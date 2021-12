Lezersbrieven | Het Sinterklaasjournaal als troost na al het harde nieuws | Schade door haat straks groter dan door corona

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 4 december in de krant verschenen.

Het Sinterklaasjournaal als troost na al het harde nieuws

De morgen begint met de krant uit de brievenbus halen. Klompen staan klaar op de stoep bij de voordeur, recht uit mijn bed, trap af lopen en krant uit de brievenbus halen.

Maar o wat een ellende allemaal. Stijgende prijzen, wel of niet vaccineren, een Kabinet wat er maar niet komt. De dingen die me uit de slaap houden sla ik maar over,zoals de dreigende situatie aan de Russische grens. Van de gebeurtenissen aan de Poolse grens draait mijn maag om. Kom op EU leiders, dit laat je niet gebeuren in een EU waar de menswaardigheid toch vooraan hoort te staan. Maar dan kom ik bij de pagina waar de tv programma’s staan. En je wilt het geloven of niet, op slag verandert mijn humeur als ik zie: zes uur Sinterklaasjournaal. Wat een heerlijk programma. Als zeventigers genieten mijn man en ik er enorm van. We laten echt waar, de telefoon rinkelen, we willen er niets van missen. Als we het een keertje toch niet kunnen zien, kijken we het terug. Wat zullen we het volgende week gaan missen, ons heerlijk onbezorgd geniet moment.

Nelly Kastelijn, Helenaveen

Hoge werkdruk met gouden handjes

Onze economie dreigt zwaar in de problemen te komen door een tekort aan personeel in sectoren als techniek, logistiek, bouw, ict retail en de zorg (ED 2-12). Té weinig mensen kiezen voor een opleiding in deze beroepstakken. De oude rotten in deze beroepstakken hebben hier al jaren voor gewaarschuwd. Maar bij veel bedrijven werd hierin onvoldoende geïnvesteerd omdat het ten koste ging van de productiviteit en dus de winst. Aan een goede begeleiding ontbrak het hierdoor vaak wat studenten nogal eens deed besluiten om voor een andere richting te kiezen. Ook verrichten mensen met gouden handjes vaak onder een hoge werkdruk zware arbeid en worden daar niet in verhouding naar betaald. Misschien dat dit ook enige aandacht verdient en men het plaatje aan de toekomstige studenten nu niet mooier voor moet spiegelen dan het is.

Marleen van Hooff, Eindhoven

Geen nachtmis voor trouwe kerkgangers gemis

Een Helmonds koorlid vindt het erg dat de nachtmissen weer niet doorgaan (ED 2-12). Vooral voor de ‘gelovigen’ die één keer per jaar naar een viering gaan. ‘Die vallen als eerste af en komen niet meer terug,’ is haar stellige overtuiging. We mogen blij zijn dat deze mensen niet terugkomen. Ze komen voor de sier en nemen op de eerste rij de plaats in van hen die elke week trouw naar de mis komen. Voor mensen die de vieringen trouw bezoeken is het wel een gemis want een prachtig gezongen nachtmis, jezelf omringd met kaarsen en flarden met geurige wierook, was en is toch altijd nog de kers op de taart voor een belijdend gelovige.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Boosterprik 80+ kan zonder afspraak

Over de moeite, die Martine uit Steensel moest doen om een afspraak voor haar vader te regelen (ED 2-12). Nadat het mij ook niet gelukt was een afspraak te maken voor de boosterprik bij de vaccinatie-locatie aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven, ben ik er zonder afspraak heengegaan. Ik woon er bijna tegenover en ze wilden me naar Helmond of Veghel sturen! Ik kreeg te horen dat mensen boven de 80 jaar er zonder afspraak terecht kunnen en heb daar zonder problemen de boosterprik gekregen. Haast is geboden, want maandag verhuist deze prik-locatie naar het Beursgebouw.

Jeanette Vroomen, Eindhoven

Huisartsen luister ook naar patiënten

Met verbazing las ik het commentaar van chirurg J. Reijnen (ED 30-11) op het in mijn ogen terechte advies van Rob Plesman aan zijn huisarts (ED 25-11). Het advies van Rob Plesman als ervaringsdeskundige op het gebied van prostaatkanker betrof een jaarlijkse screening van mannen via het bepalen van de PSA-waarde in hun bloed. Hiermee kan vroegtijdig prostaatkanker worden opgespoord, dat is wetenschappelijk aangetoond. Chirurg Reijnen lijkt van mening dat het Nederlands Huisartsen Genootschap het alleenrecht heeft op adviezen aan huisartsen. Gelukkig zijn er ook huisartsen die luisteren naar hun patiënten.

Kees Aarts, Best

Krant mag paar uurtjes later op de mat

Sinds mijn prille jeugd altijd het ED in de bus, eerst bij mijn ouders, later zelf of samen met een buurvrouw een abonnement. Zover ik mij kan herinneren is ons nooit gevraagd op welk tijdstip wij uiterlijk de krant willen ontvangen. Ik heb een zeer trouwe bezorger die waarschijnlijk al heel vroeg bezorgt. Maar ik kijk pas rond 9.00 uur de krant in en lees hem pas verder na het avondeten. Misschien is het een idee om er eens enquête te over houden: paar uurtjes later op de mat en dan aantrekkelijker voor nieuwe bezorgers.

Tine Verberne, Helmond

Verdienen aan man met kleine jongeheer

Mag ik briefschrijver Cor de Vaal hartelijk danken? Ik wist namelijk niet dat mijn vrouw door het rijden in een Range Rover vol Botox zou zitten? (Nooit een Botox spuit gezien maar vooruit.) Dat ik met uw informatie er achter moet komen dat kennissen en zakenrelaties in hun grote auto (waar ze overigens hard voor werken) willen bewijzen dat ze een kleine jongeheer hebben? Dat vind ik echt traumatisch. Ondernemers die NIET maandelijks hun hand op kunnen houden en er juist alles aan doen om een mooie onderneming neer te zetten hebben waarschijnlijk ooit bewust voor de Kleine Berg als toegankelijke straat gekozen. En de ondernemer die daar dus zit moet zijn boterham verdienen aan die man met die vermeende kleine jongeheer.

Kenneth Verstralen, Eindhoven

Schade door haat straks groter dan door corona

Graag wil ik het opnemen voor (een deel van) de ongevaccineerden, net als Björn van der Doelen deed in gesprek met Jos Kessels (ED 1-12). Zij kunnen worden onderverdeeld in complotdenkers, mensen met prikangst, mensen om religieuze reden (Bible-belt, Koran-belt) maar ook mensen die veel aan hun gezondheid doen d.m.v. voeding en beweging en meer vertrouwen op hun immuunsysteem dan op de snelle ontwikkeling van de vaccins. Vaak hebben ze corona al in lichte mate gehad en wachten liever nog een jaartje voor een prik.

Onderzoeken in de VS wijzen steeds meer in de richting van een betere en langere bescherming indien men corona heeft gehad. Geprikten blijken ook corona te kunnen krijgen (Jesse Jackson en vrouw, Jon Bon Jovi, Bryan Adams), door te kunnen geven of er aan dood te kunnen gaan (ex-generaal Colin Powell). De enige winst van de prik is (waarschijnlijk) dat er minder mensen op het IC belanden. Het mindere is de verharding van een deel van de gevaccineerde mensen (ED 30-11) die zelfs roepen dat ongevaccineerden hulp geweigerd moet worden! Riepen ze dat vorig jaar ook (zonder vaccins ) toen de ziekenhuizen vol lagen met mensen met een ongezonde levensstijl (obesitas, diabetes, copd, rokerslongen)? Gewone operaties werden toen ook uitgesteld.

Laten we meer begrip voor elkaar hebben, want anders is straks de schade in de samenleving groter door haat dan door corona!

Rob Ramaker, Aarle-Rixtel