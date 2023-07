Lezersbrieven I Meer ouderen én bezuinigen op ouderzorg is bizar I Prijzig proosten met een 0.0 drankje I Wie moet bloeden voor Valkenswaardse kiosk?

Column Een hoop gehannes terwijl je toch al niet voor je lol naar het ziekenhuis gaat

Op tv zag ik een boer achter een computer worstelen met de stikstofsite. Daarop kunnen de boeren zien of ze veel of weinig stikstof uitstoten. Maar dat is simpeler gezegd dan gedaan, want het is een digitale calvarieberg die ze op moeten, waarbij de berg in te vullen vragen steeds zwaarder op de schouders weegt.