Lezersbrieven | Heide wordt door stikstof omgezet in ‘grasvalt’ | Laat mensen met schulden niet méér betalen dan rente

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 24 juni in de krant verschenen.

Heide wordt door stikstof omgezet in ‘grasvalt’

Mari van Genugten uit Sint-Oedenrode vindt het hele stikstofdebat maar niets (Opinie 8-6). Er is volgens hem niets mis met stikstofverbindingen, want dat is mest en daar krijg je alleen maar meer natuur van. Het ontgaat hem dat die zogenaamde natuur dan wel heel eenvormig is.

Hij zegt zelf dat hij veel in de natuur komt en blijkbaar is hij ook op de heide geweest. Dan moet het hem toch opgevallen zijn dat er op de meeste plaatsen die ‘heide’ genoemd worden, zoals de Strabrechtse heide, bijna geen heide meer te zien is maar alleen grassen zoals buntgras. Dat komt door de stikstofverbindingen.

Gras gedijt goed op stikstofverbindingen. Dat heeft de heer Van Genugten goed gezien bij zijn eigen gazon. Maar voor heide zijn ze juist heel schadelijk. Het gras verdringt dan namelijk de heide, die afsterft. Het feit dat er op sommige plaatsen nog wél heide te zien is, komt doordat vrijwilligers en beroepskrachten hun best doen om die overmaat aan stikstofverbindingen geduldig jaar in, jaar uit te verwijderen. Dit om ervoor te zorgen dat de heide met recht ‘heide’ kan blijven heten.

Vijftig jaar geleden stonden er nog veel bloemen en kruiden in de graslanden, waar veel insecten op afkomen. Mede daardoor was Nederland de Europese trekpleister voor weidevogels. Nu liggen er, door de intensieve bemesting, alleen nog uitgestrekte matten Engels raaigras (‘grasfalt’) en is het horen of zien van een weidevogel, die hier bij gebrek aan insecten maar zou verhongeren, een zeldzaamheid geworden.

De boeren roepen om het hardst dat dat de schuld van de vos is, die de kuikens zou opeten, maar dit heeft toch echt wel met de inrichting en het gebruik van het landschap te maken. Stikstof zorgt voor natuur, ja, maar wel eenvormige. Wat is er nu zo interessant aan eindeloze velden met gras en mais (ook een grassoort!), en in het bos brandnetels en bramen? Dat is de ‘natuur’ die je hier overhoudt als je door blijft gaan met het lozen van enorme hoeveelheden stikstofverbindingen. De heer Van Genugten geeft er blijk van voldoende kennis te hebben van de bemestingseigenschappen van stikstofverbindingen. Maar hij mag zich nog wel wat verdiepen in het begrip biodiversiteit.

Martin Boerman, Geldrop

Na wij-zij van Wilders wij en zij van NL elftal

In afwachting van Nederland – Noord-Macedonië zit ik al bijtijds met een bord op schoot voor de tv. Ik krijg er gratis voor niks Geert Wilders en zijn politieke partij bij. Ik hoor zijn intussen bekende wij–zij betoog voor de zoveelste keer. Dan klinkt even later het Wilhelmus en komen onze elf nationale hoofden voorbij. Kleur en afkomst maken hier geen verschil. Hier geen wij en zij. Dit is allemaal oranje! Een Nederland. Twee werelden!

Jean Peeters, Eindhoven

Kleurrijke weg te gaan om te zijn wie je wil

Na regen komt zonneschijn en soms een regenboog. Het is een van de bekendste natuurverschijningen. Daarnaast een inspiratie voor mythes, songteksten EN tegenwoordig symbool voor homorechten en vrede. We leven in de 21-ste eeuw, in een ‘gecultiveerde wereld’, maar toch wordt er nog altijd over man en vrouw gepraat alsof alleen dan het plaatje klopt. Een statement daarover met de regenboogkleuren tijdens het EK mannenvoetbal, waarop ongetwijfeld ook homomannen aan het werk zijn, zou mooi zijn. Maar FIFA accepteert het niet, want je moet dingen gescheiden houden. Maar zolang de vrijheid er nog niet is om te zijn wie je wil hebben we nog een kleurrijke weg te gaan.

Els van Loon, Geldrop

Mens is beter af zonder drug in rode blikje

Respect voor Cristiano Ronaldo en Manuel Locatelli. Zij hebben voor tal van camera’s een hier niet nader te noemen calorierijke suikerhoudende frisdrank aan de kant geschoven ten gunste van een gezond flesje kleurloze, suikervrije en bubbeltjesvrije gemeentepils. Oftewel: Hola-Cola. Ik denk dat de mens beter af is zonder die verslavende Amerikaanse drug uit dat rode blikje. Hopelijk gaan na de tabaksreclames ook de colareclames in de ban.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Volledig gevaccineerde en weer uitnodiging

Op 20 mei wandelde ik tevreden en nu volledig gevaccineerd tegen corona naar mijn fiets om fluitend naar huis te rijden. Ziezo, dat zit er op, het zorgeloze leven kan weer beginnen, zij het nog met enige niet moeilijk na te leven restricties. Wie echter schetst mijn verbazing toen ik een paar dagen geleden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opnieuw ‘Uw uitnodiging voor een coronavaccinatie’ ontving. Ik schrok ervan en vroeg me onmiddellijk af bij hoeveel mensen meer dit is gebeurd of nog gaat gebeuren en wat deze onzorgvuldigheid de schatkist nu weer kost.

Jack van Hoek, Eindhoven

Zieltogend CDA verliest nu ook Van Agt

Nu onder de prominente CDA-ers van het eerste uur Dries van Agt zijn lidmaatschap in treurnis heeft opgezegd, vanwege de Palestijnse kwestie, is het wachten op wie er nog meer volgen. Het wordt een zieltogende partij met in de polls nog een virtuele zes zetels, al negen zetels zijn sinds de verkiezingen in rook op aan het gaan. Deze electorale neergang is te linken aan de zelfverrijking van mondkapjesmiljonair Sywert van Lienden. Teneinde een royement te voorkomen heeft Van Lienden zijn lidmaatschap zelf ook aan de wilgen gehangen. Ook Pieter Omtzigt zag zich genoodzaakt te vertrekken bij het CDA na eerst een lijvig rapport uit te brengen over alles wat niet deugd bij de christendemocraten. Hij zoekt nu zelf naar een functie elders.

Antoine Theijs, Waalre

Verkeersoverlast niet alleen in Tivolilaan

Niet alleen de Tivolilaan in Eindhoven heeft last van het verkeer maar ook wij aan de St. Petrus Canisiuslaan hebben al jaren last van toegenomen vrachtverkeer, hardrijders en ander verkeer. ‘s middags is oversteken een gewaagde zaak. Jarenlang is gevraagd hier iets aan te doen maar we kregen steevast hetzelfde antwoord. Er kan niets gedaan worden want het is een busroute. Daarbij komt nog de gigantische hoeveelheid fijnstof vervuiling van het verkeer die ook zichtbaar is op de buitenkant van de huizen. De gemeente moet ook eens in actie komen niet alleen voor de Tivolilaan maar ook de Canisiuslaan.

Antoine Brouwers, Eindhoven

Laat mensen met schulden niet méér betalen dan rente

Jos Kessels gaf een treurig verhaal over de deurwaarder (ED 22-6). Mensen worden dwangmatig benaderd en soms hun woning uitgezet met een restschuld die is opgelopen tot een veelvoud van de oorspronkelijke schuld. De rook van het ene schandaal is nog niet verdwenen of een volgende doet zich al voor.

Terwijl belastingdienst en gemeenten schuldenaren extra belasten door claims wil de politiek voor sinterklaas spelen om de economie een extra impuls te geven. Een boete op jaarbasis zou niet meer mogen bedragen dan het rentetarief van een lening, waarbij de kosten van de deurwaarder niet eens vergoed mogen worden. Hiermee kan men voorkomen dat Gemeenten te snel een deurwaarder inschakelen die tegen hoge kosten schuldenaren dieper de schulden injagen.

Zo wordt de inhaligheid van gemeenten niet afgewenteld op de portemonnee van de schuldenaar. Deze constructie is niet meer van deze tijd. Dat incassobureaus nog een belangrijke rol spelen in het bedrijfsleven staat regelrecht tegenoven de creatie van armoede bij inschakeling van de deurwaarder. Het gezin dat op straat wordt gezet moet toch eten, drinken en wonen. Dit zijn en blijven de drie eerste levensbehoeften. Welk signaal wil een gemeente met deze uitzettingen afgeven? Juist hun inzet is van groot belang diezelfde burger een veilig onderkomen te verschaffen.

Tom Peeters, Eindhoven

Hoe streng moet de chauffeur van een buurtbus zijn?

Als ik bij de start van mijn middagdienst naar onze buurtbus loop zie ik dat het jammer genoeg een ruilbus is. Onze eigen bus zal dus wel in reparatie zijn vandaag. Zo’n ruilbus is een oud exemplaar, dat op z’n oude dag in geval van nood wordt ingezet, maar wel minder prettig is dan onze normale bus. Zo is de ingang niet erg klantvriendelijk, namelijk erg hoog, met twee fikse treden, en bovendien aan de smalle kant. Maar goed, ik zal ’t er mee moeten doen vandaag!

Bij de vierde halte staat één van mijn vaste klanten al te wachten, klaar voor haar wekelijkse marktbezoek. Maar hoewel ze anders nooit hulp nodig heeft, lukt het haar deze keer niet om de boodschappentrolley die twee treden omhoog getild te krijgen. Vertwijfeld kijkt ze mij aan en vraagt: “U mag mij niet helpen hè?”. “Inderdaad mevrouw, ik mag u niet helpen”, is mijn correcte maar onprettige antwoord.

Want het voelt niet goed! Door mijn weigering komt mevrouw nu onverwacht zonder boodschappen te zitten. Bovendien ontneem ik haar het plezier van het wekelijkse uitje. En dat enkel en alleen door die stomme ruilbus. Zelf ben ik al twee keer gevaccineerd en ik schat in, dat dit voor haar ook geldt. Daarom schuif ik bruusk minister De Jonge en meneer Hermes figuurlijk aan de kant, spring van mijn chauffeursstoel en help mevrouw snel de bus in.

Eugène Burgman, Waalre