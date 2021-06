Lezersbrieven | Ideale schoonzoon blijkt niet zo nobel | Hut bouwen ‘wat zijn we aan het doen?’

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 3 juni in de krant verschenen.

Ideale schoonzoon blijkt niet zo nobel

Tussen hoe iemand zich presenteert en hoe dat personage handelt bestaat een hemelsbreed verschil. Ik doel hiermee op Sywert van Lienden. Hij maakt de indruk de ideale schoonzoon te zijn die uit nobele beweegredenen de mensheid aan mondkapjes wenst te helpen. Maar in de praktijk denkt hij: ze kunnen mij wat, voor niets gaat de zon op. Volgens Follow the Money heeft Van Lienden er ruim 9 miljoen euro mee verdiend. Anders gezegd hij heeft de staat, lees: de belastingbetalers meer geld lichter gemaakt dan strikt noodzakelijk blijkt. Zijn belangeloosheid en charitatieve oogmerken blijken een schijnvertoning te zijn om zijn geldzucht aan het zicht te onttrekken.

Antoine Theijs, Waalre

Afgekeurde mondkapjes van 2,50 per stuk

Hoe kan het dat de overheid 100 miljoen heeft betaald voor 40 miljoen, door het RIVM afgekeurde mondkapjes (dat is 2,50 euro per stuk) en Sywert van Lienden en kompanen, als redders in nood, daar een gigantische winst aan overhielden?

Eke Vriens, Knegsel

Betaal zelf voor de kosten van kind

Een lezeres schrijft (Brieven 27-5) dat ze meer reacties had verwacht over een eerder geplaatst artikel over het koningshuis. Om mij heen hoor ik genoeg mensen met een mening hierover, vooral over de kosten. Maar ze zeggen allemaal dat het toch geen nut heeft om daar iets over te zeggen. Het is belachelijk dat het salaris / de uitkering en privileges van hen zo hoog zijn. Willem-Alexander en Máxima kregen een salarisverhoging en Amalia krijgt zodra zij achttien jaar is een uitkering van €1.6 miljoen per jaar (€4000 per dag). Het kan dan wel zo in de Grondwet staan, maar in de wet staat ook dat je als ouder moet betalen voor de kosten van levensonderhoud en studie tot uw kind eenentwintig jaar wordt.

Susanne Cremers, Eindhoven

Verschil tussen gezond en ernstig ziek

De krant opende met de kop ‘weer mag er meer’ (ED 29-5). Gezien alle noodzakelijke beperkingen die voor velen het verschil hebben gemaakt tussen gezondheid en ernstig ziek worden was een kop ‘weer Kan er meer’ voor alle zieken en zorgenden meer solidair geweest.

Hans Nieuwenhuizen, Veldhoven

Volk heeft een machtig wapen in handen

Terwijl in Den Haag het gekissebis over de formatie nog wel even zal voortduren is er iets fundamenteels veranderd in de klimaatdiscussie. De VVD en vooral CDA willen niets doen aan het échte probleem: het idiote en volstrekt onverantwoordelijke aantal dieren in de veeteeltindustrie. Dat bemoeilijkt de formatie in hevige mate. Maar nu hebben Greenpeace en Milieudefensie - waarvan ik al tientallen jaren financieel en via vele petities moreel donateur ben - iets bereikt buiten de politiek om. De rechter heeft het almachtige Shell opgedragen zijn CO2-uitstoot fors en aantoonbaar netto te verlagen. Iets waar de politiek het altijd hield op pappen en nathouden. Alles afgedwongen door 17.000 eisers wier enige doel is het behoud van Natuur en Moeder Aarde. Het volk heeft hiermede een machtig wapen in handen gekregen. Als de politiek het af laat weten dan doen wij zélf wel wat nodig is voor onze (klein)kinderen en de andere soorten (dieren)!

Leo de Bruyn, Helmond

Hut bouwen ‘wat zijn we aan het doen?’

Niek Engberts vroeg zich af of je eigenlijk wel een hut in het bos mag bouwen (ED 28-5). Of het nu mag weet ik niet, maar in de jaren 70 van de vorige eeuw mocht het in ieder geval niet. Ik ging toen regelmatig met mijn 2 zoons (toen ca. 10 en 7 jaar) naar de Strabrechtse hei. Op een dag besloten we een hut te bouwen. We hadden een gat gezien en door dat verder uit te graven en daarna af te dekken met takken en bladeren moest dat wel lukken. We waren al een heel eind op weg, het gat was diep genoeg en we waren al bezig met de takken, toen er een boswachter langs kwam. “Wat zijn we hier aan het doen?”, vroeg hij. Wij moesten de takken verwijderen en het gat dichtgooien. We hebben de kuil keurig bijna helemaal dichtgegooid. Bijna, want als ik nu, na bijna 50 jaar, langs de plek fiets is de kuil nog steeds zichtbaar!

Joop Agterbosch, Geldrop