkt.

Leo Wijnen, Geldrop

Corona zorgt voor nood breekt wet situatie

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, doelend op het wankelmoedige en zwabberende Coronabeleid van het team Rutte. Bezint eer ge begint slaat op de initiële maatregelen na de uitbraak van het virus en op versoepelingen nauwelijks 2 maanden later.

Het niet daadkrachtig stellen van de juiste prioriteit: het opsporen en indammen van het virus en het als de wiedeweerga ontwikkelen van een vaccin en het organiseren van een vaccinatieprogram. Dit heeft ertoe geleid dat het team de oren liet hangen naar de protesten en onderbuikgevoelens van de tegenstanders en gekozen werd om dan maar net als de kat om der wille van de smeer de kandeleer te likken. Hierdoor kon de geest uit de fles ontsnappen en werd een uitgestoken vinger al gauw de hele hand en zelfs meer.

Toen duidelijk werd dat de versoepelingen een Russisch roulette werden en het virus de kop weer opstak, moest het team bakzeil halen. Maar de put dempen als het kalf al verdronken is, is het paard achter de wagen spannen. Het protest was daarom niet van de lucht. Nog meer werd er geschermd met het recht van vrije meningsuiting en beweging en zelfbeschikking. En natuurlijk moeten die gerespecteerd worden.

Maar in enkele gevallen breekt nood wet. En deze pandemie die wereldwijd een ramp is en een direct gevaar voor mensenlevens en in het verlengde een ontwrichting van de samenleving bewerkstelligt, is meer dan voldoende reden om de nood breekt wet situatie te aanvaarden om strenge en harde maatregelen te nemen tot dat het virus effectief kan worden bestreden en onder controle is en blijft.

Het zal een ieder duidelijk zijn dat de samenleving alleen kan functioneren met gezonde mensen. Laten we hopen dat het team door ervaring wijzer geworden, nu de juiste prioriteiten stelt en de noodzakelijke maatregelen neemt. En laten we met zijn allen eendrachtig zijn om het virus de baas te worden.

Peter Rufi, Geldrop