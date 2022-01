Lezersbrieven | Heringerichte straat in Waalre nog steeds gevaarlijk | We kunnen niet zonder onze laatste contacten

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 7 januari in de krant verschenen.

Vissen naar wat de regering gaat vertellen

Op 11 januari krijgen we weer een persconferentie en daar zullen we weer niet vrolijk van worden. Maar wat er op radio en tv aan vooraf gaat, is pas irritant. Enkele dagen van te voren beginnen de radio en tv stations al te vissen wat de regering ons gaat vertellen. Iedere keer weer opnieuw wordt de vraag telkens iets anders gesteld. Wat gaat Rutten ons dinsdag vertellen? Geloven ze daar bij de tv nou echt dat we daar op zitten te wachten? Het brengt ons alleen maar in verwarring en het zou veel beter zijn als ze zinnige dingen vertellen.

Harry van Ravenstein, Valkenswaard

Heringerichte straat in Waalre gevaarlijk

De gloednieuwe groenvoorziening in de Wollenbergstraat in Waalre is blijkbaar vernield door auto’s (ED 3-1). Gezien de herinrichting mag men blij zijn dat het enkel de groenvoorziening is die schade heeft opgelopen. Door het verdwijnen van de fietspaden is er voor fietsers een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Ook het oversteken van de Willibrorduslaan met de fiets leidt bij drukte tot gevaarlijke situaties. De klok is kennelijk dertig jaar teruggedraaid. Daarnaast konden auto’s voorheen geen 30km/u rijden door de files voor het stoplicht. De nieuwe situatie heeft kennelijk geleid tot een verhoging van die snelheid.

Theo Cornelissen, Dommelen

Leider gezinspartij is ook nog vader

Verwoordt coryfee Ben Bot niet onbewust de armoede van het CDA? ‘Wie anders dan Hoekstra zou partijleider kunnen zijn?’ En niemand van de gezinspartij vermeldt dat hij ook nog vader is. Dat betekent nog iets meer jongleren voor hem!

Jean Peeters, Eindhoven

Stint gebruiken in spotprent

Het lijkt me goed als de tekenaar Marijn langsgaat bij de ouders van de slachtoffers van het ongeluk met de Stint in Oss en hen uitlegt, waarom hij in zijn spotprent van 4 januari jl. dit vervoermiddel gebruikt. Hopelijk kunnen ze dan zijn ‘humor’ waarderen. Nadien kan hij dan nog een bezoek brengen aan het herdenkingsmonument ‘boek met vlinders’ in het Elzeneindpark aldaar.

A. Kemper, Eindhoven

Geen vaccinatieplicht en wij maar boosteren

Dus de booster prikken is een schijntje met de omikron. Wie is daar de schuldige van? Bedrijven dicht, falliet, geen steun. Wie gaat dat betalen? We hebben nog anderhalve week en nu al hard roepen. En de ongevaccineerden? Die kunnen vrij rondlopen. Geen vaccinatieplicht voor? Werken gewoon op de locaties van het COA. Niet echt geloofwaardig meer deze tendens en wij maar boosteren, helemaal naar Breda.

Robert Bocxe, Valkenswaard

Ook aandacht voor familie van agenten

In Missie Max gaat Jan Slagter op bezoek bij familie en vrienden van militairen die van huis zijn voor vredesmissies en andere veiligheidstaken met vaak gevaar voor eigen leven. Hartverwarmende momenten zijn er te zien. Jammer genoeg krijgen we te weinig van zulke programma’s te zien. Want er zijn nog genoeg mensen die ook humanitaire werkzaamheden doen en hun familie tijden moeten missen en die op deze manier ook eens onder de aandacht zouden moeten komen. Zo zouden onze politie agenten ook op deze manier onder de aandacht kunnen brengen want die staan vaak voor gevaar voor eigen leven onze veiligheid te waarborgen en wetten te handhaven terwijl de familie thuis in spanning zit.

Pierre Verhees, Meijel

We kunnen niet zonder onze laatste contacten

Dagelijks wandel ik sinds corona een rondje. Het liefst door de natuur. Maar de rust van het ruisen van de wind door de bomen en het getsjirp van vogels wordt vandaag doorbroken door ander geschetter. Nog voor de woorden van de uitversterkte instructeur wegsterven, galmt de muziek tussen de bomen. De sportschool is uitgeweken naar de buitenlucht.

Met vraagtekens dansend voor mijn ogen loop ik verder. De sportscholen waren toch dicht? Mag buitensporten wel? Verderop ontwaar ik een enorm wit gevaarte. Een tent over de sporters zetten? Wat is nog het verschil met binnen sporten?

Direct realiseer ik me mijn gemakkelijke oordeel. Want deze ondernemer heeft geïnvesteerd om iets mogelijk te maken voor zijn klanten en inkomsten te genereren. Is het veel anders dan de vrouw die met grote ogen op het journaal trots vertelde dat ze de overheid te slim af was. Twee dagen later scherpte Oostenrijk de maatregelen aan, maar ze zou gewoon eerder vertrekken voor haar skivakantie. En wat is het verschil met ons kerstdiner met negen personen. Natuurlijk probeerden we afstand te houden en degenen die nog niet geboosterd waren hebben een zelftest gedaan.

We zetten allemaal de regels naar onze eigen hand. En we weten ook goed te oordelen over de ander. Zonder te weten welke voorzorgsmaatregelen anderen hebben getroffen en ook zonder te weten hoe hoog de sociale nood is. Want na bijna 2 jaar is het wel duidelijk: corona heeft sociaal een enorme impact op ons. En dat gaat te ver, getuige de massale overtreding van het vuurwerkverbod. We zijn allemaal best bereid om redelijke maatregelen op te volgen, maar ontneem ons niet onze laatste contacten. We kunnen niet zonder. Alleen al daarom hoop ik dat dit de laatste poging was tot een nationaal vuurwerkverbod.

Arndt van Ruremonde, Son en Breugel