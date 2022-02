Lezersbrieven | Houtbouw 72 jaar geleden al de toekomst | Overlast en gevaar door defensie in Brabant

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 1 februari in de krant verschenen.

Ook geldezels worden te mild gestraft

Het is 2022 en nóg trappen enkelen in kletsverhalen over verloren telefoons of soortgelijke “ongemakken’ (ED 31-1). ‘Mam maak effe € 2300,= over op m’n rekening want m’n telefoon is in de WC gevallen’. Wie daar nu nog intrapt leeft echt in een andere wereld. Opvallend is ook dat één van de ‘geldezels’ 50 uur werkstraf krijgt maar 60 uur. ‘Omdat hij beter wist dan de andere twee waar hij mee bezig was’! Dus hoe minder je weet waar je mee bezig bent hoe minder straf. Daar zit de wortel van álle criminaliteit: er wordt niet tot nauwelijks gestraft.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

EU kost Nederlander onevenredig veel

De consequenties van het ‘sociale klimaatfonds’ van Timmermans in het kader van de Europese klimaatmaatregelen zijn dat de Nederlandse burger niet alleen opdraait voor zijn eigen energietransitie, maar ook voor die in andere landen (ED 29-1). Minister Hoekstra is terecht ’terughoudend’. In hetzelfde artikel wordt gerefereerd aan de tegenvaller met het EU-coronaherstelfonds. Nederland was al zwaar onderbedeeld, dat wordt nu nog een graadje erger. De reden: de Nederlandse economie draait beter dan verwacht. Dat is de EU ten voeten uit: wanprestaties worden beloond, prestaties worden bestraft. Daar komt bij dat de Nederlandse belastingbetaler sowieso al sinds jaar en dag de grootste sponsor is van het EU-budget; jaarlijks kost dit ons netto 5,5 miljard euro. Niet valt in te zien waarom het EU-lidmaatschap de Nederlandse burger stelselmatig veel meer moet kosten dan burgers van andere landen, zoals België en Luxemburg. Er zijn grenzen. Ik hoop dat minister Hoekstra zijn terughoudende opstelling doorzet, in de vorm van een veto of desnoods een opt-out.

Anton van den Brink, Eindhoven

Houtbouw 72 jaar geleden al de toekomst

Houtbouw heeft de toekomst (ED 29-1). Wij wonen met veel plezier in een prefab houten huis. Het is gebouwd van gestandaardiseerde wandpanelen die in een profiel tegen elkaar zijn gezet. Alle panelen zijn genummerd en zijn door de toenmalige bewoners zelf geplaatst. Voor het huis waren twee treinwagons nodig om het vanuit Oostenrijk naar Nederland te vervoeren. Dat was 72 jaar geleden.

Paul Beekman, Eindhoven

PostNL laat steken vallen in bezorging

Wij hebben de laatste tijd drie keer meegemaakt dat PostNL een pakket niet heeft bezorgd en dat terwijl wij gewoon thuis waren (ED 29-1). Klachten indienen, zo is helaas onze ervaring, heeft geen enkel effect. Wij hadden ons er al bij neergelegd en kijken voortaan met welke pakketbezorger een website zaken doet, om deze ergernis te voorkomen. Nu hoorden wij van vrienden in Helmond dat deze werkwijze ook daar zo is.

Johan Pasmans, Geldrop

Overlast en gevaar door defensie in Brabant

Volgens Christophe van der Maat, onze nieuwe Staatsecretaris van Defensie, is Brabant echt een fantastische defensie-provincie (ED-Z 22-1). Dat is dan waarschijnlijk gezien door de gekleurde bril van de rest van Nederland. Want zij blijven daardoor immers mooi gevrijwaard van de grote overlast die met deze Defensie-concentratie gepaard gaat en waar wij in Brabant al jaren mee worden opgezadeld. Daarnaast leggen al die defensie-inrichtingen hier een enorm beslag op onze schaarse ruimte, zowel door hun aantal en omvang als ook door bijbehorende geluids- en veiligheidszoneringen waarbinnen niet of slechts beperkt kan worden gebouwd. Verder leidt het geen twijfel dat onze provincie door die vele vliegvelden en kazernes in crisissituaties hoog op de aanvalsdoelenlijst van potentiele vijanden zal staan. Waarbij de Vliegbasis Eindhoven, als coördinatiecentrum van Europees militaire luchttransport, dan waarschijnlijk lijstaanvoerder is. Afhankelijk van je politieke overtuiging zou je dit alles misschien nog een noodzakelijk kwaad kunnen noemen, maar fantastisch is het zeker niet. Het toch zo benoemen is een grove miskenning van alle Brabanders die hier dagelijks de overlast en potentiële onveiligheid van ervaren.

Kees Dankers, Eindhoven

Leuk om eens te lezen over taekwondo

Dankjewel voor het leuke stukje over Taekwondoka Tommy Mollet (ED 29-1). Zoon heeft jaren taekwondo gedaan en Tommy ook getroffen bij een Zuid Nederlandse bondsdag. Hij kwam toen over als een leuke, vrolijke jongen. Fijn dat hij na de prof sport een goede weg heeft gevonden. Gewoon leuk luchtig stukje in de krant fijn om te lezen.

Karin Nellen, Eindhoven

Doorbreek taboes bij aanpak problemen AZC

Een klein groepje dat onterecht een beroep doet op ons humane asielrecht stelsel, is de oorzaak van de problemen op het AZC in Budel (ED 28-1). Elk mens in nood dient geholpen te worden, daarover zal vrijwel ieder het eens zijn. Wanneer echter enkelen stelselmatig dit uitgangspunt misbruiken, moet onze samenleving daartegen beschermd worden. De tot nu toe genomen maatregelen blijken onvoldoende. Het AZC functioneerde tot voor kort, mede tot tevredenheid van omwonenden, prima, toch wil men nu de locatie sluiten. Dat is een schijnoplossing want de ‘veilige landers’ zullen zich dan elders melden. Eindeloos vergaderen, bespreken, onderzoek doen en rapportjes schrijven lijkt een gepasseerd station. De tijd lijkt rijp om de oorzaak aan te pakken. Hardnekkige taboes moeten worden doorbroken en de regelgeving aangescherpt om afdoende ingrijpen mogelijk te maken.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Terug naar hun veilige landje

Cranendonck lijdt niet zo zeer onder falend beleid van de overheid maar door asocialen, ‘zogenaamde veiligelanders’ die het dagelijks leven niet alleen op het asielzoekerscentrum maar ook de plaatselijke bevolking lastig valt. Leg je oor te luister bij de plaatselijke middenstand, dan weet je hoe laat het is met die veiligelanders! Het wordt hoog tijd om deze profiteurs terug te sturen naar hun veilige landje.

Ben Geerts, Eindhoven

Spaar alleen de gevel van hotel in Heeze

Bestaan er geen goede architecten meer die een gezichtsbepalende voorgevel zoals dat van hotel Van Gaalen in Heeze (Opinie 28-1) kunnen laten staan en daarachter het volume kunnen bouwen zodat het ook voor de ontwikkelaar nog interessant is? Zo heb je twee vliegen in één klap. Het zicht van de straat blijft gehandhaafd en dus ook het dorpse karakter terwijl een nieuwe ontwikkeling uitvoering kan krijgen. Wat ook hard nodig is, want het pand van Van Gaalen stond al enkele jaren leeg en was behoorlijk aan het verpieteren.

Thomas Schouten, Geldrop-Mierlo

Miljoenen aan onderzoek Parkinson zonder rendement

De Hersenstichting probeert donaties en erfenissen los te krijgen van het publiek dat geen besef heeft van wat het rendement is van het onderzoek. Is in een dergelijk geval dit geld goed besteed? Nee!

Wat is er bereikt in de laatste 69 jaar op het gebied van onderzoek naar het ontstaan, oorzaak en de behandeling van de ziekte van Parkinson. Men komt niet verder dan wat symptoombestrijding en wat vage conclusies van eiwitten die de dopamine productie in de hersenen aantasten. Hoeveel geld is er in die 69 jaar niet geïnvesteerd? Dat moeten vele miljoenen euro’s zijn. Het rendement is nagenoeg nul, nada, niets.

Waarom die 69 jaar? In 1950 heeft de Zweedse wetenschapper Arvid Carlsson aangetoond dat de stof levodopa in staat is de bloed-hersen barrière te doorbreken en de levodopa om te zetten in een dopamine die nodig is als transmitter om de verbinding tot stand te brengen tussen zenuwcellen en spieren. Voor dit resultaat ontving deze professor in 2000 de nobelprijs voor geneeskunde. Samen met nog wat andere wetenschappers. In 2018 is Arvid Carlsson overleden.

Quote Behoudens Deep Brain Stimulati­on en duo dopa pomp, maar dat is ook symptoom bestrij­ding

De ontdekking was toentertijd een spectaculaire vooruitgang in de behandeling van Parkinson. Sinds die ontdekking is er nauwelijks vooruitgang meer geboekt op het gebied van de behandeling van deze rotziekte. Behoudens de Deep Brain Stimulation (DBS) operatie en de duo dopa pomp, maar ook dat is symptoom bestrijding. Ook toonde deze wetenschapper aan dat de toevoeging van fluoride aan het drinkwater mogelijk verantwoordelijk is voor het ontstaan van Parkinson. Daar hoor je nooit iets over.

In Eindhoven hadden we ook een prachtig bedrijf dat goed op weg was naar een betere versie van de DBS binnenkort op de markt te brengen. Dat was Sapiens. Echter dit Sapiens is overgenomen door het Amerikaanse Medtronic inclusief de pecunia deels verkregen uit giften.

Terug naar het begin van deze tirade. In reclamespotjes van de Hersenstichting komt de tekst voor: ‘met uw hulp kunnen we nog grotere stappen zetten’. Beste gulle gever, uit bovenstaand bericht begrijpt u dat er naar mijn mening geen sprake is van nog grotere stappen zetten. Er worden helemaal geen stappen gezet, laat staan grotere.

Jos Rombouts uit Veldhoven is Parkinsonpatiënt sinds 2006 en wordt behandeld met DBS sinds 2015