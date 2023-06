LEZERSBRIEVEN I Totaal gebrek aan leiding in dit land I Waarom geen supporters in de raad van commissarissen van PSV?

Column Mannen zouden juist heel veel kunnen leren van het vrouwen­voet­bal

‘Ach, het niveau zou waarschijnlijk toch zijn tegengevallen’, stelde de voetbaltrainer van onze 7-jarige toen ik vertelde dat ik op het nippertje kaartjes was misgelopen voor de Champions League-finale voor vrouwen in Eindhoven afgelopen zaterdag. Hij bedoelde het goed, maar ik hoorde ook twijfel in zijn stem. Alsof hij al min of meer vermoedde dat hem nu enige feministische hoon te wachten stond.