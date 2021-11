Lezersbrieven | In haard vaak gestookt met bruinkool | Dag na sluiting coffeeshop Stratum al runners actief

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 19 november in de krant verschenen.

Vier understudies te veel en teleurstellend

Leuk interview met Francis van Broekhuizen (ED 18-11). En wat hadden wij haar graag zien optreden! Wij waren namelijk zondagmiddag om 16.30 uur in het Parktheater in Eindhoven voor ‘The Sound of Music’. Laat ik voorop stellen dat ik het belang en zeker ook de kwaliteit van understudies onderschrijf, maar dat er vier vaste hoofdrolspelers (van de zeven) werden vervangen, vond ik persoonlijk wat te veel en teleurstellend. En met mij veel anderen, zo viel op te maken uit de geluiden tijdens de pauze. Maria, de kapitein, moeder overste en de barones deden het meer dan uitstekend, maar je verwacht toch (enkele) andere gezichten. Waren zij eerder op de middag wel te zien en te horen?! Kortom: mooie voorstelling, maar met een maar… Want Francis (en Nandi!), iedereen kwam eigenlijk toch voor jou/jullie!

Willem-Jan Schampers, Valkenswaard

Cultuurcluster rondom schouwburg en kiosk

Misschien kan in de gemeenteraad van Eindhoven ook eens nagedacht worden over een cultuurcluster, te realiseren nabij de huidige Schouwburg en kiosk. Mogelijk dat in die prachtige omgeving een geheel nieuw Muziekgebouw, Effenaar en Muziekschool verrijzen. Een cultureel bolwerk waar de wereld versteld van zal staan. Het is maar een idee van een leek zonder oog voor wat het gaat kosten maar ik wil met deze gedachte meedenken en mijn liefde voor onze stad uiten.

Jack van Hoek, Eindhoven

In haard steeds vaker gestookt met bruinkool

Lezeres Saskia Mikkers vulde het bekende lijstje vlieg- en vleesschaamte aan met boekenschaamte (Brieven 16-11), Carla Hendriks vulde dat een dag later aan met kledingschaamte. Allemaal om de CO2-uitstoot terug te dringen. Mijn eigen aanvulling op dit lijstje zou zijn: stookschaamte. Tegen alle klimaatlogica in vliegen de houtkachels de winkeldeur uit, en steeds vaker wordt daarin dag en nacht doorgestookt met briketten die de kachel zachtjes brandend houden. Deels van ouderwetse bruinkool! Dat is niet alleen funest voor het klimaat en het milieu, maar ook voor omwonenden. En over lijstjes gesproken: in Brabant prijkt Eindhoven met ruim 280 miljoen euro ruim bovenaan qua jaarlijkse gezondheidskosten per inwoner door luchtvervuiling, en houtkachels hebben hierin een steeds groter aandeel.

Mirjam Kies, Eindhoven

Supporters PSV moeten zich warm schreeuwen

PSV zet de kachel uit in het stadion (ED 17-11). Dit zal mogelijk tot betere sportieve prestaties kunnen leiden. Meer aanmoedigingen van de supporters, die gewend waren comfortabel op hun altijd lekker verwarmde zetel de wedstrijd te volgen. Maar nu puur door de koude gedwongen zich warm moeten schreeuwen.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Plan dividendbelasting tartte democratie

Op ED.nl wordt een poll gehouden over de vraag of Rutte gelijk had met het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen. Deze vraag kan wat mij betreft met ja worden beantwoord, maar daar past een kanttekening bij. Rutte en zijn VVD hebben het voorstel zelf kansloos gemaakt door de democratie te tarten. Het plan had moeten worden opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD en in dat kader kunnen worden verdedigd. Het kwam na de verkiezingen ineens in het regeerakkoord. De kiezer was gepasseerd met de bekende weerstand als gevolg. Inhoudelijk het volgende. De Nederlandse aandeelhouder kan de betaalde dividendbelasting aftrekken van de box 3-heffing. Afschaffing kost de staat dus niets. Resteren de buitenlandse aandeelhouders. Deze blijven met de Nederlandse dividendbelasting zitten voor zover zij niet een gelijke regeling als in Nederland kennen. Zij worden dan dus per saldo ongelijk behandeld.

Het is begrijpelijk dat de houders van de Britse Shell-aandelen er niets voor voelden deze om te zetten in Nederlandse, aangezien hun dividend dan met 15% belast wordt. De keuze van Shell lag dus voor de hand.

Anton van den Brink, Eindhoven

Vertrek Shell naar VK kan geen verrassing zijn

Het is niet van vandaag of gisteren dat het besluit viel waarin koninklijke Shell naar het Verenigd Koninkrijk (VK) verhuist. Er was een Brexit voor de multinational nodig om zich ongebreideld te kunnen installeren zonder enige bemoeienis vanuit de EU te Brussel. Amper een dag later waarop in Glasgow de beslissing viel over het verbod op subsidie voor buitenlandse kolen-, olie- en gasprojecten maakt de raad van bestuur van Shell het besluit bekend. Bij monde van minister Stef Blok - met een uitstraling van een doodsaanzegger - liet het kabinet weten onaangenaam verrast te zijn. Erg aannemelijk lijkt me dat niet; vooral niet wanneer men zich bedenkt dat Shell een van de invloedrijkste spelers is binnen het politieke landschap van de lage landen. Het bedrijf beschikt over de beste ingangen bij de ministeriële ambtenarij, regering en zelfs het koninklijk huis. Van een scheiding tussen multinational en staat is hier niets te bespeuren. Het grensoverschrijdende kapitalisme heeft meer macht dan goed voor de wereld en of het klimaat is.

Antoine Theijs, Waalre

Dag na sluiting coffeeshop Stratum runners actief

Onze burgervader heeft in zijn grote wijsheid besloten High Times, de succesvolste coffeeshop van Eindhoven, te sluiten voor 9 maanden wegens te grote voorraad, met als gevolg dat Stratum nu geen coffeeshop meer heeft. Hiermee straft hij niet alleen de coffeeshop, maar ook de clientèle, die immers niks misdaan heeft. En o ja, een aantal werknemers die hun baan kwijt zijn. Bovendien speelt hij hiermee de onderwereld in de kaart: veel klanten zullen uitwijken naar dealers. De dag erop waren er meteen al runners actief.

Een andere straf zou beter geweest zijn zodat de faciliteit blijft bestaan voor het publiek. Kennelijk heeft de overheid nog steeds geen idee van de bedrijfsvoering van een coffeeshop: iedere keer op en neer hollen voor 500 gram voorraad is ondoenlijk, om over de veiligheidsaspecten maar te zwijgen. Feitelijk gaat het over de inkoop: dat gaat nu eenmaal ook niet in zo’n kleine hoeveelheid, zo werkt dat nou eenmaal niet. Geloof me, álle coffeeshops werken met dergelijke hoeveelheden; dan kun je ze allemaal wel sluiten.

Om een meute moraalridders meteen de wind uit de zeilen te nemen: het enige slechte aan cannabis is, dat het slecht is voor je longen als je het rookt. Zelf rook ik niet; wel vind ik, als lijder aan diverse aandoeningen, baat bij edibles, die maar bij 3, nu nog maar bij 2 coffeeshops verkrijgbaar zijn. Nu moet ik me hiervoor naar de andere kant van de stad slepen.

Knap van de breinpoort een dergelijke kortzichtige en averechtse maatregel te handhaven zonder de consequenties te overzien. Het is hoog tijd dat dit halfwassen beleid op de helling gaat. Nederland loopt al 40 jaar achter op andere landen. Legalisatie. Nu.

Gerard de Jong, Eindhoven

Chauffeurs Buurtbus Waalre succesvol bij Rijvaardigheidstraining!

“Meer dan 90% van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen”, aldus de inleider van het Rijvaardigheidscentrum in Lelystad. Dus is het best wel verstandig dat wij, chauffeurs van Buurtbus Waalre, deelnemen aan de periodieke training, om zodoende onze rijvaardigheid weer een ‘boost’ te geven.

Zo’n training wordt in de volksmond ook wel een slipcursus genoemd, maar die benaming geeft de inhoud onvoldoende weer. Want je leert daar niet alleen hoe je een onverwachte slip beheerst kunt corrigeren, maar ook andere aspecten van de rijvaardigheid komen aan bod. Zoals het slalommen om pionnen heen en dan niet alleen vooruit, maar ook achteruit!

Het uitvoeren van een noodstop staat ook op het programma, om te beginnen bij 50 km. per uur, daarna bij 60 en tenslotte bij 80 km. per uur. Waarbij je ook nog een onverwacht object moet zien te ontwijken (in de praktijk kan dat bijvoorbeeld een spelend kind zijn…). Ook belangrijk is het beheersen van het rijden in een zachte berm, waarin je door omstandigheden gedwongen terecht bent gekomen (is mij overkomen bij het passeren van het riviertje De Gender, dan moet je heel Genderneutraal reageren).

Nu hoor ik sommigen van u denken: “Moet dat nou, zo’n slipcursus van mijn zuurverdiende belastingcentjes?”. Dan wil ik toch tegenwerpen, dat het meestal de andere verkeersdeelnemers óf de weersomstandigheden zijn, die ons dwingen om met de buurtbus voortdurend te anticiperen en snel en goed te reageren. Daarbij helpt zo’n rijvaardigheidstraining wel degelijk, waardoor we u als passagier zo veilig mogelijk op uw bestemming kunnen afleveren!

Eugene Burgman, chauffeur Buurtbus Waalre