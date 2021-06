Lezersbrieven | Het gaat om vraag of mens dier als mindere mag zien | Plaatsen Indisch gedenkteken terecht

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 5 juni in de krant verschenen.

Het gaat om vraag of mens dier als mindere mag zien

Natuurlijk valt er wat af te dingen op de uiterste consequenties van de nieuwe dierenwet. Zo zijn veel honden en katten inmiddels zozeer gedomesticeerd dat ze waarschijnlijk doodongelukkig zullen worden als ze in de vrije natuur losgelaten zouden worden.

Maar in wezen gaat het hierom: mag een mens een dier als zijn mindere beschouwen en het behandelen alsof het uitsluitend voor zijn eigen plezier op aarde is? Wie een dergelijke instrumentele visie op dieren erop nahoudt (“het dier is er uitsluitend om het belang van de mens te dienen”), mag zich toch wel eens serieus gaan afvragen of hij wel gezond redeneert. Eeuwenlang is om die reden slavernij in stand gehouden en daarvan vinden we inmiddels dat het goed is dat de periode waarin er zo over medeschepselen gedacht werd, achter ons ligt.

Het dier heeft een eigen bestaansrecht en is er niet om de mens te dienen. Dat een vogel uit je hand eet, is aangeleerd en geen natuurlijk gedrag. Ga maar eens naar het bos en wacht maar eens af hoe lang het duurt voordat er een vogel uit je hand komt eten. Het wordt tijd dat mensen - ook hobbydierenhouders - eens gaan redeneren vanuit het belang van het dier dat ze in gevangenschap houden en niet alleen vanuit hun eigen belang. Dat is voor veel mensen een moeilijke opgave, want ze zijn tot nu toe niet anders gewend en denken dat het belang van het dier samenvalt met hun eigen belang.

Natuurlijk snap ik dat veel mensen beter in hun vel zitten als ze met dieren kunnen omgaan, maar de vraag is of dat rechtvaardigt om ze in gevangenschap te houden. Zo zijn er vroeger ook oprecht veel mensen geweest die plezier hebben beleefd aan het houden van slaven. Ik zie het verschil niet zo en een eerlijk mens zal volgens mij ook moeten toegeven dat er in wezen niet veel verschil bestaat. Dat we iets bij nader inzien eeuwenlang fout hebben gedaan, wil niet zeggen dat we er omwille van de traditie nog eeuwenlang mee door moeten gaan.

Martin Boerman, Geldrop

Daklozen niet ‘in wijken’ huisvesten

Springplank-directeur Thijs Eradus maakt terecht onderscheid tussen mensen die als gevolg van – pakweg – de toeslagenaffaire of de coronacrisis huis en haard verliezen maar met wie verder niks mis is, en degenen die daarnaast kampen met verslaving en psychiatrische stoornissen (opinie ED, 03 juni). De eerste groep had in feite nooit dakloos mogen worden en moet zeker zo snel mogelijk geholpen worden hun leven weer op de rails te krijgen.

Zijn opmerkingen over de “zware doelgroep” (door hem stereotyp neergezet als ‘lange baard, blik bier in de hand, naald in de arm, liggend op straat’) kan ik echter een stuk minder goed plaatsen. Die problematische groep dak- en thuislozen zou volgens hem nooit gehuisvest moeten worden “in wijken”, maar op “andere passende plekken in de stad”. Bedoelt hij hiermee dat het Labrehuis aan de Boutenslaan en de GGzE aan de Camphuysenstraat, waar juist die zwaarste categorie sinds jaar en dag in groten getale onderdak vindt, daar eigenlijk op de verkeerde plek staan? Of beschouwt hij dit stukje Gestel niet als “wijk”?

En had hij bovendien in het licht van de door hemzelf aanbevolen spreiding niet bij voorbaat moeten afzien van hervestiging van max. 26 cliënten in het vorig jaar door NEOS ontruimde Sociaal Pension aan diezelfde Boutenslaan?

Mirjam Kies, Eindhoven

Leerlingvolgsysteem gaat vóór zonnepanelen

Schoolbestuurder Hans Fuchs verheugt zich op het plan om zonnepanelen op elk schooldak te plaarsen maar heeft het ook over de complexiteit van de materie (ED 2-6). Nu, er is niets complex aan hoor. Zonnepanelen zijn gemeengoed geworden. Vandaag besteld morgen in huis. De heer Fuchs doet er beter aan om te investeren in een goed leerlingvolgsysteem waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd wordt. Of hij zorgt ervoor dat de dossiers van de leerlingen goed op orde zijn. Schoenmaker blijf bij je leest zou ik zeggen.

John Mijvis, Helmond

Plaatsen van Indisch gedenkteken terecht

Roy Meelhuysen zoekt en vindt zijn Nederlands-Indische roots (Z 29-6). Ik heb nog weinig tranen op voorraad , maar kon het met een vingerhoedje vol nog net niet drooghouden. Een twee pagina’s indrukwekkende weergave over het leven van Roy Meelhuysen. Om die reden sta ik helemaal achter zijn initiatief voor het plaatsen van een Indisch Gedenkteken. Leden van het KNIL met name, waaronder veel Molukkers, staan te boek als de beste militaire strijders in de Oost. Trokken de kar in de moeilijkste omstandigheden. Heb zelf als marinier in onze laatste kolonie Nieuw-Guinea te maken gehad met de vaardigheden van deze mensen in de bloedhete oerwouden van Papua. Als je dan tenslotte ervaart op wat voor een schandalige manier deze mensen zijn behandeld door ons Nederlanders, dan schaam ik me diep.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Gebouwen met een groot WAW effect

Eindhoven zit Amsterdam op de hielen als het gaat om leuke terrassen, shoppen en een levendige dynamische binnenstad. Als bron nog wel de Amsterdamse Telegraaf! Meteen gingen mijn gedachten naar het artikel waarin onze gemeenteraad een oordeel velt over de ambitieuze Stadhuisplein plannen van architect Maas. Ik nam niet de moeite om er op te reageren omdat het te veel gericht op de persoon zou kunnen lijken. Maar dit weekend is mij gebleken dat veel Eindhovenaren het met deze heren en dame oneens zijn. Het is onbelangrijk of de grens van de hoogte van woontorens op 100, 120 of 160 meter ligt. Het gaat er vooral om dat er nu eens kwaliteit wordt ontwikkeld. Geen fantasieloos gestapelde stenen maar gebouwen met een groot WAW effect.

Peter Bijnen, Eindhoven

Denk meestal nog wat na over column Akyol

Ik lees de column van Özcan Akyol altijd met veel interesse en denk er meestal nog wat over na ook. Deze week keek ik naar De geknipte gast op tv. Wat een openhartig en gevoelig gesprek met Frènk van der Linden. Wat knap. Het ontroert me. Dank je wel.

Jean Peeters, Eindhoven

Voorbeeld aan Estland bij digitaal paspoort

In een verontrustend bericht over de privacy van hen die een corona paspoort wensen (ED 31-5) komen wetenschappers aan het woord die vertellen dat het digitaal zo veel beter kan. Iets wat enige tijd geleden ook naar voren kwam in een tv. uitzending over de digitalisering in Estland. In het kort komt het erop neer dat daar elke inwoner toegang heeft tot een uitgebreid digitaal systeem. Wanneer een arts, een fysiotherapeut of wie dan ook, deelgegevens wil inzien, dan kan dit alleen met toestemming van de betrokken persoon zelf. Hij/zij bepaalt dan welke info wel en welke niet toegankelijk is voor de betreffende functionaris of instantie. Eind deze week presenteert informateur Marriëtte Hamer het eindverslag van haar bevindingen. Misschien kan zij op de valreep nog even bij de ambassadeur van Estland naar een en ander informeren.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Liefde in een tasje aan het fietsstuur

Opgelucht verlaat ik de tandartskamer. Buiten staat mijn fiets. Er hangt een tasje aan. Hé die is niet van mij. Ik kijk om me heen en zie nog een fiets met zo’n tasje. ‘Liefde in een tasje’ staat er op gedrukt. Ik glimlach, wat leuk!! Kijk in het tasje en zie een blikje drinken een doosje met inhoud voor het zaaien van een zonnebloem, een waxinelichtje en een verpakt koekje. Op zoek naar de afzender kom ik een kaartje tegen met: Veel liefs Isis, Verge en Fleur. Geen idee wie dat zijn, maar ik kan het ontzettend waarderen.

Ria Soetendal, Nuenen