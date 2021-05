Lezersbrieven | Huwelijksfeestje in het park verstierd | In vrijheid alles maar vervuilen

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 6 mei in de krant verschenen.

Huwelijksfeestje in het park verstierd

Hoera, ‘muziek in het stadswandelpark’ dacht ik toen er enkele Tuna’s (Spaanse folklore) het park betraden waarna er meerdere gasten verschenen. Ieder hield zich netjes aan de anderhalve meter afstand waarna er een bruidspaar verscheen. ‘Leuk!’ dacht ik, ‘een feestje!’ Tot er twee handhavers verschenen op de fiets. Jawel, u raad het, “Dit mag niet.” het feestje ging niet door vanwege corona. Ze werden weggestuurd, terwijl op Koningsdag het park bomvol zat met drinkende en etende mensen. Heel fijn, heren van het gezag, iemands huwelijksfeestje te verstieren. Heb er geen goed woord voor over.

Mieke Markx-Wich, Eindhoven

Bezoekers congres vinden weg centrum

Heeft Rob van Kalmthout met zijn bewering ‘Plaats congresgebouw gemiste kans Brainport’ (Opinie 4-5) nagedacht over het aantal (vracht-) verkeersbewegingen die een congrescentrum met zich meebrengt? Deze keuze past in het beleid van de gemeente om (zwaar) verkeer uit het centrum te weren. Goede keuze en met een HOV-lijn voor de deur bij Van Der Valk vinden de bezoekers de weg van en naar het centrum écht wel.

Kees Retera, Eindhoven

Schandalige bonussen pensioenbeheerders

Pensioenbeheerders ontvingen in 2020 één miljard méér aan bonussen dan het jaar daarvoor (ED 5-5)! Hoe is dit mogelijk, naast het al dertien jaar niet indexeren en het dreigen met verder korten op pensioenen van rechthebbenden? We wisten al dat zo’n slordige 1700 miljard euro in de pensioenpotten zit. Dit is weer zo’n voorbeeld van ronduit schandalig en hebberig acteren.

Bernard Janssen, Gemert

In vrijheid alles maar vervuilen

Keer op keer erger ik me aan al die onverlaten, die gewoon alles uit hun handen laten vallen. Ik heb een foto gemaakt van de etenswaren die zijn meegenomen van Mcdonald’s. Ze worden dan blijkbaar op de groenstrook van de Karpendonkse Plas opgegeten en alle verpakking wordt gewoon uit de auto gesmeten. Na mij de zondvloed!

Ik fietste er op zondagochtend langs, en een vrijwilliger was de rotzooi aan het opruimen. Een applaus voor deze man! ,,Och mevrouw”, zei hij, ,,het is hier elke zaterdagavond raak en zondagochtend ligt alles vol rotzooi.” Te beroerd om naar een prullenbak te lopen!

Is dit de jeugd die zo’n grote mond heeft over corona? Die vindt dat ze hun vrijheid kwijt zijn? Bedoelen ze daar dan die rotzooi mee? In vrijheid alles maar vervuilen.

Annelies vd Horst, Eindhoven

Voetbalseizoen PSV zeg maar mislukt

Al is het voetbalseizoen nog niet ten einde, we kunnen nu al vaststellen dat het seizoen 2020/ 2021 geen geslaagd voetbaljaar is voor PSV. Zeg maar mislukt. Geen beker, geen kampioenschap, en het team zal alle zeilen bij moeten zetten om de tweede plaats veilig te stellen.

Of corona van invloed is geweest is moeilijk te zeggen maar zo kan het niet verder.

P. van Roozendaal, Geldrop

Olympische medaille voor Omtzigt

‘Ik werd verleid door Sigrid Kaag’, schrijft Ad van Nieuwburg gefrustreerd in zijn stukje ‘Olympische medaille voor dom stemmen’ (Opinie 1-5). Beeldvorming is, naar mijn idee, wat aan de verleiding voorafgaat en dat weten de vermaledijde spindokters maar al te goed. Als de kiezer vervolgens in dat gesponnen beeld-web vliegt, dan is hun missie geslaagd.

Pieter Omtzigt daarentegen is een politicus die wars is van spinnen en verzinnen. Samen met enkele collega’s probeert hij al jaren duizenden burgers uit het meedogenloze toeslagen-web te bevrijden. Het is daarom dat mijn stem in volle overtuiging naar deze man ging. Komt daarmee een Olympische medaille voor ‘slim’ stemmen in beeld? Niet in het minst! Als iemand een onderscheiding verdient is het Omtzigt!

Arnold de Boer, Asten