Lezersbrieven | Hele ‘beschaving’ ontstaan door slavernij | Laat wolf maar los in het Amsterdamse bos

Ubachs mag openen horeca niet gedogen

Met verbazing heb ik de oproep van burgemeester Ubachs van Best gelezen met betrekking tot de horeca-actie zaterdag. Hieruit blijkt dat hij de openstelling van horeca in Best gedoogt en deelname zelfs aanmoedigt. Schandalig dat deze burgemeester bepaalt dat in Best de landelijke wetgeving niet geldt. We kunnen alleen samen Corona bestrijden, en ja, dat gaat dan via landelijke regie. Aan democratie moeten we gezamenlijk invulling geven. Daar hoort bij dat als we het niet eens zijn met wetgeving, dat we ons er toch aan houden – de wegen die dan open staan zijn petities, demonstraties of gewoon een ander stemgedrag. Het negeren van verboden (ook onder het mom van een protestactie) hoort niet bij democratisch gedrag en een burgemeester die dat gedoogt en aanmoedigt dient zich te schamen. Het logische gevolg is dat we voortaan van deze lokale bestuurder elke dag moeten horen welke landelijke wetgeving binnen de gemeentegrenzen van Best vandaag wel of niet geldt.

Wilbert Körver, Best

Wangedrag liever in klein artikeltje

Rode stoelen op een rijtje omdat er in een een populair tv-programma wangedrag is geconstateerd. Wangedrag waarvan waarschijnlijk iedereen in de studio al op de hoogte was en een groot aantal jaren door de vingers werd gezien. Maar een halve voorpagina en anderhalve pagina over de tot nu toe vermeende grensoverschrijdende praktijken? Kom nou toch, jongens en meisjes van de krant! Ik begrijp dat er een deel van de lezers smult van deze verhalen. Liever een klein artikeltje op de allerlaatse pagina. Laat het ED maar belangrijker nieuws printen.

Ans Janssens, Eindhoven

AOW-ers die VVD stemden voelen zich bedrogen

In de verkiezingsprogramma’s van coalitiepartijen staat niets over de in het regeerakkoord opgenomen ontkoppeling van de AOW van de minimumlonen (Commentaar 15-1). Betrokkenen zullen zich bedrogen voelen. Daarbij vergist u zich met betrekking tot de VVD. In dat verkiezingsprogramma stond over dit onderwerp: ‘Uitkeringen zoals de bijstand stijgen niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid.’ Het is dus nog erger. De VVD is de verkiezingen ingegaan met het standpunt dat de AOW moet meestijgen met het minimumloon. Voor AOW-ers die VVD gestemd hebben is er dus nog meer reden om zich bedrogen te voelen.

Tom Thalhammer, Son en Breugel

Het ‘Duizelt me van de dreigtweets’

Ik heb me verbaasd over het artikel over de man uit Duizel aar en zijn dreigtweets (ED 14-1). Op voorhand veroordeel ik niemand. Maar een pagina gewijd aan deze meneer en zijn vermeende misdrijf schiet mij echt in het verkeerde keelgat. Tel daarbij de diverse Tweets die u afbeeldt met teksten, en ik snap niet wat dit allemaal moet toevoegen? Het lijkt me dat we even geen podium moeten geven aan dit soort berichten. Ze zijn er al genoeg geweest en hebben politici en anderen onnodig geraakt.

Ronald Hogenbirk, Eindhoven

Wijs besluit koning over gouden koets

Onze koning heeft een besluit genomen dat de vinger op de pijnlijke plek legt: ons koloniaal verleden. Hij heeft kennelijk goed begrepen, dat het nu tijd is om dat verleden niet langer te verheerlijken, het goed te praten en te verdoezelen. Impliciet erkent de majesteit dat dat verleden veel onrecht en ellende heeft veroorzaakt. Al eerder heeft hij daarvoor zijn spijt betuigd, maar dat beperkt zich tot twee symptomen: de beschildering van de gouden koets met koloniale afbeeldingen en het geweld tijdens de dekolonisatie van 1945-1950. De koloniale periode echter begon in de 16e eeuw en duurde 400 jaar tot halverwege in de 19e eeuw. Alle ellendige gevolgen/symptomen zijn terug te voeren naar die ene oorzaak: het kolonialisme. Het zou de majesteit sieren en met hem ons allemaal, als wij dit willen erkennen.

Peter Rufi, Geldrop

Hele ‘beschaving’ ontstaan door slavernij

Het is vreselijk om niet in vrijheid te kunnen leven, maar onze hele ‘beschaving’ is ontstaan door slavernij. Hoe denken de nazaten van de jongste slavernij dat het Colosseum gebouwd is of Machu Picchu, Petra of de Piramides? Mijn voorouders komen uit Italië en zijn misschien wel nazaten van de slaven die het Colosseum gebouwd hebben, denken jullie dat de leiders van dat land ooit zullen zeggen: ‘we gooien hem dicht want het ligt een beetje gevoelig’? Kom op slavernij nazaten, recht je rug en wees fier op wie je bent, het verleden kunnen we niet meer veranderen, de toekomst wel.

Jolanda van Veghel, Aarle-Rixtel

Mentale problemen omdat land op slot zit

Fijn te lezen dat Ernst Kuipers de stijging van het aantal zelfdodingen verschrikkelijk vindt. Maar die zelfdodingen zijn niet de enige ‘stille’ rampen. Mensen zijn het zat, en dat uit zich in veel mentale problemen. Allemaal uit naam van ziekenhuis bezettingscijfers en besmettingscijfers zitten we nog steeds op slot. Meer dan een jaar geleden wisten we al dat Corona een blijvertje zou zijn. Is er een deltaplan zorg in de maak om deze crisis en toekomstige crises het hoofd te bieden? Bij mijn weten niet, Het enige wat OMT, RIVM en kabinet kunnen verzinnen is resttricties en lockdowns. Ze staan mijlenver van de samenleving af.

Cor de Vaal, Eindhoven

Foute indruk dat er kindervaccins zijn

Vooropgesteld, vaccineren is een goede zaak en dat kinderen nu aan de beurt zijn is in vele landen om ons heen al gebruikelijk (ed.nl 14-1). Waar ik aanstoot aan neem is het presenteren van ‘de kindervaccins Comirnaty en Spikevax’. Überhaupt de term ‘kindervaccin’ is natuurlijk onzin. ‘Comirnaty en Spikevax; ze klinken als de nieuwste games of schoolpleinrages, maar het zijn coronavaccins voor kinderen’. Ook komen in het hele artikel de namen Pfizer en Moderna niet voor! Hierdoor ontstaat niet alleen de indruk dat er speciale kindervaccins zijn (die zijn er niet!) maar word ook de indruk gewekt dat kinderen een ander vaccin dan miljarden volwassenen krijgen.

Marijn de Jong, Helmond

Snel plaats maken voor bèta mensen

Frans Timmermans en Rob Jetten hebben beide hebben geen bèta-opleiding, zijn klimaatdrammers en profileren zich als ‘wetenschapsdeskundigen’. Miljarden willen ze uitgeven aan zaken waar ze volstrekt geen kaas van hebben gegeten. Zij staan aan de top van het Europese Parlement of zijn minister, qualitate qua een aanfluiting. Het bewijst dat alles om de baantjescarrousel draait in Brussel en Den Haag en niet om de juiste mensen op de juiste positie. 23.000 mensen hebben de petitie ondertekend om Timmermans niet het beoogde eredoctoraat (Universiteit Delft) te verlenen omdat hij er alles aan gedaan heeft om het energieprobleem te saboteren door kernenergie als te duur te kwalificeren. Heel snel plaats maken voor een bètawetenschapper met verstand van zaken.

Jan Dams, Helmond

Eneco mag niet zomaar klantenbestand overdragen

Eneco levert nu gas/electra aan de klanten van het failliete Welkom Energie, voor een veel hogere prijs. Kan dat zomaar? Je moet niet bij de Autoriteit Consumenten en Markt zijn (ED 14-1). ‘ACM weigert inzicht in rol bij failliet Welkom Energie’. De Autoriteit Persoonsgegevens (AVG) beschrijft zes grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. Waarschijnlijk baseert Eneco zich op artikel 6, het ‘Gerechtvaardigd Belang’. Hieruit blijkt dat geen commercieel belang en geen ongewenste gevolgen voor de betrokkene onder dat belang vallen.

John van Gogh, Son & Breugel

Laat de wolf maar eens los in het Amsterdamse bos

Er is veel discussie over de vraag of het goed of juist slecht is dat er wolven in Nederland zijn. Moeten ze worden beschermd of moeten onze schapen worden beschermd, of beide?

Er zijn twee scherp tegenover elkaar staande partijen die niet of slecht naar elkaar luisteren. Beide hebben terechte maar ook onterechte punten. Daar hoort niet bij dat de ene er wel en de ander er geen verstand van heeft. Het verschil is groot in mening tussen mensen uit de stad, vooral de Randstad en Wageningen, en mensen van het platteland.

Natuurfilosoof Martin Drenthen gaf aan dat de wolf staat voor wildheid (ED 15-1). ‘Voor de oncontroleerbare natuur. Stedelingen verwelkomen de wolf om die reden; zij hebben al zo weinig wildheid. Van de terugkeer van de wolf gaat een troost uit; de mens heeft zich blijkbaar niet alle natuur kunnen toe-eigenen.’

Voorstanders van de wolf zeggen dat schapenhouders hun schapen maar binnen moeten houden en beter beschermen met schrikdraad of honden. Hoe zou men reageren als er dichter bij huis eigen dieren zoals schapen, geiten of honden worden aangevallen door een wolf? Of, hoe zou men reageren als een schapen-beschermende hond een eigen hond aanvalt?

Stedelingen zouden wat wildheid en wat meer gevoel voor de rauwe natuur moeten krijgen. Laat een wolvenpaar los in het Amsterdams bos, één in de Scheveningse Duinen en voor het geval de wolf daar nog niet zit, dichtbij Wageningen. Dan kunnen de stedelingen en de wetenschappers wat meer “wildheid” ervaren en meer uit eigen ervaring spreken over de positieve en negatieve effecten van de wolf. Misschien dat dan hun realiteitsgehalte in de discussie heel snel omhoog gaat. Misschien dat dan ook wat meer realistisch wordt gekeken naar de kosten van beschermende maatregelen, alleen dan wel bij zichzelf en niet bij anderen.

Wim Coopmans, Aarle-Rixtel